في مختلف القطاعات، يتزايد عدد وكلاء الذكاء الاصطناعي ويصبحون أكثر أهمية في العمليات اليومية. ومع تسارع وتيرة تبنيهم، برز التجزؤ كتحدٍ جديد. فقد أصبح قادة الأعمال يواجهون وكلاء منفصلين لا يستطيعون التواصل أو التنسيق أو الالتزام بإطار حوكمة موحد، ما يبطئ تحقيق القيمة ويؤدي إلى نتائج غير متسقة. والواقع أن المؤسسات نادرًا ما تعتمد على منصة واحدة، لذلك يجب أن يكون وكلاء الذكاء الاصطناعي قادرين على العمل في بيئات لم تُصمم أصلاً لتكون موحدة.

تعمل المؤسسات الحديثة عبر مزيج من أنظمة البرمجيات كخدمة (SaaS) والتطبيقات الحالية ومنصات إدارة علاقات العملاء (CRM) ومزودي السحابة والأدوات المخصصةا. وغالبًا ما يشمل هذا النظام البيئي تقنيات مثل SAP وSalesforce وServiceNow، إلى جانب مجموعة واسعة من التطبيقات السحابية والأنظمة المخصصة. ومع انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف الإدارات، يزداد هذا التعقيد.

ولا تعكس منصة واحدة شاملة للوكلاء الواقع الفعلي للمؤسسات. بل إن المؤسسات التي ستنجح في عصر الوكلاء هي تلك التي تستطيع حوكمة قوة عمل كاملة من الوكلاء، وتنسيقها، وتوسيع نطاقها عبر السحب المختلفة، والموردين، والأنظمة.