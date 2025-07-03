يشير التحول الرقمي للموارد البشرية إلى الدمج الشامل للتقنيات الرقمية في مختلف جوانب عمل الموارد البشرية. هذا التحول لا يقتصر على رقمنة العمليات الحالية، بل يُعيد تشكيل الطريقة التي تضيف بها الموارد البشرية قيمة للموظفين والمؤسسة ككل. وعلى عكس مجرد رقمنة العمليات الحالية، يُغيّر التحول الرقمي للموارد البشرية طريقة عمل وظائف الموارد البشرية ذاتها. ومن خلال هذه العملية، تعيد المؤسسة تعريف كيفية تفاعلها مع موظفيها ودور قادة الموارد البشرية في تحقيق نتائج الأعمال.

ويمثل التحول الرقمي للموارد البشرية عادةً نقلة استراتيجية من العمليات اليدوية التقليدية القائمة على الورق إلى تجارب رقمية مؤتمتة وقائمة على البيانات تتمحور حول الموظف. ويشمل هذا التحول جميع الممارسات ابتداءً من التوظيف والتأهيل ووصولًا إلى إدارة الأداء والتعلم والتطوير ومشاركة الموظفين.

ويتمثل الهدف الجوهري في بناء عمليات موارد بشرية أكثر تخصيصًا وكفاءة واستراتيجية، قادرة على التكيف بسرعة مع متطلبات الأعمال المتغيرة. ويمكن أن يضع هذا التحول الموارد البشرية في قلب الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، مما يتيح تحسين تخطيط القوى العاملة وزيادة فاعلية إدارة المهارات. كما يمكن للتحول الرقمي المصمم بعناية أن يحسّن تجربة الموظف بدرجة كبيرة ويعزز في الوقت نفسه ثقافة الابتكار المستمر.