أصبح تحسين إدارة العقود في مجال المشتريات باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) أولوية هامة للمؤسسات التي تسعى إلى تعزيز علاقات الموردين، وتقليل المخاطر، وتحسين الكفاءة التشغيلية.
تشير عملية المشتريات إلى كيفية حصول الشركات على السلع والخدمات التي تحتاجها من مصادر خارجية لضمان سير العمل بكفاءة، بما في ذلك تحديد مصادر التوريد وإدارتهم عبر سلسلة التوريد الأوسع نطاقاً. مع زيادة تعقيد عمليات المشتريات وكثافة البيانات فيها، يتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين طرق إنشاء العقود وإدارتها.
تحدد عقود التوريد الشروط التي تحكم العلاقات بين المشتري والمورد وتدعم الشراكات طويلة الأمد، بما في ذلك التسعير، والتزامات التسليم، وتوقعات الأداء، وتسوية النزاعات. بما أن هذه الاتفاقيات تؤثر بشكل مباشر على التكاليف والخدمات، فإن الإدارة الفعالة للعقود تلعب دوراً محورياً في ضمان تحقيق أنشطة المشتريات للقيمة المرجوة منها.
تشمل إدارة العقود دورة حياة عقود المشتريات بأكملها. تشمل هذه الأنشطة مهاماً مثل التفاوض على الشروط، وتنفيذ الاتفاقيات، ومراقبة الأداء، والإدارة المستمرة للعقود، بما في ذلك التجديدات والتعديلات. تشكل هذه الخطوات عملية إدارة العقود بمفهومها الأوسع، وتنتج عنها كميات ضخمة من البيانات التي قد يصعب إدارتها دون توفر الأدوات المناسبة. يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد للمساعدة في تنظيم وتحليل هذه المعلومات، مما يسهل على فرق المشتريات الحفاظ على التحكم والوضوح.
على الرغم من أهميته، إلا أن توسيع نطاق إدارة العقود قد يمثل تحدياً كبيراً. لا تزال العديد من المؤسسات تعتمد على المعالجة اليدوية للمستندات، والموافقات عبر البريد الإلكتروني، والجداول الحسابية لتتبع الاتفاقيات. هذه العمليات المجزأة والمستهلكة للوقت تجعل من الصعب تبسيط إدارة العقود، مما قد يؤدي إلى تأخيرات، وعدم اتساق في المصطلحات، وتفويت المراحل الرئيسية. تزيد هذه التحديات من مخاطر النزاعات مع الموردين وفقدان القيمة من الاتفاقيات المتفاوض عليها.
يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة فرق المشتريات في معالجة هذه المشكلات، وغالباً ما يكون ذلك كجزء من منصات إدارة دورة حياة العقود (CLM)، وبرامج إدارة العقود، وغيرها من أدوات إدارة العقود المتقدمة. يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي تحليل وثائق العقود، واستخراج البنود الأساسية، وتنظيم مستودعات العقود الضخمة وتحويلها إلى مستودع مركزي من البيانات المهيكلة والقابلة للبحث. تُمكِّن هذه القدرات المتخصصين في المشتريات من تحديد مكان المعلومات الهامة بسرعة، ومراقبة أداء العقود بفعالية، بالإضافة إلى رصد المخاطر أو الفرص المحتملة التي قد يتم التغاضي عنها لولا ذلك.
أوضح خبير المشتريات Daniel Barnes قيمة استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة العقود خلال حلقة حديثة من برنامج AI in Action من IBM، قائلاً: "قد يمثل الحصول على بيانات جيدة حقاً تحدياً... (لقد استخدمتُ) الذكاء الاصطناعي لاستخراج أكبر قدر ممكن من البيانات من الوثائق — وبشكل أساسي من العقود؛ لأنني أرى أن العقود (الجيدة) تحتوي بالفعل على جميع المعلومات التي تحتاجها. بيانات حول المورد، والعلاقة، والجوانب التجارية، واتفاقيات مستوى الخدمة، ومؤشرات الأداء الرئيسية. كل ما تحتاجه تقريباً يمكنك العثور عليه في العقد."1
من خلال تحسين الرؤية وتقليل عبء العمل اليدوي، يتيح الذكاء الاصطناعي لفرق العمل التركيز بشكل أكبر على اتخاذ القرارات الاستراتيجية وأداء الموردين. فهو لا يحل محل التقدير البشري، بل يعزز قدرة المختصين في مجال المشتريات على الإشراف على اتفاقيات الموردين برؤية أعمق وسيطرة أكبر.
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
تُعد العقود الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات في ضبط التكاليف ودعم جهود إدارة المخاطر، مع ضمان كفاءة أداء الموردين في الوقت ذاته. تحدد هذه الاتفاقيات ما هو متوقع من الموردين وما يجب على المؤسسة تقديمه في المقابل، مما يجعلها مكوناً أساسياً في استراتيجية المشتريات الشاملة. عندما تفتقر إدارة العقود إلى الكفاءة أو الوضوح، يصبح من الصعب ضمان تلبية هذه التوقعات بشكل مستمر.
غالباً ما تواجه الأساليب التقليدية في إدارة العقود صعوبة في مواكبة حجم وتعقيد المشتريات الحديثة. بإمكان المؤسسات إدارة المئات أو الآلاف من العقود عبر مختلف الموردين والمناطق والفئات. عندما يتم تخزين المعلومات في أنظمة منفصلة أو يتم التعامل معها يدوياً، يصبح من الصعب مراقبة الأداء والاستجابة للتغييرات. وبالتالي، يمكن لفرق المشتريات أن تقضي وقتا أطول في البحث عن المعلومات وحل المشكلات بدلاً من إدارة علاقات الموردين بشكل استباقي.
يجعل الذكاء الاصطناعي بيانات العقود أكثر سهولة وتنظيمًا وقابلية للاستخدام. بدلا من التعامل مع العقود كوثائق ثابتة، يساعد الذكاء الاصطناعي في تحويلها إلى مصدر لرؤى قابلة للتنفيذ. يسمح هذا التحول لفرق المشتريات بفهم ما يحدث عبر محفظة عقودهم بشكل أفضل، وتحسين إدارة علاقات الموردين من خلال الاستجابة السريعة للالتزامات والفرص.
بينما يصبح توريد الموارد أكثر استراتيجية، تزداد أهمية إدارة العقود بوضوح واتساق. يتيح الذكاء الاصطناعي نهجًا أكثر استنارة واستباقية للإشراف على العقود. إن ذلك يعزز الاستراتيجية العامة لإدارة العقود من خلال مساعدة المؤسسات على الانتقال من العمليات اليدوية القائمة على رد الفعل، إلى أسلوب أكثر انضباطاً واعتماداً على البيانات في إدارة اتفاقيات الموردين.
تتضمن إدارة العقود في مجال المشتريات عادةً عدة مراحل رئيسية، تشمل صياغة العقود، والتفاوض عليها، وتنفيذها، والمراقبة المستمرة، بالإضافة إلى التجديد أو التعديل. تتضمن كل مرحلة مسارات عمل متعددة تتطلب التنسيق والمراجعة الدقيقة. يعزز الذكاء الاصطناعي هذه المراحل من خلال تحسين كيفية تنفيذ العمليات المحددة، مما يجعلها أكثر كفاءة واتساقاً وأسهل في الإدارة على نطاق واسع.
تُمكن الذكاء الاصطناعي فرق المشتريات من إدارة الاتفاقيات بشكل أكثر فعالية وعلى نطاق واسع، مما يعزز توفير التكاليف ويدعم عمليات تشغيلية أكثر كفاءة من حيث التكلفة. تتضمن الميزات الأخرى ما يلي:
يتطلب تنفيذ الذكاء الاصطناعي التوافق مع أفضل الممارسات المعتمدة لإدارة العقود. من دون تخطيط دقيق وإشراف مستمر، قد تواجه المؤسسات مخاطر تحد من فعالية الذكاء الاصطناعي أو تثير مخاوف جديدة.
إدارة التغيير وتبني المستخدمين: قد تتردد فرق المشتريات والشؤون القانونية في تبني أدوات الذكاء الاصطناعي، خاصة إذا كانت تؤدي إلى تعطيل سير العمل المعتاد. تعد التدريبات والموارد، مثل جلسات تطوير المهارات الداخلية أو الندوات عبر الإنترنت، ضرورية للمساعدة في ضمان تبني الذكاء الاصطناعي بنجاح.
جودة البيانات ومشكلات توفرها: تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على بيانات دقيقة ومنظمة بشكل جيد لتعمل بفعالية. إذا كانت بيانات العقود غير مكتملة، أو غير متسقة، أو مخزنة في أنظمة مجزأة، فقد تكون مخرجات الذكاء الاصطناعي غير موثوقة. لمعالجة هذه المشكلة، ينبغي على المؤسسات الاستثمار في تنقية البيانات وتوحيد معاييرها وإدارة البيانات المركزية قبل البدء في توسيع مبادرات الذكاء الاصطناعي.
أمن البيانات والمخاوف المتعلقة بالسرية: غالباً ما تحتوي العقود على معلومات تجارية وقانونية حساسة. يثير استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وخاصة الأنظمة التي تعتمد على نماذج خارجية أو خدمات سحابية، مخاوف بشأن حماية البيانات والتحكم في الوصول إليها. يجب على المؤسسات تنفيذ سياسات قوية لحوكمة البيانات، والتشفير وضوابط الوصول، وتقييم الموردين بعناية للتأكد من الامتثال لمعايير الأمان.
التكامل مع الأنظمة الحالية: قد يكون دمج الذكاء الاصطناعي في أنظمة إدارة المشتريات والعقود الحالية أمراً معقداً. يمكن أن يؤدي ضعف التكامل إلى تعطيل سير العمل أو تكرار الجهود. إن التنفيذ على مراحل واستخدام واجهات برمجة التطبيقات أو منصات التكامل يمكن أن يساعد في ضمان تبنٍّ أكثر سلاسة.
عدم توحيد معايير العقود: يمكن أن تؤدي الاختلافات في لغة العقود وتنسيقاتها إلى صعوبة تفسير الوثائق وتحليلها بدقة من قبل نماذج الذكاء الاصطناعي، لاسيما في المؤسسات التي لا تعتمد نماذج موحدة. إنشاء نماذج عقود موحدة ومكتبات بنود لتعزيز الاتساق وتحسين أداء الذكاء الاصطناعي.
الاعتماد المفرط على الأتمتة: الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تقليل الرقابة البشرية. لا تزال إدارة العقود تتطلب حكماً مهنياً، لا سيما في المفاوضات وتقييم المخاطر. يجب الحفاظ على الإشراف البشري من خلال نقاط مراجعة واضحة، لضمان تقييم القرارات الحاسمة بشكل صحيح.
1. المشتريات تتحرك بسرعة الذكاء الاصطناعي/من جداول البيانات إلى الوكلاء الأذكياء في المشتريات، AI in Action من IBM، الموسم 2، الحلقة 15، 21 أكتوبر 2025
2. أهم اتجاهات التكنولوجيا الاستراتيجية لعام 2025: الذكاء الاصطناعي الوكيل، مؤسسة Gartner، أكتوبر 2024
3. عزز قوتك الشرائية، دليل الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي التوليدي/المشتريات، معهد IBM لقيمة الأعمال (IBV)، يونيو 2024.