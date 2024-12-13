اتخاذ قرارات إنفاق ذكية في مجال الأمن الإلكتروني في عام 2025

شهر ديسمبر هو شهر الأرقام، بدءاً من العد التنازلي للعطلات وحتى الاستجابة لدعوات الحضور للحفلات. ولكن بالنسبة إلى قادة الأعمال، فإن أهم الأرقام لهذا الشهر هي أرقام موازنة عام 2025. ونظراً لأن الأمن السيبراني هو محور تركيز العديد من الشركات في عام 2025، فمن المرجح أن يكون بنداً رئيسياً في العديد من الميزانيات في العام الجديد.

تتوقع مؤسسة Gartner أن يزداد الإنفاق على الأمن السيبراني بنسبة 15% في عام 2025، من 183.9 مليار دولار أمريكي إلى 212 مليار دولار أمريكي. تتصدر الخدمات الأمنية القطاع الذي يتوقع أن يشهد أكبر قدر من النمو في الإنفاق، وتأتي برمجيات الأمن في المرتبة الثانية ويأتي أمن الشبكات في المرتبة الثالثة من حيث النمو.

قال Shailendra Upadhyay، كبير الباحثين في شركة Gartner، في بيان صحفي صدر مؤخرًا: "استمرار بيئة التهديدات المتزايدة، وحركة الحوسبة السحابية، وضغط المواهب تدفع الأمن إلى قمة قائمة الأولويات وتضغط على المديرين التنفيذيين لأمن المعلومات (CISOs) لزيادة إنفاق مؤسساتهم على الجوانب الأمنية." "علاوة على ذلك، تقوم المؤسسات حالياً بتقييم احتياجات منصة حماية النقاط النهائية (EPP) وكشف نقطة النهاية والاستجابة لها (EDR) وإجراء تعديلات لتعزيز مرونتها التشغيلية والاستجابة للحوادث بعد توقف CrowdStrike."