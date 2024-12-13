اتخاذ قرارات إنفاق ذكية في مجال الأمن الإلكتروني في عام 2025

شهر ديسمبر هو شهر الأرقام، بدءاً من العد التنازلي للعطلات وحتى الاستجابة لدعوات الحضور للحفلات. ولكن بالنسبة إلى قادة الأعمال، فإن أهم الأرقام لهذا الشهر هي أرقام موازنة عام 2025. ونظراً لأن الأمن السيبراني هو محور تركيز العديد من الشركات في عام 2025، فمن المرجح أن يكون بنداً رئيسياً في العديد من الميزانيات في العام الجديد.
تتوقع مؤسسة Gartner أن يزداد الإنفاق على الأمن السيبراني بنسبة 15% في عام 2025، من 183.9 مليار دولار أمريكي إلى 212 مليار دولار أمريكي. تتصدر الخدمات الأمنية القطاع الذي يتوقع أن يشهد أكبر قدر من النمو في الإنفاق، وتأتي برمجيات الأمن في المرتبة الثانية ويأتي أمن الشبكات في المرتبة الثالثة من حيث النمو.
قال Shailendra Upadhyay، كبير الباحثين في شركة Gartner، في بيان صحفي صدر مؤخرًا: "استمرار بيئة التهديدات المتزايدة، وحركة الحوسبة السحابية، وضغط المواهب تدفع الأمن إلى قمة قائمة الأولويات وتضغط على المديرين التنفيذيين لأمن المعلومات (CISOs) لزيادة إنفاق مؤسساتهم على الجوانب الأمنية." "علاوة على ذلك، تقوم المؤسسات حالياً بتقييم احتياجات منصة حماية النقاط النهائية (EPP) وكشف نقطة النهاية والاستجابة لها (EDR) وإجراء تعديلات لتعزيز مرونتها التشغيلية والاستجابة للحوادث بعد توقف CrowdStrike."
في حين أن قرارات الإنفاق والزيادات في الإنفاق ترجع على الأرجح إلى العديد من الأسباب المختلفة، إلا أن مؤسسة Gartner تشير إلى وجود سببين رئيسيين للزيادة المتوقعة.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
بدلاً من الاكتفاء بوضع بند واحد في ميزانية المؤسسة يشمل الأمن السيبراني، يبدأ إعداد الميزانية الدقيقة بتحديد جميع عناصر برنامج الأمن السيبراني الفعال.
يجب أخذ ما يلي في الاعتبار عند إعداد ميزانيتك:
بينما تأخذ العديد من المؤسسات في الاعتبار اضطراب الأعمال والمخاطر المحتملة عند إعداد ميزانية الأمن السيبراني الخاصة بها، إلا أن الكثيرين يغفلون كيف تؤثر الميزانية على فريق الأمن السيبراني.
وقد وجد تقرير حالة الأمن السيبراني لعام 2024 وما بعده الصادر عن جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات (ISACA) أن 66% من المتخصصين في الأمن السيبراني ذكروا أن دورهم أكثر إرهاقًا. ليس من المستغرب أن السبب الأول (81%) الذي تم ذكره هو أن التهديدات تزداد تعقيدًا. ومع ذلك، فإن الميزانية كانت منخفضة للغاية (45%) وتتعادل في المرتبة الثانية مع تفاقم تحديات التوظيف وعدم تدريب الموظفين على المهارات اللازمة.
وجد التقرير أن أكثر من النصف (51%) يشعرون أن ميزانياتهم كانت تعاني من نقص التمويل، بزيادة عن نسبة 47% الذين شاركوا هذا الشعور في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع 37% فقط زيادة ميزانياتهم في عام 2025. ومما يزيد من التوتر أن 40% فقط لديهم ثقة عالية في أن فريقهم مستعد للتعامل مع هجوم إلكتروني. وفي الوقت نفسه، يتوقع 47% وقوع هجوم إلكتروني على مؤسساتهم.
بينما يعمل قادة الأعمال على إعداد الميزانيات، إليك بعض الطرق لتقليل توتر الموظفين المتعلق بميزانية 2025.
في حين أن الزيادة في الإنفاق على الأمن السيبراني هي اتجاه إيجابي بشكل عام، إلا أن الأمر الأكثر أهمية هو كيفية استخدام الشركات لاستثماراتها الأعلى. من خلال اتخاذ الخيارات الصحيحة لمؤسستك على نوٍ خاص، يمكنك تقليل المخاطر مع تحسين رضا الموظفين في الوقت نفسه.