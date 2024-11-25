النظر إلى ما هو أبعد من الامتثال: التكاليف واسعة النطاق لعدم تنفيذ حوكمة الذكاء الاصطناعي

مع تطور قوة وإمكانيات الذكاء الاصطناعي، تطورت أيضاً احتمالات إساءة الاستخدام والمخاطر. لإنشاء الذكاء الاصطناعي المسؤول، من الضروري للحكومات والشركات التي تطور أو تنشر أو تستخدم الذكاء الاصطناعي أن تضع ممارسات حوكمة قوية في الذكاء الاصطناعي.
تتطلب الحوكمة القوية للذكاء الاصطناعي نهجاً شاملاً يدمج بين الحوكمة التنظيمية ونماذج الذكاء الاصطناعي، ويشمل كل شيء بدءاً من المبادئ التأسيسية إلى الامتثال التنظيمي وكل ما بينهما. وفي حين أنه ليس هناك شك في أن مثل هذا النهج القوي فعال، إلا أنه يتطلب أيضاً استثماراً مستمراً للموارد البشرية والرأسمالية على حد سواء، وهو ما قد يبدو من الصعب تبريره.
لكن الحقيقة أن حوكمة الذكاء الاصطناعي هي زاوية لا يمكن قطعها. إلى جانب الغرامات الواضحة لعدم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، هناك العديد من التكاليف المحتملة الأخرى لعدم تنفيذ برنامج حوكمة الذكاء الاصطناعي التي تجعل حوكمة الذكاء الاصطناعي أمرًا ضروريًا لمؤسسة تتطلع إلى توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي.
ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي في توفير ضمانات بأن أنظمة الذكاء الاصطناعي تعمل كما تريد المؤسسة، وكما يتوقع الأطراف المعنية فيها وكما هو مطلوب بموجب اللوائح ذات الصلة. "عادة ما تستند حوكمة الذكاء الاصطناعي إلى الامتثال التنظيمي. ومع ذلك، هذا جانب واحد فقط من الجوانب المهمة"، كما يوضح Lee Cox، نائب رئيس الحوكمة المتكاملة وجاهزية السوق في شركة IBM.
تؤسس حوكمة الذكاء الاصطناعي للمساءلة من خلال تحديد المبادئ التنظيمية للذكاء الاصطناعي المسؤول، وتعيين المسؤولية طوال دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي وتفعيل هذه المبادئ في دورات التطوير والإصدار. وهذا يوازن بين قيمة الأعمال التي يعد بها الذكاء الاصطناعي والحاجة إلى الرقابة وإدارة المخاطر.
عندما لا تكون آليات المساءلة هذه في مكانها الصحيح، يكون هناك خطر أكبر من عدم عمل الأنظمة على النحو المنشود أو المتوقع. يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض معدلات التبني، وضعف القدرة على التشغيل والتوسع، وانخفاض العائد على استثمارات الذكاء الاصطناعي وزيادة المخاطر وتكرار فشل النظام. ويوضح Cox قائلاً: "ولكن من خلال إنشاء برنامج حوكمة شامل ومتكامل، يمكنك المساعدة في تحديد معلمات التشغيل المقبولة، بما في ذلك مواءمة المخاطر والسياسات".
يعتقد 71% من المديرين التنفيذيين أن بناء ثقة العملاء والحفاظ عليها سيكون له تأثير أكبر على نجاح مؤسساتهم من أي منتج أو خدمة محددة، وأن حوكمة الذكاء الاصطناعي هي عامل تمكين حساس لثقة العملاء. عندما لا يكون الذكاء الاصطناعي خاضعًا للحكم، فإن نجاح مشاريع الذكاء الاصطناعي الفردية لا يكون على المحك فحسب، بل سمعة الشركة أيضًا.
إذا لم يعمل نظام الذكاء الاصطناعي في المؤسسة كما هو مقصود، فقد يمتد فقدان الثقة عبر منظومة الأطراف المعنية. بالإضافة إلى فقدان العملاء، يمكن أن يكون هناك أيضاً مواهب مفقودة: حيث أفاد 9% من الموظفين بأنهم أكثر استعداداً لقبول عرض عمل من مؤسسة يعتبرونها مسؤولة اجتماعياً. يمكن أن يكون استنزاف العملاء والموظفين بمثابة إشارات تحذيرية للمستثمرين، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المساهمين.
كل هذا يمكن أن يؤثر بسرعة على التصور العام للمؤسسة وميزتها التنافسية، مما قد يؤدي إلى تأثيرات لاحقة مثل ضياع فرص النمو والابتكار والقيادة في السوق.
تقول Christina Montgomery، كبيرة مسؤولي الخصوصية والثقة، “هناك مقولة بأن الثقة تُكتسب ببطء وتُفقد بسرعة. وهذا صحيح تمامًا." تساعد حوكمة الذكاء الاصطناعي المؤسسات على تحصين طابعها المؤسسي من خلال تضمين الأخلاقيات بشكل منهجي في دورات حياة التقنية، وإدارة الامتثال التنظيمي عبر الدوائر القضائية وتمكين المراقبة المستمرة للنظام، وكل ذلك يساعد في الحفاظ على الثقة.
عندما يفتح الذكاء الاصطناعي التوليدي حالات استخدام جديدة، يلمس حياة البشر بشكل أكثر تكراراً وبطرق جديدة. وذلك يزيد من أهمية أن يتم بناء الذكاء الاصطناعي واستخدامه بما يتماشى مع القيم الإنسانية والتوقعات الأخلاقية. ولهذا الغرض، تضع حوكمة الذكاء الاصطناعي أُطر عمل وضوابط تساعد في ضمان أن تكون تأثيرات الذكاء الاصطناعي على المجتمع إيجابية. وفي غيابها، قد يحدث ضرر غير مقصود للناس أو للكوكب. ورغم أن هذه الأضرار يمكن أن تكون أكثر عموميةً وأصعب في القياس، إلا أنها مهمة.
تكرر Phaedra Boinodiris، قائدة الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة لشركة IBM Consulting: "الحوكمة الفعالة للذكاء الاصطناعي هي توازن دقيق بين الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا". "يتطلب ذلك سيمفونية من الرقابة التنظيمية، والأدوات التقنية، والمبادرات التعليمية، لمواءمة الاحتياجات المجتمعية مع التقدم التكنولوجي لتمكين تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول."
تساعد حوكمة الذكاء الاصطناعي على التخفيف من الأضرار المجتمعية المحتملة من خلال وضع توقعات أساسية تنظيمية لقابلية التفسير والشفافية والإنصاف، من بين أمور أخرى. كما أنه يسهل تنسيق ثقافة الشركة التي تركز على الثقة. يشمل ذلك إنشاء فرق بناء متنوعة وشاملة ومتعددة التخصصات للنظر بشكل أكثر شمولية ومعالجة طبقات التأثير المحتمل على الذكاء الاصطناعي.
في نهاية المطاف، لا تقتصر المبررات التجارية لحوكمة الذكاء الاصطناعي على التوافق مع المتطلبات التنظيمية فقط. كما أنها تهدف إلى تلبية توقعات الأطراف المعنية المتزايدة للتطوير المسؤول ونشر واستخدام التكنولوجيا. ولم تكن هذه التوقعات أعلى مما هي عليه اليوم.
في IBM، ندرك هذه الضرورة لأننا نتقدم في رحلتنا الأخلاقية للذكاء الاصطناعي لما يقرب من عقد من الزمن. تعمل آلية الحوكمة المؤسسية لدينا، وهي مجلس IBM للتقنية المسؤولة، جنباً إلى جنب مع آلية حوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي لدينا، وهي برنامج الحوكمة المتكامل (IGP)، لتمكين الحوكمة الشاملة للذكاء الاصطناعي في IBM.
ويوضح Steven Eliuk، عضو مجلس إدارة التكنولوجيا المسؤولة في IBM ورئيس قسم التكنولوجيا للبيانات والذكاء الاصطناعي والحوكمة في IBM، حول برنامج الحوكمة المتكاملة في IBM قائلاً: "من خلال الدمج في إطار عمل واحد وقابل للتطوير، فإننا لا نكتفي بتقليل الهدر وتقليل النفقات العامة وزيادة العائد على الاستثمار إلى أقصى حد فحسب، بل نعزز أيضاً الشفافية والمساءلة والإنصاف". "إنها شهادة حقيقية على قوة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، ترتكز على أخلاقيات الذكاء الاصطناعي."
يساعد وجود آليات حوكمة مؤسسية وحوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي ودمجهما بحيث يدعمان بعضهما البعض ويبني كل منهما على الآخر في تمكين المؤسسة من تقديم الذكاء الاصطناعي بسرعة وثقة. في الواقع، يمكن أن يساعد ترسيخ استراتيجية تنفيذ لحوكمة الذكاء الاصطناعي في توليد القيمة المؤسسات على قياس عائد الاستثمار الملموس وغير الملموس لحوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل شامل . من تخفيف التكلفة والمخاطر إلى إنشاء القيمة على المدى الطويل، يتضح بشكل متزايد أن الحوكمة الرشيدة من الأعمال الجيدة.
