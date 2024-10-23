إن النجاح في الاستفادة من التكامل وواجهات برمجة التطبيقات والأحداث والبيانات أمر ضروري لتحقيق النقلة النوعية التالية من التحول الرقمي إلى التحول إلى الذكاء الاصطناعي. على الرغم من وجود طرق مختلفة للتعامل مع التكامل و الأتمتة، فإن جميع الطرق تؤدي إلى منصة التكامل كخدمة (iPaaS). في الواقع، كان نمو iPaaS سريعًا لسنوات ولم يظهر أي علامات على التباطؤ.
وفي الوقت نفسه، يعد تكامل التطبيقات والأنظمة والبيانات الضرورية هدفاً متحركاً. الثابت الوحيد هو التغيير، حيث يتم استبدال التطبيقات وتحديثها إلى السحابة. تدعم هذه الأسباب استثمارنا الضخم في سوق منصة التكامل كخدمة (iPaaS).
في هذا الوقت الذي يشهد فيه السوق مثل هذه الفرص والابتكار، نجمع بين التقنيات الرائدة من محفظتي التكامل الخاصة بشركة IBM و webMethods. من خلال استثماراتنا واختراعاتنا، نحن مصممون على مساعدة قادة الأعمال على تحويل التكامل إلى ميزة تنافسية.
نعتقد أن منصة التكامل كخدمة (iPaaS) يجب أن تكون هجيناً، وتتعامل بسلاسة مع عمليات النشر عبر السحابة وعلى البيئة المحلية. كما تجب أن تكون موحدة، بحيث تجمع بين أنماط تكامل متعددة مع التحكم المشترك والحوكمة وقابلية النقل. نستفيد من خبرتنا المشتركة في التكامل الهجين ومتعدد السحابات لتمكين عملائنا من تحقيق إنتاجية أعلى لكل شخصية وفريق يتعامل مع التكامل عبر المؤسسة. تعمل iPaaS، إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، على إدارة التعقيدات حتى تتمكن المؤسسة من الازدهار.
مع وضع التحكم الهجين في الجوهر، نجمع أنماط التكامل (مثل التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات ( ونمط أعمال إلى أعمال والملفات والأحداث والرسائل وغير ذلك الكثير) في تجربة مشتركة عبر مستوى تحكم موحد. التحكم المركزي مع التنفيذ الموزع يعني أن مشهد التكامل بأكمله يمكن إدارته عبر لوحة تحكم واحدة، عبر جميع المناطق الجغرافية، وبيئات استضافة متعددة السحابات الهجينة، وشخصيات المستخدمين والفرق. توفر منصة iPaaS الموحدة المنصة الأكثر شمولاً للتعامل مع أي حالة استخدام يمكنك طرحها.
علاوة على ذلك، مع مكانة IBM الرائدة في الذكاء الاصطناعي المسؤول، والمدعومة من watsonx™، لدينا ميزة تقديم حلول تكامل مدعومة بالذكاء الاصطناعي لا مثيل لها في مجال iPaaS. استنادًا إلى قدرات الذكاء الاصطناعي الحالية للمنتجات، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يلعب دورًا في دورة حياة التكامل بأكملها، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وسرعة الحركة في التأليف والمراقبة والحوكمة من أجل الابتكار السريع. يُعتبر مساعدو الذكاء الاصطناعي نقطة انطلاق رائعة، ونحن الآن نرسم مساراً يعتمد على منصة التكامل كخدمة (iPaaS) الهجينة التي يقودها وكلاء الذكاء الاصطناعي.
مع تحقق هذه الرؤية، فإن منصة التكامل كخدمة (iPaaS) الهجينة لديها القدرة على:
إنها رؤية جريئة، ونحن نتحرك بسرعة. يجتمع هذا السوق وهذا الفريق وهذه التقنية معًا لإنشاء شيء قوي حقًا.
طلبنا منك؟ لا تحصر نفسك في خدمة منصة تكامل كخدمة (iPaaS) أخرى دون معرفة المزيد. نحن نعلم إلى أين تتجه منصة التكامل كخدمة (iPaaS)، وندعوكم للانضمام إلينا.