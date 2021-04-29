الأتمتة الفائقة: الفوائد والتحديات

الحماس المحيط بالأتمتة الفائقة حقيقي، ويمكنها مساعدة مؤسستك على التقدُّم في بيئة اليوم السريعة والموزّعة بشكل كبير ومحدودة الموارد. يمكن لأي مؤسسة اعتماد تكنولوجيا الأتمتة الفائقة والاستفادة منها، سواء أكانت عملياتها مؤتمتة مسبقًا أم لا، وبغض النظر عن حداثة أو قِدم معداتها.

مع توسُّع العمل عن بُعد وتراجع أعداد الموظفين المتواجدين داخل المرافق، تأثر العديد من الصناعات بشدة نتيجة عدم قدرتها على التحرك بالسرعة التي تريدها أو تتطلبها.

من بين الاحتياجات والأهداف التي تدفع المؤسسات نحو الأتمتة الفائقة ما يلي:

الحاجة إلى مواكبة الطلب.

العمليات التشغيلية القديمة التي تؤدي إلى بطء أو عدم القدرة على المنافسة.

عدم قدرة قسم تكنولوجيا المعلومات في الشركات على مواكبة احتياجات العمل نتيجة نقص الموارد أو المعرفة.

فضول الموظف وطموحه.

الحاجة إلى تلبية الامتثال التنظيمي

الرغبة في تحقيق اتساق الإنتاج وجودة أعلى للمنتجات مع تقليل (أو إزالة) الأخطاء البشرية.

أدت هذه الاحتياجات والأهداف إلى ارتفاع كبير في اعتماد الأتمتة الفائقة عبر العديد من الصناعات. على سبيل المثال، وفقًا لتقرير Gartner، "في الوقت الحالي، يمر المنتج بالعديد من الأيدي قبل وصوله إلى وجهته النهائية، لكن المصانع والمزارع المؤتمتة ستتولى قريبًا معظم الأعمال، بما في ذلك الزراعة والحصاد والتعبئة والشحن. بحلول عام 2025، سيلمس الإنسان أكثر من 20% من جميع المنتجات والمحاصيل لأول مرة عند الشراء فقط". [1]

يُظهر توقُّع Gartner أن المؤسسات تدرك القيمة التي يمكن أن توفِّرها الأتمتة الفائقة، وأنها تتجه بسرعة نحو تنفيذها لتبسيط أعمالها.