إتقان أمن الهوية: دليل تمهيدي لأفضل ممارسات FICAM

بالنسبة إلى الحكومات والوكالات الفيدرالية وحكومات الولايات والجهات التابعة لها، تُعد الهوية حجر الأساس في تنفيذٍ أمني قوي. ويُفصح عدد كبير من الأفراد يوميًا عن بيانات شخصية سرّية لجهات تجارية وعامة، ما يفرض على المؤسسات الحكومية تطبيق تدابير أمنية صارمة لحماية أصولها.

وتبرز هذه الحاجة إلى أمن قوي في الأمر التنفيذي رقم 14028، الصادر في مايو 2021، الذي يدعو إلى تعزيز جاهزية الأمن السيبراني على المستوى الوطني. ويسلط الأمر التنفيذي الضوء على أهمية تأمين الأصول الرقمية والحد من التهديدات السيبرانية، من خلال التأكيد على تحديث أنظمة إدارة الهوية والوصول (IAM). في الوقت نفسه، كان برنامج إدارة الهوية وبيانات الاعتماد والوصول الفيدرالية (FICAM) محوريا في تشكيل نهج الحكومة لتأمين الهوية والوصول.

وتتعمق هذه المقالة في هذه المبادئ، وتوضح مزايا نشر أنظمة FICAM، وتعرض أفضل الممارسات لتطبيقها.