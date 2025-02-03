قد تكون صناعة القرار أمرًا صعبًا—خاصةً عندما تكون المخاطر كبيرة أو عندما تكون في صراع مع مشكلة ما لفترة طويلة. أحيانًا قد تشعر وكأنك تغرق في الآراء والبيانات ومدخلات الأطراف المعنية. إذا كنت منشغلاً بالتفاصيل ولا تستطيع رؤية الصورة كاملة، فمن المفيد التراجع وتقييم خياراتك بطريقة منهجية. إحدى الأدوات البسيطة والفعالة التي يمكنك استخدامها هي طريقة الأرباع الأربعة المستوحاة من النظام الإحداثي الديكارتي. كل ما تحتاجه هو ورقة (أو مذكرة رقمية) وذهن صافٍ لدراسة إيجابيات وسلبيات اتخاذ إجراء ما أو الامتناع عنه بطريقة منهجية.
إليك دليل خطوة بخطوة لمساعدتك على استخدام هذه الطريقة، إلى جانب مثال عملي يركز على تحسين تجربة "البدء" في أحد منتجات البرمجيات. استخدم هذه التعليمات لأي قرار يشغل بالك.
تخيّل محور إحداثيات سيني وصادي قياسيًا:
ستتحرك عكس عقارب الساعة من الربع العلوي الأيمن (الربع 2) إلى الربع السفلي الأيسر (الربع 4). الأسئلة الأربعة موضحة مع مثال عملي.
باستخدام تجربة "البدء" في أحد منتجات البرمجيات كمثال:
"ماذا سيحدث إذا حدث هذا؟"
الرؤية الرئيسية: فهم فوائد الوضع الراهن—ربما الحفاظ على الموارد أو الوقت.
"ماذا سيحدث إذا لم يحدث ذلك؟"
الرؤية الرئيسية: تسليط الضوء على التأثير الإيجابي المحتمل والفائدة الجديدة المكتسبة.
"ما الذي لن يحدث إذا لم يحدث ذلك؟"
الرؤية الرئيسية: تسليط الضوء على الجوانب السلبية المحتملة أو التنازلات التي قد تنجم عن تنفيذ خطتك.
"ما الذي لن يحدث إذا حدث هذا؟"
الرؤى الرئيسية: انتبه بشكل خاص إلى هذا السؤال—إنه سؤال سلبي مزدوج قد يؤدي إلى تكرار إجابات الربع الأول. تحدي نفسك لتحديد الفرص الضائعة حقًا إذا قررت الإبقاء على الوضع القائم.
في حين أن طريقة الأرباع الأربعة تساعد على الاختيار بين خيارين—تنفيذ ميزة ما أو عدم تنفيذها على سبيل المثال—فإن بعض القرارات لها عدة طبقات. في إدارة المنتجات، قد تحتاج إلى تحديد أولويات مجموعة كاملة من الميزات المتراكمة أو المبادرات الإستراتيجية. في تلك الحالات:
إن طريقة الأربعة أرباع هي نهج مباشر ولكنه شامل لتوضيح إيجابيات وسلبيات المضي قدمًا في اتخاذ قرار معين—أو التمسك بالوضع القائم. من خلال التفكير بعناية في كل ربع من الأرباع، ستظهر لك رؤى قد تغفل عنها وتضع أساسًا متوازنًا لاختيارك. تذكر: السر هو استكشاف جميع جوانب المشكلة بصورة منهجية وتوثيق أفكارك. سواء كنت تقرر ميزة جديدة في منتج، أو تغييرات مالية شخصية، أو حركة إستراتيجية في الأعمال، يمكن لهذه الطريقة أن تساعدك على التحرر من "الشلل التحليلي" والمضي قدمًا بثقة.
