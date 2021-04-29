العلامات
أتمتة الأعمال

الأتمتة الفائقة: الفوائد والتحديات

أتمتة الأعمال - رسم توضيحي للذكاء الاصطناعي التوليدي باللون الأحمر

تحتاج المؤسسات إلى زيادة الإنتاجية وتقليل النفقات والعمل بكفاءة أعلى لتحقيق النجاح في اقتصاد اليوم. يمكن أن تساعدك الأتمتة الفائقة على المُضي قدمًا.

ومع ذلك، هناك أيضًا مجموعة من التحديات التي قد تصاحب مشاريع الأتمتة الفائقة. يستعرض هذا المنشور فوائد الأتمتة الفائقة وتحدياتها بالتفصيل.

ما الأتمتة الفائقة؟

الأتمتة الفائقة هي استخدام تقنيات الأتمتة لتبسيط كل عملية ممكنة داخل المؤسسة، ما يُتيح تشغيل العمليات المتكررة دون تدخل يدوي. تعتمد الأتمتة الفائقة على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأتمتة العمليات الآلية (RPA) لتحويل العمليات والمعدات الحديثة والقديمة. يمكن أن يساعد هذا التحول الرقمي المؤسسة على تحقيق كفاءة في التكلفة والموارد تمكِّنها من الازدهار في بيئة أكثر تنافسية.

من يستخدم الأتمتة الفائقة، ولماذا؟

الحماس المحيط بالأتمتة الفائقة حقيقي، ويمكنها مساعدة مؤسستك على التقدُّم في بيئة اليوم السريعة والموزّعة بشكل كبير ومحدودة الموارد. يمكن لأي مؤسسة اعتماد تكنولوجيا الأتمتة الفائقة والاستفادة منها، سواء أكانت عملياتها مؤتمتة مسبقًا أم لا، وبغض النظر عن حداثة أو قِدم معداتها.

مع توسُّع العمل عن بُعد وتراجع أعداد الموظفين المتواجدين داخل المرافق، تأثر العديد من الصناعات بشدة نتيجة عدم قدرتها على التحرك بالسرعة التي تريدها أو تتطلبها.

من بين الاحتياجات والأهداف التي تدفع المؤسسات نحو الأتمتة الفائقة ما يلي:

  • الحاجة إلى مواكبة الطلب.
  • العمليات التشغيلية القديمة التي تؤدي إلى بطء أو عدم القدرة على المنافسة.
  • عدم قدرة قسم تكنولوجيا المعلومات في الشركات على مواكبة احتياجات العمل نتيجة نقص الموارد أو المعرفة.
  • فضول الموظف وطموحه.
  • الحاجة إلى تلبية الامتثال التنظيمي
  • الرغبة في تحقيق اتساق الإنتاج وجودة أعلى للمنتجات مع تقليل (أو إزالة) الأخطاء البشرية.

أدت هذه الاحتياجات والأهداف إلى ارتفاع كبير في اعتماد الأتمتة الفائقة عبر العديد من الصناعات. على سبيل المثال، وفقًا لتقرير Gartner، "في الوقت الحالي، يمر المنتج بالعديد من الأيدي قبل وصوله إلى وجهته النهائية، لكن المصانع والمزارع المؤتمتة ستتولى قريبًا معظم الأعمال، بما في ذلك الزراعة والحصاد والتعبئة والشحن. بحلول عام 2025، سيلمس الإنسان أكثر من 20% من جميع المنتجات والمحاصيل لأول مرة عند الشراء فقط". [1]

يُظهر توقُّع Gartner أن المؤسسات تدرك القيمة التي يمكن أن توفِّرها الأتمتة الفائقة، وأنها تتجه بسرعة نحو تنفيذها لتبسيط أعمالها.

فوائد الأتمتة الفائقة

كما ذُكر أعلاه، توسِّع الأتمتة الفائقة نطاق الأتمتة الأساسية وأتمتة العمليات الآلية (RPA) باستخدام تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي. 

تساعد الأتمتة الفائقة المؤسسات على:

  • تحقيق كفاءات أعلى من خلال أتمتة العديد من العمليات عبر أعمال المؤسسة.
  • تحسين تخصيص سير العمل من خلال ضمان إنجاز المهام المتكررة بشكل متسق وكفاءة.
  • تقليل التكاليف من خلال استخدام التقنيات الرقمية لأتمتة المهام التي كانت ستحلّ محلّ المهام التي تتطلب التدخل اليدوي.
  • زيادة المرونة من خلال توفير رؤًى أسرع وأكثر تفصيلًا لدعم اتخاذ قرارات أدق.
  • إنتاج منتجات بجودة أعلى وسرعة أكبر للوصول إلى السوق من خلال الاستفادة من الذكاء المحسَّن وزيادة الاتساق وتقليل الأخطاء البشرية.
  • اتِّخاذ قرارات أعمال أفضل وتحديد مجالات التحسين وتعزيز تجربة العملاء من خلال جمع المزيد من البيانات وتقديم رؤى قائمة عليها.
  • تقليل الخبرة التقنية المطلوبة لتكوين أدوات وحلول الأتمتة وإدارتها.

تُعَد الأتمتة الفائقة مفيدة بشكل خاص للمؤسسات التي تمتلك عمليات قديمة أو مستويات منخفضة من الأتمتة. يمكن لهذه المؤسسات تحقيق نتائج ملموسة من خلال أتمتة العمليات الرقمية وأتمتة البنية التحتية لزيادة الترابط والمرونة وكفاءة عمليات الأعمال.

تحديات الأتمتة الفائقة

قبل الشروع في رحلة الأتمتة الفائقة، من المهم التركيز بشكل كبير على التفاصيل المبدئية لضمان تنفيذ سلس. وتشمل بعض التحديات الأكثر شيوعًا ما يلي:

  • معرفة كيفية قياس النجاح.
  • تطوير جدول زمني واقعي للمشروع والالتزام به.
  • التأكد من وجود قيادة شاملة للمشروع بأكمله.
  • القدرة على حساب عائد الاستثمار الملموس وغير الملموس مسبقًا بأكبر قدر من الدقة.
  • اختيار الحل المناسب من سوق المنتجات المتنامي والمتطور باستمرار.
  • الحصول على دعم الأطراف المعنية والإدارة عند تبنّي أسلوب جديد وغير مألوف.

كيفية حل تحديات الأتمتة الفائقة

يمكن أن تساعد الإجراءات التالية على ضمان نجاح مشروع التنفيذ الخاص بك:

الاعتماد على الخبرة الداخلية.

تحديد الخبراء في العمليات كما هي موجودة اليوم، سواء من الجانب التجاري أم الجانب التقني. مَن الأفضل في فهم المدخلات والآليات والنتائج؟ هل لديك خبراء داخل الشركة على دراية بالتكنولوجيا والحلول الجديدة؟ تأكَّد من مشاركة هؤلاء الأشخاص في المشروع منذ البداية.

إدارة التغيير بشكل استباقي.

  • اتباع نهج من الأعلى إلى الأسفل لكسب الحماس والدعم. إشراك الإدارة والأطراف المعنية والعملاء داخل المؤسسة لضمان الحصول على الدعم الكامل. ستُثمر هذه الجهود عوائد مضاعفة مع انتشار التصورات الإيجابية في جميع أنحاء المؤسسة.
  • كلما تمت أتمتة عملية ما، وخاصةً في سياق الأتمتة الفائقة، فمن الواجب توقُّع مخاوف الموظفين من الاستبدال وقلقهم بشأن كفاءة وقيمة التكنولوجيا. وينبغي تخصيص الوقت الكافي لتهدئة مخاوف الموظفين وطمأنتهم.
  • إعادة تدريب الموظفين كلما أمكن ذلك. وهذا لا يوفر قاعدة مستخدمين أكثر خبرة فحسب، بل يخفف أيضًا من المخاوف بشأن الأمن الوظيفي وطول مدة الخدمة، ما يزيد الدعم والمساندة. بالإضافة إلى ذلك، فهو لا يعزز معرفة أعضاء الفريق فحسب، بل يمكنه أيضًا زيادة عدد الأفراد الذين يمتلكون تلك المعرفة. وهذا يعني حل أسرع لأي مشكلات قد تظهر.

تحديد العقبات والمخاطر التي قد تواجه جهودك.

ما القيود التي قد تشكِّل تحديًا عند البدء بالمضي قدمًا؟ إذا كان بالإمكان تخفيف أي مخاطر أو معالجة القيود مسبقًا، فستسير العمليات بسلاسة أكبر.

تحديد العمليات التي يجب التعامل معها في البداية، وتلك التي يمكن تأجيلها.

استخدام نهج تعدين العمليات لتقييم عملياتك الحالية ووضع خرائط العمليات لتحديد أماكن القيمة العالية. إنشاء توأم رقمي لتقييم فعالية العملية وتحديد مجالات التحسين الممكنة.

توفير الفرصة للتدريب في بيئات تجريبية (Sandboxes).

منح الموظفين طريقة آمنة للاستكشاف دون مخاطر. وسيُسهم المستوى المكتسب من الألفة والراحة في تسهيل التنفيذ، كما سيساعد على تحديد أماكن الحاجة إلى التدريب أو احتمالية ظهور المشكلات.

حالات استخدام الأتمتة الفائقة

يمكن لأي صناعة الاستفادة من الأتمتة الفائقة، وفي بعض الحالات، تكون التكنولوجيا قابلة للتخصيص أو مُخصصة بالفعل لتلبية احتياجات تلك الأعمال أو الصناعة المحددة.

في الواقع، وفقًا للدراسة المذكورة من Gartner، "بحلول عام 2024، ستفتقر 80% من عروض الأتمتة الفائقة إلى عمق خاص بالصناعة"، ما يجعل نشرها وتحقيق الكفاءات أمرًا أسهل على الفور. بمعنى آخر، بحلول عام 2024، يُتوقع أن نشهد حلول أتمتة فائقة مصممة لصناعات محددة -مثل قطاع تصنيع السيارات- مزوَّدة بميزات ووظائف خاصة بالصناعة لتسهيل العملية.

فيما يلي بعض الأمثلة الخاصة بالصناعات التي توضِّح فوائد الأتمتة الفائقة.

  • الرعاية الصحية: تُعَد صناعة الرعاية الصحية، مع كثرة العمليات المتكررة والالتزامات التعاقدية واللوائح التي يجب الامتثال لها، في موقع مثالي للاستفادة من الأتمتة الفائقة باستخدام تقنيات مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتقديم خدمات مؤتمتة وتسريع العمليات وخفض التكاليف وتحقيق جودة أعلى.
  • الصناعة: تُعَد الأتمتة الفائقة بمثابة الثورة الصناعية الثانية. يمكن لمرافق الإنتاج استخدام تقنيات الأتمتة الفائقة إلى جانب إدارة عمليات الأعمال (BPM) لإنتاج منتجات عالية الجودة على نطاق واسع. العديد من البيئات الصناعية تستخدم أيضًا أنظمة وعمليات قديمة يمكن تحسينها لتحقيق الفائدة.
  • الخدمات المالية: تشمل صناعة الخدمات المالية العديد من العمليات الحسابية والمعاملات والتواصل مع العملاء والمشترين ومديري الصناديق والجهات الأخرى. يمكن للأتمتة الفائقة، جنبًا إلى جنب مع تقنيات مثل التعرُّف البصري على الأحرف (OCR)، تقليل التدخل اليدوي مع ضمان تحقيق نتائج عالية الجودة في العمليات الأمامية والخلفية. كما يمكن أن تساعد الأتمتة الفائقة على التعافي الاقتصادي من الجائحة.

أصبح استخدام الأتمتة الفائقة أولوية للعديد من الشركات المتأثرة بجائحة كوفيد-19. واجهت الصناعات حول العالم مشكلات في الإنتاجية بسبب انخفاض القوى العاملة، وفرض قيود على القدرة الإنتاجية، والتقلبات غير المتوقعة في الطلب. يتم اعتماد الأتمتة الفائقة لمعالجة العديد من التحديات الناتجة عن طريق أتمتة العمليات المتكررة وتسريعها. تستخدم الشركات أيضًا الأتمتة الذكية لزيادة الاتساق والجودة، مع تقليل التكاليف في كثير من الأحيان.

الأتمتة الفائقة وIBM

إذا كنت مستعدا لاستخدام الأتمتة الفائقة في عملك، نوصي بالبدء باستخدام IBM® Cloud Pak for Business Automation. وهي مجموعة من البرامج المتكاملة والرائدة في السوق تم تصميمها لمساعدتك على حل أصعب التحديات التشغيلية.

توفِّر IBM Cloud Pak for Business Automation توصيات تم توليدها بالذكاء الاصطناعي وتحليلات لقياس الأثر وأدوات منخفضة الكود صديقة للأعمال؛ لمساعدتك على تقليل الوقت المستغرق في العمليات اليدوية وتقليل أوقات انتظار العملاء. مع IBM Cloud Pak for Business Automation، يمكنك الامتثال بشكل أفضل للّوائح لتقليل المخاطر وإعادة تخصيص وقتك لأعمال ذات قيمة أعلى.

الحاشية

[1] The Gartner 2021 Predictions: Accelerate Results Beyond RPA to Hyperautomation, November 30, 2020
حلول ذات صلة
IBM Instana Observability

استفِد من إمكانات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات بشكل استباقي عبر مجموعة التطبيقات.

 استكشف IBM Instana Observability
حلول أتمتة الأعمال

أعد صياغة أعمالك باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي توفرها IBM، والتي تساعد في أن تصبح أنظمة تكنولوجيا المعلومات أكثر استباقية والعمليات أكثر كفاءة والأفراد أكثر إنتاجية.

 استكشاف حلول التشغيل الآلي
الخدمات الاستشارية في مجال الأتمتة

احصل على استفادة أكبر من أتمتة عمليات الأعمال وعمليات تكنولوجيا المعلومات مع خدمات استشارات الأتمتة التي تقدمها IBM.

 استكشف خدمات أتمتة الأعمال
اتخِذ الخطوة التالية

استفِد من إمكانات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات بشكل استباقي عبر مجموعة التطبيقات.

 استكشف Instana استكشف حالات استخدام الأتمتة