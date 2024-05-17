كيف تستهدف موجة جديدة من الجرائم الإلكترونية المدفوعة بالتزييف العميق الشركات

مع هيمنة هجمات التزييف العميق على الشركات على عناوين الأخبار، يجمع خبراء كشف الهجمات على الشركات رؤى قيّمة حول كيفية ظهور هذه الهجمات ونقاط الضعف التي تستغلها.
بين عامي 2023 و2024، أدت حملات التصيد الاحتيالي والهندسة الاجتماعية المتكررة إلى اختطاف الحسابات وسرقة الأصول والبيانات، وسرقة الهوية، وتضرر سمعة الشركات عبر المجالات المختلفة.
مراكز الاتصال في البنوك الكبرى والمؤسسات المالية تُغمر الآن بسيل من المكالمات المزيفة العميقة باستخدام تقنية استنساخ الصوت في محاولة لاختراق حسابات العملاء وبدء معاملات احتيالية. كما تعرضت مكاتب المساعدة الداخلية والموظفون لهجمات الهندسة الاجتماعية عبر المكالمات والرسائل، وغالباً ما نجحت، كما حدث في الهجوم على شركة تطوير البرمجيات الداخلية Retool، الذي أدى إلى خسائر بملايين الدولارات لعملاء الشركة. تعرض عامل مالي للخداع مما أدى إلى تحويل أموال إلى محتالين. يتم الآن تحسين أنظمة المصادقة القائمة على المتحدث والتحايل عليها باستخدام الصوت التزييفي العميق.
أصبح الحاجز الذي يمنع دخول الجهات الفاعلة السيئة الآن أكثر انخفاضًا من ذي قبل. أصبحت الأدوات التي تسمح بإنشاء مقاطع فيديو مزيفة أرخص وأكثر سهولة في الوصول إليها من أي وقت مضى، مما يمنح حتى المستخدمين الذين ليس لديهم أي معرفة تقنية فرصة لتصميم حملات احتيال متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
نظرا لتزايد الانتشار والأساليب التي يستخدمها المجرمون الإلكترونيون، فإن الكشف في الوقت الفعلي الذي يستفيد من الذكاء الاصطناعي للقبض على الذكاء الاصطناعي سيكون ضرورياً لحماية المصالح المالية والمتعلقة بالسمعة للشركات.
التزييف العميق هو جزء من وسائط اصطناعية —صورة أو فيديو أو صوت أو نص — يبدو أصليًا ، ولكن تم إنشاؤه أو التلاعب به باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي.
يشير الصوت المزيف العميق إلى الصوت الذي تم إنشاؤه أو تعديله صناعياً باستخدام نماذج التعلم العميق. من الطرق الشائعة الكامنة وراء الصوت المزيف العميق هي استنساخ الصوت، حيث يتضمن كلامًا وهميًا تم إنشاؤه باستخدام أقل من دقيقة من عينات الصوت لأشخاص حقيقيين. يمثل استنساخ الصوت مصدر قلق خاص في الصناعات التي تستخدم التحقق البيومتري الصوتي للوصول إلى حسابات العملاء. تُبلغ الشركات التي تتلقى عدداً كبيراً من المكالمات الهاتفية كجزء من أعمالها عن هجمات تزييف عميق مستمرة على بنيتها التحتية من خلال جهود استنساخ الصوت.
عادة ما يتضمن إنشاء فيديو التزييف العميق تدريب شبكة عصبية على مجموعة بيانات كبيرة مكونة من فيديوهات وصور يظهر بها الفرد (الأفراد) المستهدفين. يتعلم النموذج خصائص وجوههم وتعبيراتهم وسلوكياتهم، مما يمكّنه من إنشاء محتوى فيديو جديد يبدو أصلياً. يستخدم المجرمون الإلكترونيون فيديوهات التزييف العميق لانتحال شخصيات المديرين التنفيذيين وتجاوز التحقق من البيانات الحيوية وإنشاء إعلانات كاذبة ، إلى جانب العديد من الاستخدامات الأخرى. وفي الوقت نفسه، يمكن استخدام الصور المزيفة العميقة لتغيير المستندات وتجاوز جهود فِرق اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML) في الحد من إنشاء حسابات باستخدام هويات مزيفة.
يشير النص المزيف العميق إلى المحتوى الذي تم إنشاؤه بشكل مصطنع والذي يُقصد به محاكاة أسلوب الكتابة البشرية وهيكلها ونبرتها. يتم تدريب نماذج التزييف العميق هذه على مجموعات بيانات كبيرة من النصوص لتتعلم الأنماط والعلاقات بين الكلمات، وتعليمها توليد جمل تبدو متماسكة وذات صلة بالسياق. تساعد عمليات التزييف العميق هذه المجرمين الإلكترونيين في هجمات الهندسة الاجتماعية وهجمات التصيد الاحتيالي واسعة النطاق من خلال إنتاج كميات هائلة من النصوص المقنعة، وهي مفيدة في تزييف المستندات.
يعد التزييف العميق في الصوت أحد أكبر عوامل الخطر للشركات الحديثة، وخاصة المؤسسات المالية. تتعرض مراكز الاتصالات المصرفية بشكل متزايد لسيل من مكالمات الصوت المستنسخ المزيفة تحاول الوصول إلى حسابات العملاء، وأصبح الاحتيال المستند إلى الذكاء الاصطناعي مصدر قلق أمني كبير لغالبية البنوك حيث يرسل المحتالون مستندات معدلة بالذكاء الاصطناعي لفتح حسابات وهمية. يتم التلاعب بالموظفين الماليين لنقل عشرات الملايين من خلال اجتماعات عميقة مزيفة تستنسخ صوت وشبه الرئيس التنفيذي. بعد هجوم التصيد الاحتيالي على Retool، خسر واحد فقط من عملاء الشركة للعملات الرقمية 15 مليون دولار أمريكي من الأصول.
لكن الأضرار التي تسببها الجريمة الإلكترونية القائمة على التزييف العميق تتجاوز كثيرًا مجرد استنساخات الصوت ويمكن أن تؤثر على أي مجال. شركات التأمين تواجه خسائر كبيرة حيث يرسل المحتالون أدلة مزيفة بشكل عميق لدعاوى غير مشروعة. يمكن للمنافسين إنشاء شهادات عملاء أو مقاطع فيديو وصور مزيفة لمنتج يُدّعى أنه معيب للإضرار بسمعة العلامة التجارية. في حين أن متوسط تكلفة إنشاء عملية تزييف عميق هي 1.33 دولار أمريكي، فإن التكلفة العالمية المتوقعة للاحتيال باستخدام التزييف العميق في عام 2024 هي 1 تريليون دولار أمريكي. يشكل التزييف العميق تهديدًا للأسواق والاقتصاد بشكل عام: تسببت التزييف العميق لانفجار البنتاغون في حدوث ذعر في سوق الأوراق المالية قبل أن يتمكن المسؤولون من دحضه. ويمكن أن يؤدي هجوم أكثر تطورًا بسهولة إلى خسائر فادحة في قيمة الشركة وإضرار بالاقتصادات العالمية.
بالنسبة إلى شركات الإعلام، فإن الضرر الذي يلحق بالسمعة بسبب التزييف العميق يمكن أن يؤدي سريعًا إلى فقدان المشاهدين وإيرادات الإعلانات. في وقت يكون فيه الجمهور متشككاً بالفعل في كل محتوى يواجهونه، يرفع التزييف العميق من أهمية التقارير الدقيقة والتحقق من الحقائق. إذا تبين أن قطعة من الوسائط السمعية والبصرية التي تشكل أساساً أو دليلاً لتقرير إخباري كانت مزيفة باستخدام التزييف العميق، وغير موثقة وغير معنونة، فقد يكون الضرر الذي يلحق بغرفة الأخبار وعلاقة الشركة مع جمهورها لا يمكن إصلاحه.
وكذلك منصات وسائل التواصل الاجتماعي معرضة للخطر بالقدر نفسه، خاصة أنها أصبحت المصدر الإخباري الرئيسي لغالبية الأمريكيين. تنفق الجهات الفاعلة الخبيثة 7 سنتات فقط للوصول إلى 100000 مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي باستخدام التزييف العميق كأسلحة. السماح بالانتشار غير المنضبط لقصص الأخبار التي تم التلاعب بها باستخدام الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى خسائر خطيرة في الجمهور والمعلنين واضطرابات في المساهمين، ناهيك عن التأثيرات المدمرة على المجتمع ككل.
يمكن أن تؤثر حملات التضليل المزيفة على نزاهة الانتخابات، مما يتسبب في الاضطرابات المدنية والفوضى داخل مؤسسات الحكومة. ويمكن لمثل هذه الاضطرابات أن تزعج الأسواق وتضعف الاقتصاد وتقوض الثقة بين الناخبين والنظام الانتخابي. وقد تأثر أكثر من 40000 ناخب بمكالمة بايدن المزيفة في نيو هامبشاير. لكن هذه الحملات لا تقتصر على الانتخابات. يمكن للجهات الفاعلة الخبيثة التي ترعاها الدولة إنشاء مقاطع فيديو اصطناعية لقادة يقدمون ادعاءات كاذبة للإضرار بالعلاقات السياسية والتجارية، والتحريض على الصراع والتلاعب بالأسهم. يصنف تقرير المخاطر العالمية لعام 2024الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي المعلومات المضللة التي يغذيها الذكاء الاصطناعي على أنها التهديد الأول الذي يواجهه العالم في العامين المقبلين.
كيف تكافح المؤسسات هذا التهديد العاجل؟ كل ذلك يتعلق بالكشف.
يمكن أن تساعد القدرة على اكتشاف الأصوات ومقاطع الفيديو والصور والنصوص التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي - بدقة وسرعة وعلى نطاق واسع - المؤسسات على البقاء في صدارة الجهات الفاعلة الخبيثة في مجال التهديد التي تحاول استخدام التزييف العميق لتنفيذ حملات الاحتيال أو التضليل.
سيرغب أولئك الذين يعملون على تأمين مراكز الاتصالات والفِرق التي تواجه العملاء ومكاتب المساعدة الداخلية في البحث عن حل يمكنه كشف الأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. ونظراً لأن نقاط الاتصال هذه معرضة بشكل كبير للاحتيال، فإن الكشف عن التزييف الصوتي العميق في الوقت الفعلي يجب أن يتناسب بدقة مع مهام سير عمل المصادقة الصوتية أو المنصات البيومترية الحالية، مما يتيح للشركات التكامل السلس دون إعادة تدريب الموظفين على مجموعة تقنية جديدة بالكامل.
يواجه واحد من كل 6 بنوك صعوبة في التعرف على عملائه في أي مرحلة من مراحل رحلة العميل، وأشار العاملون في مجال التمويل إلى أن عملية تأهيل العملاء هي أكثر عمليات سير العمل عرضة للاحتيال. تعد أجهزة كشف النصوص والصور رادعًا قويًا للمستندات المزيفة وسرقة الهوية وجهود التصيد الاحتيالي. يجب أن تعمل مجموعة أدوات الكشف عن التزييف العميق الشاملة على تعزيز تدفق التأهيل وإعادة المصادقة لفرق اعرف عميلك KYC وفرق مكافحة الاحتيال للدفاع ضد هجمات العرض والحقن.
يجب أن يشعر الصحفيون بالتمكين من تغطية الأخبار بثقة تنبثق عن مصداقية مصادرها. تساعد نماذج كشف الصور والفيديو والنص على ضمان عدم اعتماد المراسلين على الأدلة المزيفة في التقارير الشرعية. يحصل 53% من الأمريكيين على أخبارهم من وسائل التواصل الاجتماعي. إن حل الكشف المجهز بشكل جيد من شأنه أن يساعد فرق تعديل المحتوى - التي لا يمكن أن نتوقع منها التحقق من الهجوم الهائل للمحتوى على نطاق واسع - على حماية منصات التواصل الاجتماعي من أن تصبح قنوات غير مقصودة للمحتوى المزيف.
تم بناء أدوات الكشف المتطورة عن التزييف الصوتي لاكتشاف أحدث أداة شعبية للتلاعب السياسي: المكالمات الآلية المضللة باستخدام نسخ صوتية من مرشحين سياسيين. ويمكن للمهاجمين الذين ترعاهم الدولة الآن أن يتنكروا بسهولة في زي رؤساء دول وشخصيات سياسية أخرى. يمكن لحلول الكشف الحالية اكتشاف الانتحال المصطنع في اللحظات الحساسة، مما يضمن تحذير الجمهور. يساعد كشف النصوص الحكومة على اكتشاف الوثائق والاتصالات الضارة التي يولدها الذكاء الاصطناعي للمساعدة في منع انتحال الهوية والاحتيال قبل أن تؤثر على حياة المواطنين وسبل عيشهم.
Reality Defender هو أحد هذه الحلول المستخدمة للكشف عن عمليات التزييف العميق المتقدمة من جميع الوسائط وحمايتها. تتيح واجهة برمجة التطبيقات المستقلة للمنصة للمؤسسات رفع جزء من محتوى وتوسيع نطاق قدرات الكشف حسب الطلب، باستخدام نهج متعدد النماذج لمراجعة كل ملف يتم رفعه من زوايا متعددة ومع وضع أحدث نماذج إنشاء التزييف العميق في الاعتبار. يؤدي هذا إلى إنشاء نتائج أكثر اكتمالاً وقوة، مما يعكس احتمالية التلاعب باستخدام الذكاء الاصطناعي. مع نماذج متعددة عبر أنماط متعددة، يمكن للمؤسسات اتخاذ خطوات تالية مستنيرة ومبنية على البيانات لحماية عملائها وأصولها وسمعتها من هجمات التزييف العميق المعقدة اليوم وفي المستقبل.