فهم "أهمية قطع الغيار" في مخزون الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO)

ما قطع الغيار الأكثر أهمية؟

إذا كنت مسؤولًا عن مخزون مستلزمات الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO)، فهذا سؤال أساسي يجب طرحه والإجابة عنه. المخزون هو استثمار، ويجب إدارة هذا الاستثمار. لكن ليست كل قطع الغيار متساوية. بعضها حيوي للعمليات أو لسلامة الموظفين. والبعض الآخر "من الجيد أن يكون لديك" ولكن ليس عاجلًا.

لهذا السبب من الضروري وجود منهجية محددة لقطع الغيار مع فهم عميق لأهميتها في عملياتك. إنها أفضل طريقة لتقديم أداء قوي وموثوق به. وهي أيضًا الطريقة التي يمكنك بها تحديد مستوى التخزين الأمثل.

لماذا تُعَد الأهمية الحرجة لقطع الغيار أمرًا أساسيًا في مخزون MRO

إن محاولة مراجعة "أهمية قطع الغيار" وتعيين درجة لكل عنصر على حدة يدويًا أمر يكاد يكون مستحيلًا نظرًا لعشرات أو مئات الآلاف من العناصر المحفوظة في العديد من مخزونات MRO. لقد عملنا مع العديد من العملاء لتعيين أهمية الأصول والمعدات، وتُظهر لنا الخبرة أن هناك فوائد حقيقية لتخصيص الأهمية لقطع الغيار. هذا النوع من المعلومات يساعد على:

  • توفير تقييم دقيق لقطع الغيار الحساسة والأموال المستثمرة فيها.
  • توفير شفافية ورؤية كاملة لمخزون قطع الغيار الحرجة وغير الحرجة داخل المؤسسة.
  • القضاء على حالات "نفاد المخزون".
  • تقليل الوقت المستغرق في البحث عن القطع وطلبها.
  • التقليل من المخزون الخامل/غير المتحرك.
  • تسريع عملية التخلص من المواد القديمة.
  • تحسين تخصيص المخزون لتحسين استخدام المساحات.
  • تحسين تكاليف المخزون من خلال موازنة المخزون مع الطلب التشغيلي.

يمثل المخططان أدناه الملف التعريفي المتوسط لمراجعة الشركة المتعمقة لمخزونها:

 
رسم بياني يوضِّح توزيع مخزون قطع الغيار
رسم بياني لتخصيص مخزون قطع الغيار

الأسئلة الثمانية التي يجب طرحها عن كل قطعة غيار

ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن مجرد تخصيص رمز لقطع الغيار لا يكفي. هناك متغيرات يجب أيضًا أخذها في الاعتبار عند النظر إلى أهمية قطعة غيار معينة. على سبيل المثال:

  1. ما الأجهزة الذي سيتم استخدام قطعة الغيار هذه فيها، وما مدى حساسية هذه الأجهزة للعمليات؟
  2. من الذي يزوِّد قطعة الغيار هذه؟ هل شركة تصنيع المعدات الأصلية أم طرف ثالث؟
  3. ما الوقت اللازم لإعادة تخزين القطعة؟
  4. في أي مستودع يتم تخزينها؟
  5. هل تستخدم قائمة المواد (BOM) الصحيحة؟
  6. هل يتم استخدام قطعة الغيار في أنواع متعددة من المعدات؟
  7. ما مستوى الخدمة المستهدف؟
  8. ما أولويات أمر العمل؟

بمجرد أن تحدِّد أي من المعايير أعلاه هي الأكثر أهمية لمؤسستك، ستحتاج بعد ذلك إلى اختيار منهجية وحل يعملان على تدقيق تلك المعايير بشكل منتظم. على سبيل المثال، في كل مرة يتم فيها إنشاء معاملة جديدة في نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، يجب على الحل تطبيق هذه المعاملة على المادة لتحديد ما إذا كانت درجة الأهمية لا تزال صحيحة.

فهم أهداف إدارة المخزون

أثناء عملك على تحسين مخزون MRO الخاص بك، ضَع في اعتبارك ما يلي:

  • إذا أردت تقديم أقصى مستوى من الخدمة للعملاء، ما الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحسين هذا المستوى، وكيف يؤثر ذلك في أي قرارات متعلقة بالمخزون؟
  • إذا أردت الحفاظ على الحد الأدنى من المخزون وتحقيق الاعتبارات المالية أو المتعلقة بالميزانية أو المخزون، ما الطرق التي يمكنك استخدامها لتقليل مستويات المخزون هذه؟
  • إذا كان هدفك هو العمل بأقل تكلفة وتحقيق الأهداف المالية أو المتعلقة بالميزانية مرة أخرى، فما الذي يمكنك فعله لتقليل تلك التكاليف؟

استكشِف حل IBM® MRO

يمكن أن يساعدك IBM® Maximo MRO Inventory Optimization على تحسين مخزون الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO) من خلال تقديم صورة دقيقة ومفصلة عن الأداء.

لمساعدتك على فهم مدى أهمية كل قطعة، تجمع MRO IO Material Criticality Value Service بين تكنولوجيا التحليلات الرائدة في مجال MRO والخبرة الاستشارية لتقديم تقييم دقيق لأهمية القطع الاحتياطية.استكشِف العرض التوضيحي وتعرَّف على كيفية الحصول على رؤية أوضح وأكثر دقة للمخزون لديك.
