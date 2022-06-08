الانتقال من VMware NSX-V إلى NSX-T

على IBM Cloud، يُجرى الانتقال من VMware NSX-V إلى VMware NSX-T باتباع نموذج النقل من VMware® للنقل والتحويل. في هذا النهج، تُستخدم أتمتة IBM Cloud لنشر نموذج vCenter Server جديد على الشبكات المحلية الافتراضية نفسها أو غيرها. وبفضل هذا الإجراء، يمكنك تنفيذ كل من الانتقال من NSX-V إلى NSX-T ونقل أحمال التشغيل: