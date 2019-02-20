التحول الرقمي يتعلق بإكمال العمل بطريقة مختلفة، وليس فقط من أجل التغيير.
يجب أن تلبي احتياجات العمل الديناميكية للعميل مع تحسين العمليات التشغيلية التي تؤثر في تكلفة الخدمة. في ظل سعي المجموعات إلى التحول، فإنها تدرك غالباً أن التجارب الأفضل للعملاء والموظفين تحتاج إلى حلول أتمتة أفضل وأكثر ذكاءً توفر قدرات لسير العمل تلبي الاحتياجات اليوم، وتعيد محاذاة حلول سير العمل ديناميكياً بناءً على متطلبات الغد.
تعاني برامج التحول الرقمي الحالية لأنها تعالج مشكلات العمليات الحالية ولكنها لا توفر المرونة اللازمة للتغيير.
تجمع حزم إدارة عمليات الأعمال الذكية (iBPMS) بين برمجيات إدارة عمليات الأعمال (BPM) وقدرات إضافية مثل الذكاء الاصطناعي (AI) لمساعدة الشركات على أتمتة مزيد من أنواع التجارب من البداية إلى النهاية بشكل ديناميكي. وغالباً ما تكون هذه الحِزم مدعومة بالسحابة وتوفر أدوات منخفضة التعليمات البرمجية تساعد المطورين العاديين على إنشاء حلول سير العمل بسرعة كبيرة.
يمثل نظام iBPMS مجموعة متكاملة من التقنيات التي تنسق بين الأشخاص والآلات والأشياء (مثل إنترنت الأشياء) وتدعم متطلبات إدارة عمليات الأعمال التقليدية. كما توفر هذه التقنيات أيضًا:
يمكن أن يكون اختيار مزود التقنية المناسب أمراً شاقاً، حتى عندما يكون لديك هدف واستراتيجية واضحين، لأن هناك العديد من مقدمي الخدمات الذين يقولون نفس الأشياء. لا يختلف مجال iBPMs عن ذلك.
يعتمد مزود منصات iBPMS "المناسب" على الحالة الحالية لنضج عملياتك التجارية، والأنشطة التي تدعم عملياتك، وتوافر الموارد الماهرة (الأنظمة والبشر والروبوتات) والوصول إلى البيانات. كما يمكن أن يؤدي تقديم القدرات مثل الذكاء الاصطناعي دورًا رئيسيًا أيضًا.
عندما يتعلق الأمر باختيار iBPMS، تغيرت معايير التقييم على مر السنين مع دخول مزودي تقنيات جدد إلى المجال وانسحاب آخرين إلى الظل. أصدرت شركة Gartner مؤخرا مجموعتها السحرية لإدارة عمليات الأعمال، حيث قامت بتقييم الموردين عبر أربع حالات استخدام، منها تحسين الأعمال، التحول الأعمال، الخدمة الذاتية الأتمتة، ومجموعة إدارة الحالات التكيفية.
أجرت Gartner تقييمًا لواحد وعشرين من موردي الأنظمة iBPMS بشأن قدرتهم على التنفيذ واكتمال رؤيتهم، مع تحديد نقاط القوة والتحذيرات الرئيسية المرتبطة بالموردين. يتمتع الموردون الذين يقعون في "ربع القادة" بخرائط طريق قوية للمنتجات تدعم العمليات الذكية لعملاء الأعمال. يوفر القادة أيضًا منهجية موجهة للأعمال والقدرة على النمو مع الاحتياجات المتغيرة.
وفقًا لتقرير Gartner، "في عملية إعادة ابتكار حزمتها الأخيرة، أخذت IBM منتجات مختلفة كانت متكاملة بشكل فضفاض وأعادت تصور المجموعة كمنصة موحدة، تعمل من نموذج بيانات مشترك مع تصميم متناسق قائم على الويب وتجربة مستخدم نهائية. النتيجة النهائية تمكّن أدواراً متعددة من التعاون في بناء تطبيقات ذكية."
إن منصة IBM الشاملة للأتمتة للأعمال الرقمية (IBM comprehensive Automation Platform for Digital Business)، وهي مزيج قوي من أتمتة العمليات والمهام والقرارات مقترنة بخدمات المحتوى، هي القوة الدافعة وراء تسمية Gartner لشركة IBM "قائداً" في المربع السحري لإدارة عمليات الأعمال الذكية للمرة السادسة على التوالي.
تمكن منصة IBM Automation للأعمال الرقمية العملاء من أتمتة سير العمل والقرارات مع استخلاص الرؤى من محتوى تلك العمليات التجارية بسرعة وعلى نطاق واسع. قام عملاء IBM بإنشاء وتشغيل أكثر من 50,000 تطبيق على هذه المنصة.
إخلاء المسؤولية:
تم نشر هذا الرسم البياني من قبل مجموعة Gartner, Inc. كجزء من وثيقة بحثية أكبر ويجب تقييمه في سياق الوثيقة بأكملها. هذه الوثيقة من Gartner متاحة عند الطلب من IBM.
لا تؤيد Gartner أي مورد أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح مستخدمي التقنية باختيار البائعين فقط الذين لديهم أعلى تصنيفات أو تصنيفات أخرى. تتكون منشورات Gartner البحثية من آراء مجموعة البحث الخاصة بها ولا ينبغي تفسيرها على أنها تصريحات واقعية. تخلي Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات للتسويق أو الملاءمة لغرض معين.
