لقد أحدث الذكاء الاصطناعي تأثيرًا في كل مكان آخر في عالم التكنولوجيا، لذا يجب ألا يفاجئ أحدًا بأن دراسة ISC2 للقوى العاملة في الأمن السيبراني لعام 2024 أظهرت قفز الذكاء الاصطناعي إلى قائمة المهارات الأمنية الخمس الأولى.
الأمر لا يقتصر فقط على الحاجة إلى عاملين يتمتعون بمهارات الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالأمن. تتعمق دراسة القوى العاملة أيضًا في مدى تأثير الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني والأدوار الوظيفية بشكل عام في رأي 16,000 مشارك في الدراسة، بدءًا من تغيير مناهج المهارات ووصولاً إلى وضع إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI).
وفقًا للدراسة، يعتقد ثلثا المستجيبين أن خبرتهم في الأمن السيبراني ستعزز التقنية؛ ومن ناحية أخرى، يشعر ثلثهم بالقلق من احتمالية إلغاء وظائفهم في عالم يركز على الذكاء الاصطناعي.
وهذا بالطبع لن يحدث على الفور. لم يطبق حتى نصف المستجيبين حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي في أدواتهم. إن الاهتمام الأكثر إلحاحًا بالنسبة إلى محترفي الأمن السيبراني هو الميزانيات.
وذكر التقرير أنه "في عام 2024، أبلغ 25% من المستجيبين عن تسريح العمال في أقسام الأمن السيبراني لديهم، بزيادة قدرها 3% عن عام 2023، بينما واجه 37% من المستجيبين تخفيضات في الميزانية، بزيادة قدرها 7% عن عام 2023".
أثرت هذه التخفيضات في الميزانية على فجوة المهارات، حيث قال ثلثا المستجيبين إن التخفيضات لم تؤدِ فقط إلى نقص الموظفين الحالي، بل من المتوقع أن تصعب سد فجوة المهارات في السنوات القادمة.
أشار العديد من المستجيبين إلى أن فجوة المهارات كان لها تأثير سلبي أكبر على أمن المؤسسة مقارنة بانخفاض عدد الموظفين في الموقع. يعود ذلك جزئيًا إلى أن التمويل غير متاح للتدريب، وإلى أن أصحاب المهارات المطلوبة ينتقلون إلى وظائف ذات رواتب أعلى، ما يجعل العديد من فرق الأمن تكافح لمعالجة التهديدات والمخاطر في المشهد السيبراني الحالي.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
قبل عامين، لم يكن الذكاء الاصطناعي يعد حتى من المهارات المطلوبة لوظائف الأمن السيبراني، ولكنه الآن من بين المهارات الخمس الأولى، وفقًا لما ذكره Jon France، الذي يشغل منصب CISO مع ISC2.
وقال France في محادثة في مؤتمر ISC2 الأمني في لاس فيجاس: "ونعتقد أنه ربما في العام المقبل، ستكون هذه المهارة الأولى المطلوبة في مجال الأمن".
(إذا كنت تتساءل، فإن المهارات الأخرى في المراكز الخمسة الأولى هي السحابة وبنية الثقة الصفرية والتحليلات الجنائية والاستجابة للحوادث وأمان التطبيقات — وهي كلها مجالات كانت على رأس قائمة المهارات المطلوبة منذ فترة طويلة).
يتغير دور الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني بسبب الزيادة الهائلة في البيانات والحاجة إلى جمع معلومات استخباراتية جيدة حول البيانات التي يتم إنشاؤها.
وأضاف France قائلاً: "الذكاء الاصطناعي هو إحدى الأدوات التي يمكنها النظر في مجموعات كبيرة من البيانات بسرعة كبيرة". ومع ذلك، لا تزال النظرة البشرية ضرورية للتحقق من صحة النتائج التي تولدها نماذج الذكاء الاصطناعي. هنا ستكون مهارات أمن الذكاء الاصطناعي ضرورية للغاية لتعزيز التغيرات في كيفية قيام المحللين والمستجيبين للحوادث بتحليل البيانات.
ويعتقد France أيضًا أن الذكاء الاصطناعي سيغير نطاق المناصب الأمنية للمبتدئين. "أعتقد أنك إذا كنت ستدخل هذا المجال، وكان عليك أن تتعلم شيئًا واحدًا، فستحصل على أفضل الفرص المتاحة إذا كانت لديك خبرة في استخدام برمجة الذكاء الاصطناعي التوليدي."
حاليًا، هناك انفصال بين المهارات التقنية التي يعتقد مديرو التوظيف أنها مطلوبة وما يريده المديرون غير المسؤولين عن التوظيف. يضع كلا النوعين من المديرين مهارات أمن الحوسبة السحابية على رأس القائمة، ولكن عند سؤالهم عن مهارات الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، قال 24% فقط من مديري التوظيف إنها مهارة يريدونها الآن، لتحتل المرتبة الأخيرة في قائمة المهارات المطلوبة. في المقابل، قال 37% من المديرين غير المسؤولين عن التوظيف إن الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي هو الأكثر طلبًا لتعزيز المسيرة المهنية، وهي نسبة أعلى من أي مهارة أخرى مدرجة باستثناء الأمن السحابي.
وجدت دراسة ISC2 حول الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني لعام 2024 أن 82% من المشاركين متفائلون بأن الذكاء الاصطناعي سيحسن كفاءة العمل، و88% يعتقدون أنه سيؤثر في دورهم الوظيفي بطريقة ما. إن الاعتماد بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي في العالم السيبراني يحمل الكثير من النقاط الإيجابية، لكن هناك أيضًا قضايا تتعلق بالتكنولوجيا تسبب التوتر. ويقر أربعة من كل عشرة مشاركين في الدراسة بأنهم غير مستعدين لانتشار الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، وقال 65% إن مؤسستهم تحتاج إلى مزيد من اللوائح حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي التوليدي.
ولكن هناك أيضًا الكثير من علامات الاستفهام المحيطة بالمهارات المطلوبة. وذكرت الدراسة: "بينما تكهن المشاركون في الدراسة بالمهارات التي قد يتم أتمتتها أو تبسيطها، إلا أنهم لم يتمكنوا بعد من التنبؤ بالأنشطة التي سيحل الذكاء الاصطناعي محلها -إن وجدت-". ولعل هذا هو السبب وراء إحجام مديري التوظيف عن توظيف متخصصين في الأمن السيبراني يتمتعون بخبرة تقنية في مجال الذكاء الاصطناعي.
ومع انتشار الذكاء الاصطناعي، يتوقع الكثيرون زيادة في الحاجة إلى المهارات غير التقنية. لقد كان الأمن السيبراني أكثر انفتاحًا على إيجاد مهنيين محتملين من خارج المجالات التقنية التقليدية وتدريبهم لأدوارهم الجديدة، لذا فليس من المفاجئ أن هناك استعدادًا أكبر للجوء إلى المهارات غير التقنية التي تعد أكثر قابلية للنقل مع تطور التكنولوجيا، نظرًا إلى عدم تيقن مديري التوظيف من نوع المهارات التي ستكون مطلوبة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بصفته أداة أمنية (أو لتأمين الذكاء الاصطناعي التوليدي). وبشكل عام، تم إدراج مهارات التواصل القوي على أنها مجموعة المهارات الأكثر طلبًا في مجال الأمن السيبراني، وتليها عن كثب مهارات حل المشكلات القوية والعمل الجماعي/التعاون.
بالنظر إلى الصورة العامة لكيفية اندماج مهارات الذكاء الاصطناعي في القوى العاملة في الأمن السيبراني مستقبلاً، فمن المرجح أن القضايا التي تعوق التوظيف اليوم سيكون لها تأثير مماثل في خبرة الذكاء الاصطناعي. إن تخفيضات الميزانية سوف تؤدي إلى تقليص القوى العاملة، كما ذكرنا سابقًا. وأشار France أيضًا إلى فجوة الموارد، حيث يتم الإعلان عن وظائف المبتدئين مع إدراج متطلبات مثل الشهادات التي تتطلب خمس سنوات من الخبرة العملية.
وقال France: "يجب أن ندحض هذه الخرافة: إن الانضمام حديثًا إلى القوى العاملة في الأمن السيبراني لا يعني بالضرورة صغر سن الموظف. بل يمكن أن يكون تغيير مساره الوظيفي. وفي الواقع، إن التغييرات الوظيفية تجلب الكثير من وجهات النظر والخبرات المختلفة"
وظِّف بناءً على المهارات التي يمتلكها الموظف بالفعل، حتى لو لم تكن هي ما تحتاجه في الوقت الحالي. "فالباقي، يمكن تدريسه" كما يشير France.