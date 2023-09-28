في مجال قابلية الملاحظة، I-N-S-T-A-N-A تعني الأتمتة

تعمل منصة IBM Instana على أتمتة كل جانب من جوانب دورة مراقبة الأداء. يقوم بأتمتة التثبيت والتكوين. يقوم بأتمتة اكتشاف التطبيق. يقوم بأتمتة لوحات المعلومات. يقوم بأتمتة جمع المعلومات. يقوم بأتمتة التنبيهات، وحل المشكلات، واكتشاف التغييرات.

هل يقوم حل قابلية الملاحظة الحالي الخاص بك بأتمتة كل هذه الأشياء؟ إذا لم يكن كذلك، فعليك التفكير في حل IBM Instana.

لا يكتفي حل IBM Instana بجمع كل مقياس أداء في الوقت الفعلي، بل يتتبع أيضًا كل طلب مستخدم فردي ويُحلل كل عملية. ويقوم بدمج البيانات من المقاييس، والتتبع، والأحداث، والتحليل، ويُقدمها (في سياقها) للأفراد الذين يحتاجون إليها. وبالتالي، عندما تحدث مشكلة، يقوم Instana تلقائيًّا بتحديد أبطأ خدمة أو العنصر المتسبب في الحدث. وبفضل دقة مقاييسه التي تصل إلى ثانية واحدة، يمكن لـ Instana اكتشاف المشكلات التي قد تفوتها الأدوات الأخرى، بما في ذلك New Relic.

بالنسبة إلى البيئات المعقدة، فإن أتمتة تحليل السبب الجذري يُعد أمرًا بالغ الأهمية في تسريع عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها. يُبسط Instana عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها من خلال استخدام خوارزميات التعلم الآلي، وتقنيات اكتشاف الأحداث غير المألوفة، والتحليلات التنبؤية لتحديد أنماط المشاكل المحتملة بشكل استباقي، والتي قد يفوتها المشغلون البشريون. وبذلك، خلال أتمتة عملية التحليل، يمكن لـ Instana تقليل الوقت اللازم لتحديد السبب الجذري للحادثة وتحسين دقة الاكتشاف، وهو ما يؤدي إلى حل أسرع.

يُحقق IBM Instana ما هو أكثر من ذلك بأتمتة إجراءات التصحيح باستخدام Instana Action Catalog™، وهو ما يتيح لك إنشاء إجراءات مخصصة أو إعادة استخدام مستودعات الأتمتة الموجودة، مثل Ansible أو PagerDuty. ويمكن ربط هذه الإجراءات بأحداث Instana، وحينها ستكون مرئية لكل مثيل من الأحداث كإجراء محتمل للتنفيذ. يتيح لك Action Catalog تشغيل الإجراءات يدويًّا أو تلقائيًّا، ويمكنه الاستفادة من الذكاء الاصطناعي (AI) للحصول على توصيات بالإجراءات التي يجب تنفيذها بناءً على سياق الحدث.

تقوم مستشعرات Instana بجمع التغييرات، والمقاييس، والأحداث تلقائيًّا. يوفر Instana بيانات مراقبة دقيقة للغاية، بدقة تصل إلى الثانية الواحدة، وتغطية شاملة— مع دقة لا مثيل لها في التقاط تتبع شامل لكل طلب. فعندما يتعلق الأمر بالمراقبة الاستباقية الآلية للسلامة، يحتوي كل مستشعر على قاعدة معرفة من توقيعات السلامة المجهزة مسبقًا والتي يتم تقييمها باستمرار مقابل المقاييس الواردة وتستخدم لرفع المشكلات أو الحوادث بناءً على تأثير المستخدم. وتُحدَّد سلامة العناصر من خلال تطبيق التعلم الآلي وقواعد السلامة المعدة مسبقًا.

تغطي رؤية الواجهتَين الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) لـ Instana جميع مراحل دورة المراقبة. بدءًا من الوكيل الفردي الذي يراقب نفسه ويحدِّث نفسه تلقائيًّا إلى الاكتشاف التلقائي والمستمر، والنشر، والتكوين، ورسم خرائط التبعيات، يملأ Instana الفجوات التي لا يملؤها العديد من أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM)، مثل New Relic. بفضل لوحات المعلومات التي لا تتطلب تكوينًا، والتنبيهات الذكية، وإمكانات استكشاف الأخطاء وإصلاحها تلقائيًّا، يعفي Instana الفرق من المهام اليدوية الروتينية، وهو ما يزيد من كفاءتهم.