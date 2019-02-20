

التحول الرقمي يتعلق بإكمال العمل بطريقة مختلفة، وليس فقط من أجل التغيير.

يجب أن تلبي احتياجات العمل الديناميكية للعميل مع تحسين العمليات التشغيلية التي تؤثر في تكلفة الخدمة. في ظل سعي المجموعات إلى التحول، فإنها تدرك غالباً أن التجارب الأفضل للعملاء والموظفين تحتاج إلى حلول أتمتة أفضل وأكثر ذكاءً توفر قدرات لسير العمل تلبي الاحتياجات اليوم، وتعيد محاذاة حلول سير العمل ديناميكياً بناءً على متطلبات الغد.

تعاني برامج التحول الرقمي الحالية لأنها تعالج مشكلات العمليات الحالية ولكنها لا توفر المرونة اللازمة للتغيير.

تجمع حزم إدارة عمليات الأعمال الذكية (iBPMS) بين برمجيات إدارة عمليات الأعمال (BPM) وقدرات إضافية مثل الذكاء الاصطناعي (AI) لمساعدة الشركات على أتمتة مزيد من أنواع التجارب من البداية إلى النهاية بشكل ديناميكي. وغالباً ما تكون هذه الحِزم مدعومة بالسحابة وتوفر أدوات منخفضة التعليمات البرمجية تساعد المطورين العاديين على إنشاء حلول سير العمل بسرعة كبيرة.

يمثل نظام iBPMS مجموعة متكاملة من التقنيات التي تنسق بين الأشخاص والآلات والأشياء (مثل إنترنت الأشياء) وتدعم متطلبات إدارة عمليات الأعمال التقليدية. كما توفر هذه التقنيات أيضًا: