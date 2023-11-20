في عام 2023، واجهت المؤسسات مستوى غير مسبوق من الضغط للتحول الرقمي مع صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب ضرورات مثل الاستدامة وإنتاجية القوى العاملة والأمن. يشير تقرير Cloud Transformation Report، وهو استطلاع عالمي جديد صادر عن معهد IBM Institute for Business Value، إلى أن العديد من المؤسسات الرائدة تشترك في أساس واحد للتحول الرقمي يتمثل في استراتيجية واضحة للسحابة الهجينة.¹ تُشير هذه الشركات إلى عدة فوائد رئيسية لاعتماد نهج السحابة الهجينة لدعم عملية التحول في الأعمال، من بينها التحديث والمرونة والأمن والاستدامة والقدرة على الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

فيما يلي نظرة على العوامل الأساسية التي أثَّرت في التحول السحابي وما تعنيه للشركات في رحلتها نحو تحديث السحابة.