باستخدام تجربة "البدء" في أحد منتجات البرمجيات كمثال:

الربع 1 (العلوي الأيسر):

"ماذا سيحدث إذا حدث هذا؟"

التركيز: إيجابيات عدم تنفيذ التغيير.

مثال: إذا لم نحسن تجربة البدء: فسنستمر في مسار الإعداد الحالي لدينا (من دون تكاليف تطوير جديدة). فسيمكن للفريق التركيز على ميزات المنتج الأخرى. فلن نعطل مهام سير العمل الحالية للمستخدمين الحاليين.



الرؤية الرئيسية: فهم فوائد الوضع الراهن—ربما الحفاظ على الموارد أو الوقت.

الربع 2 (أعلى اليمين):

"ماذا سيحدث إذا لم يحدث ذلك؟"

التركيز:إيجابيات تنفيذ التغيير.

مثال: إذا استطعنا تحسين تجربة البدء: فسيمكن للمستخدمين الجدد الانضمام بسرعة أكبر وأكثر سلاسة. فسنقلل من معدل الفقدان عن طريق زيادة رضا المستخدم. فسنعزز سمعة منتجنا من خلال سهولة اعتماده.



الرؤية الرئيسية: تسليط الضوء على التأثير الإيجابي المحتمل والفائدة الجديدة المكتسبة.

الربع 3 (أسفل اليمين):

"ما الذي لن يحدث إذا لم يحدث ذلك؟"

التركيز: سلبيات (أو مخاطر) تنفيذ التغيير.

مثال: إذا عملنا على تجديد عملية الإعداد، فما السلبيات التي قد تنشأ؟ قد نهدر وقتًا أو ميزانية كان من الممكن تخصيصها لميزات أخرى. قد نخاطر بإرباك المستخدمين الحاليين إذا تغير المسار بصورة جذرية. قد نبالغ في تصميم الحل ونضيف تعقيدًا تقنيًا جديدًا.



الرؤية الرئيسية: تسليط الضوء على الجوانب السلبية المحتملة أو التنازلات التي قد تنجم عن تنفيذ خطتك.

الربع 4 (أسفل اليسار):

"ما الذي لن يحدث إذا حدث هذا؟"

التركيز:السلبيات (أو الفرص الضائعة) لعدم تنفيذ التغيير.

مثال: إذا أبقينا عملية الإعداد كما هي: فلن نشهد تحسنًا محتملاً في رضا المستخدمين أو مشاركتهم المبكرة. فقد نفشل في جذب المستخدمين الجدد الذين يتوقعون إعدادًا سهلاً. فقد نستمر في تلقي بطاقات دعم أو شكاوى حول تجربة الاستخدام الأولى.



الرؤى الرئيسية: انتبه بشكل خاص إلى هذا السؤال—إنه سؤال سلبي مزدوج قد يؤدي إلى تكرار إجابات الربع الأول. تحدي نفسك لتحديد الفرص الضائعة حقًا إذا قررت الإبقاء على الوضع القائم.