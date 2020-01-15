كيفية جعل الانتقال إلى SAP S/4HANA سريعًا وانسيابيًا قدر الإمكان

من المغري الاعتقاد بأن عام 2025 لا زال بعيدًا في المستقبل. بعد خمس سنوات قصيرة من الآن، بالنسبة لبعض الشركات، يمثل هذا التاريخ ضرورة عاجلة. ذلك لأن عام 2025 هو الوقت الذي ستنهي فيه SAP الصيانة الرئيسية لعمليات تثبيت مجموعة SAP Business Suite التي حدثت قبل إطلاق SAP S/4HANA.
يؤثر هذا الموعد النهائي لنهاية الصيانة على من يستخدمون مجموعة SAP Enterprise Resource Planning (ERP) ووحداتها وعناصرها ذات الصلة. بعد عام 2025، ستدعم الشركة تطبيقات الأعمال على SAP S/4HANA فقط
تساعد IBM عملاءها على الاستعداد لهذا الموعد النهائي من خلال تقديم ثلاثة حلول تبسط وتسرع الانتقال إلى SAP S/4HANA.
يوفر هذا التقييم الشامل والمفصل للتأثير رؤى موضوعية حول كيفية تأثير الانتقال على عمليات أعمالك، وبيانات المعاملات الرئيسية، وتكوين النظام والواجهات. يقدم تقييم تأثير IBM SAP S/4HANA خارطة طريق تستند إلى احتياجات عملك الخاصة.
توفر هذه الأداة رؤى في خمسة مجالات رئيسية.
التقييم الوظيفي. تحدد هذه الخطوة العمليات المستخدمة حاليًا في مركز التحكم الإلكتروني في SAP ECC والتجديدات المتوقعة التي ستنتج عن التغيير إلى S/4HANA. ستتعلم ما هو جديد، وما سيتغير، وما سيصبح قديمًا.
التأثيرات الفنية. يوفر تقييم التأثير الفني مخزون رمز برمجي مخصص لنظام SAP الحالي لديك. يصف التقييم ما إذا كان الرمز مستخدماً أو غير مستخدم وتأثير رمز قاعدة بيانات HANA الجديد على الأنظمة الحالية. تكشف هذه الخطوة ما يجب معالجته وتوضح أيضًا تفاصيل التأثير الأمني لعملية الترحيل.
تأثير التبسيط. تستخدم هذه الخطوة قاعدة بيانات التبسيط لتسليط الضوء على البرامج والتعليمات البرمجية المتأثرة ببنية البيانات الجديدة. وتحدد هذه العملية أيضًا المناطق الأكثر تضررًا من عملية الانتقال. باستخدام هذه المعلومات، يمكن للمؤسسة إعطاء الأولوية لتخصيص الموارد أثناء التنفيذ.
تقليص نطاق المشروع. تحلل هذه العملية إصدارات التطبيقات ومتطلبات البنية التحتية. كما تراجع إحصائيات استخدام الإنتاج. تتيح لك هذه المعلومات تقليل نطاق المشروع إلى ما يحتاج إلى إصلاحه واختباره على نحو عاجل. على سبيل المثال، يمكنك اختيار إجراء الاختبارات المستهدفة على المناطق التي تغيرت فقط.
تحديد متطلبات التدريب. تقدم IBM توصيات التدريب كجزء من التقييم. باستخدام هذا كبيانات يمكن للمؤسسة أن تعرف الآن ما هي الخبرة التي ستكون مطلوبة في وقت لاحق والتخطيط وفقًا لذلك. يمكن للشركة سد فجوات الخبرة ذات الصلة من خلال تأمين موظفين إضافيين أو تدريب الفرق الحالية.
في نهاية التقييم، ستحصل على ملخص لجميع النتائج الرئيسية وستتمكن من الوصول إلى بيانات معيارية من مئات التقييمات الأخرى التي أجرتها IBM.
في عام 2016، تعاونت IBM وSAP لإنشاء أدوات لتسريع رحلات التحديث الرقمي لعملائها المشتركين. ومن تلك الشراكة نشأت جهود من قبل الشركتين لتسريع عمليات تنفيذ SAP S/4HANA على وجه التحديد. توفر هذه الشراكة الآن حلولًا يمكنها زيادة سرعات تنفيذ S / 4HANA بنسبة 20 إلى 30 بالمائة 1.
SAP تقدم SAP Model Company، وهو حل صناعي متكامل من البداية إلى النهاية يتبناه العملاء كنموذج مرجعي أساسي. أصبحت IBM أول شريك لشركة SAP يوسع SAP Model Company من خلال تضمين محتوى عابر للصناعات ومحتوى خاص بالصناعة يعرف باسم حلول IBM Impact Industry Solutions. تقدم حلول IBM Impact Industry Solutions مسرعات خاصة بالصناعة تجمع وتعزز قوة خدمات IBM وSAP الحالية. هذه الحلول مقترنة بتقييم التأثير IBM Impact Assessment تبسط عملية الانتقال وتؤدي إلى تبني أسرع لنظام SAP S/4HANA. تستمد IBM هذه الحلول من عملها مع أكثر من 200 عميل. وتقدم توثيقًا للعمليات، والبرامج النصية للاختبار، ومواد التدريب، وSAP Fiori والتطبيقات التحليلية، وأصول ترحيل البيانات وأدوار أمان محددة.
IBM Rapid Move for SAP S/4HANA يسمح للأعمال التجارية باستخدام استثماراتها الحالية في SAP لتنفيذ انتقال من خطوة واحدة إلى SAP S/4 HANA من أي مصدر. يستخدم الحل الأتمتة لتسريع عملية الترحيل مع أقل قدر من المخاطر. تقوم هذه الأتمتة بتنفيذ تكوين S/4HANA، ومعالجة الرمز البرمجي، وتسوية البيانات لتقليل تعقيد عملية التنفيذ. يستهدف IBM Rapid Move استراتيجياً إعادة تصميم العمليات والتوحيد القياسي عند الحاجة فقط، حتى تتمكن الشركات من تحويل استثمارات SAP الحالية دون الحاجة لإعادة تصميم أنظمتها القديمة بالكامل.
يأتي برنامج IBM Rapid Move for SAP S/4HANA مع إطار عمل مدمج للتسليم من SAP، والذي يشمل برنامج SAP Value Assurance وخدمة SAP Model Company. يساعد IBM Rapid Move المؤسسة على تسريع التحول الرقمي واستخدام المنصة الجديدة بشكل أسرع بكثير من خطة النشر التقليدية. النتيجة هي تحسين الأداء للوظائف التجارية المعقدة والحساسة، بما في ذلك التخطيط في الوقت الفعلي والتنفيذ والتقارير والتحليلات والتنبؤات المستمدة من البيانات الحية وتجربة مستخدم شخصية ومبسطة.
تعتمد IBM على 40 عامًا من خدمات SAP وخبرتها في خدمة العملاء. أكملت الشركة أكثر من 150 عملية تنفيذ SAP S/4HANA وقدمت المشورة لأكثر من 200 شركة في رحلة انتقالها إلى S/4HANA. تمتد خبرتها عبر الصناعات المختلفة وتلبي الاحتياجات الفريدة لكل مؤسسة لتقديم نهج شخصي يمكن أن يبسط ويسرع تنفيذ SAP S/4HANA.
