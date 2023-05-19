تحسين قياس تقييد سرعة وحدة المعالجة المركزية

لقد مضى عام ونصف منذ أن أطلقنا ميزة تحديد حجم وحدة المعالجة المركزية للحاويات مع مراعاة التقييد في IBM Turbonomic، وقد حظيت بالكثير من الاهتمام، ولسبب وجيه. وكما هو موضح في منشور المدونة الأول، فإن تعيين الحد الخاطئ لوحدة المعالجة المركزية يؤدي بصمت إلى تدهور أداء تطبيقك، وهو في الواقع يعمل وفقًا للتصميم المقصود.

يصور برنامج Turbonomic مقاييس التقييد والأهم من ذلك أنه يأخذ التقييد بعين الاعتبار عند التوصية بتحديد حجم حد المعالج. ليس فقط أننا نستطيع كشف هذا القاتل الصامت للأداء، بل ستقوم شركة Turbonomic أيضًا بتحديد قيمة حد وحدة المعالجة المركزية لتقليل تأثيره على أداء تطبيقك في الحاويات.

في هذا المنشور الجديد، سنتناول تحسينًا مهمًا في الطريقة التي نقيس بها مستوى التقييد. وقبل هذا التحسين، كان مؤشر التقييد لدينا يُحسب استنادًا إلى نسبة الفترات التي يحدث فيها التقييد. وبهذا الأسلوب في القياس، كان التقييد يُقلل من شأنه في التطبيقات ذات حدود وحدة المعالجة المركزية المنخفضة، ويُبالَغ في تقديره في التطبيقات ذات الحدود المرتفعة ولقد أدى ذلك إلى زيادة تحجيم التطبيقات ذات الحدود المرتفعة بشكل مفرط، نتيجة توجيه آلية اتخاذ القرار لدينا نحو التطبيقات ذات الحدود المنخفضة بهدف تقليل التقييد وضمان أدائها.

وفي هذا التحسين الأخير، نقيس التقييد استنادًا إلى النسبة المئوية للوقت الذي يحدث فيه التقييد. وفي هذا المنشور، سنوضح كيف يعمل هذا القياس الجديد ولماذا سيصحّح كلاً من التقليل والمبالغة في التقدير المذكورين أعلاه:

مراجعة موجزة لتقييد وحدة المعالجة المركزية