تحقيق أقصى قدر من الامتثال: دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في إطار العمل التنظيمي المالي

في عصر تتعرض فيه المؤسسات المالية لتدقيق متزايد للامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) وقانون سرية البنوك (BSA)، فإن الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي يمثل فرصة كبيرة. يمكن للنماذج اللغوية الكبيرة مثل GPT-4 تعزيز برامج مكافحة غسيل الأموال (AML) وقانون سرية البنوك (BSA)، مما يعزز الامتثال والكفاءة في القطاع المالي، لكن هناك مخاطر في نشر الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإنتاج.

تواجه المؤسسات المالية بيئة لوائح تنظيمية معقدة تتطلب آليات امتثال قوية. يوفر دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي، وخاصة النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، إمكانات تحويلية لأتمتة عمليات الامتثال، وكشف الحالات الشاذة، وتقديم رؤى شاملة حول المتطلبات التنظيمية.