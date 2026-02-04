على الرغم من انتشار روبوتات الدردشة وقنوات الخدمة الذاتية ومنصات التواصل الاجتماعي، تظل مراكز الاتصال خط أمامي حيوي للتفاعل مع العملاء. ويمكن لأكثرها التعامل مع ملايين المحادثات يوميًا، حيث تعمل كخط اتصال مباشر أساسي يمكن أن يؤدي إلى نجاح علاقات العملاء أو فشلها.
واليوم، توقعات المستهلكين في أعلى مستوياتها على الإطلاق، وتقوم المجموعات حول العالم بتحويل عملياتها التجارية من خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي. وفي هذه البيئة، يُعد الاهتمام المدروس تجاه تجربة عملاء مركز الاتصالات أمرًا ضروريًا للبقاء والنمو.
وفقًا لبحث حديث من ZenDesk، يعتقد 83 % من المستهلكين أن تجربة العملاء يجب أن تكون أفضل بكثير مما هي عليه اليوم. وهذا رقم مذهل بالنظر إلى التبني السريع للتقنيات الرئيسية في الصناعة خلال العقد الماضي.
ولكن يكون العملاء الذين لديهم تجارب إيجابية أكثر عرضة للقيام بعمليات شراء متكررة والتوصية بالشركة للآخرين. وعلى العكس، يمكن أن تؤدي تجارب مركز الاتصالات السيئة إلى تآكل سنوات من التقدم، مما يدفع العملاء غير الراضين إلى ترك الشركة أو شارك تجارب سلبية على نطاق واسع.
يقول Manish Goyal،، الشريك الأول في IBM Consulting، “خدمة العملاء الجيدة يمكن أن تحول العملاء السابقين إلى أبطال علامة تجارية على المدى الطويل”. “ويمكن أن تكون القيمة الدائمة لدى المروّج ضمن مؤشر صافي نقاط الترويج (NPS) أعلى بما يصل إلى 10 أضعاف مقارنةً بالعميل المنتقد. وفي الوقت نفسه، يقول حوالي 80% من المستهلكين أنهم يفضلون التعامل مع منافس بعد أكثر من تجربة سيئة واحدة مع علامة تجارية ما.”
وعلى نطاق واسع، تعمل خدمة عملاء مركز الاتصالات المتميز على تقليل التكاليف التشغيلية من خلال تحسين دقة المكالمة الأولى وتقليل معدل تراجع العملاء. وفي أفضل الحالات، تحدد الاتجاهات الناشئة التي يمكن أن تفيد الاستراتيجية بشكل أوسع.
وكما وجدت مؤخرًا شركة McKinsey، فإن ما يصل إلى 80% من القيمة التي تخلقها الشركات الرائدة في العالم تأتي من زيادة الإيرادات من العملاء الحاليين. ومن خلال النشر الذكي للتقنيات الرئيسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعاون الفعال بين الإنسان والآلة، يمكن لمراكز الاتصال الانتقال من مراكز حل المشكلات باهظة الثمن إلى محركات الربح المبتكرة.
وقد يستخدم العملاء العديد من المنصات متعددة القنوات، ولكن تظل المكالمات الهاتفية هي الوسيلة الأكثر تفضيلاً للتفاعل عبر الأجيال، وفقًا لموقع Gartner. وتعتمد تجربة العملاء الإيجابية في مركز الاتصالات على إمكانية الوصول وعدم الاحتكاك: تصل مكالمات العملاء إلى الدعم من خلال قنواتهم المفضلة دون أوقات انتظار مفرطة أو قوائم مرهقة. وعندما يتصلون بوكيل مركز الاتصال، فإنهم يواجهون شخصًا يتمتع بالمعرفة والقدرة على حل المشكلات بسرعة.
من جانب الوكيل البشري، تمنح هذه العملية الموظفين إمكانية الوصول الفوري إلى معلومات العميل الكاملة، مما يلغي حاجة العملاء إلى تكرار أنفسهم أو شرح تاريخ طلبهم. وبفضل تزويد الوكيل بالبيانات الأكثر صلة، فإنه يمكنه التركيز على الاستماع النشط وحل المشكلات والتواصل الواضح، وتكييف نهجه مع الوضع الفريد لكل عميل.
خارج أداء الوكلاء الفرديين، فإن خدمة مركز الاتصالات الممتازة متسقة عبر نقاط الاتصال والفترات الزمنية. طوال رحلة العميل، يجب أن يتلقى المتصل جودة الخدمة نفسها، بغض النظر عن وقت إجراء الاتصال أو مدى انشغال المركز.
يتميز خدمة العملاء لمركز الاتصالات المتميز بمتغيرات متنوعة تؤدي مجتمعة إلى خلق تجارب عملاء إيجابية. ويجب أن تحقق مراكز الاتصالات الناجحة توازنًا صعبًا بين السرعة والتخصيص، مما يتطلب من المجموعات الاعتماد على مجموعة متنوعة من المعايير الداخلية ونماذج تعليقات العملاء. وتشمل بعض المقاييس الأكثر شيوعًا أوقات حل المشكلة من أول اتصال، ومتوسط أوقات التعامل، ودرجات رضا العملاء (CSAT) ودرجات صافي المروجين (NPS).
تعمل مراكز الاتصالات الحديثة في بيئة متزايدة التعقيد تمثل تحديات تشغيلية كبيرة، مثل ارتفاع معدلات دوران موظفي مركز الاتصالات ونماذج خدمة العملاء القديمة. ويتطلب بناء ثقة العملاء في بيئة متزايدة الأتمتة إصلاحًا شاملاً للشفافية. وتشمل بعض التحديات الرئيسية التي تواجه مراكز الاتصالات اليوم:
تواجه مراكز الاتصالات ضغوطًا كبيرة لتحقيق التوازن بين التحكم في التكاليف وجودة الخدمة. وتعمل قيود الميزانية على تقييد التوظيف والاستثمارات التقنية، أو تلزم المجموعات باتخاذ قرارات صعبة. وعلى سبيل المثال، هل يجب على الشركة الاستثمار في المزيد من قنوات الخدمة، أم التركيز على جودة عدد قليل منها فقط؟
وتواجه مراكز الاتصال أيضًا تحديات معقدة في التوظيف حيث يجب أن تتناسب الجداول مع حجم المكالمات مع مراعاة مهارات الوكلاء. وتضيف الحاجة إلى معرفة متخصصة عبر خطوط الإنتاج المختلفة أو شرائح العملاء طبقة من التعقيد إلى إدارة القوى العاملة. والأهم من ذلك، يمكن أن تقيد البنية التحتية التكنولوجية مرونة التشغيل أو القدرة على توسيع السعة بسرعة.
وغالبًا ما تكون معلومات العملاء مبعثرة عبر أنظمة متعددة لا تتواصل بشكل فعال مع بعضها البعض. وتجبر هذه التجزئة الوكلاء على التنقل بين التطبيقات وتزيد من وقت التعامل. كما أنها يخلق فرصًا للأخطاء أو المعلومات غير المتسقة.
وتشهد مراكز الاتصالات بانتظام زيادة كبيرة في حجم المكالمات بسبب الأنماط الموسمية، أو إطلاق المنتجات، أو دورات الفوترة، أو حملات التسويق. وتطغى هذه الارتفاعات على الموارد المتاحة، مما يخلق تأثيرات متتالية. ولا يزال من الصعب التنبؤ بهذه الزيادات بدقة من أجل توفير الموظفين بشكل مناسب. وعندما يتجاوز حجم المكالمات السعة، فقد تستغرق الأعمال المتراكمة ساعات حتى يتم مسحها.
كما يعلم أي شخص أجرى مكالمة خدمة من قبل، فإن أوقات الانتظار الطويلة تمثل أحد أهم أسباب عدم رضا العملاء. ولكن أوقات الانتظار الطويلة هذه تخلق تحديات تشغيلية أيضًا. قد يواجه العملاء الذين يتركون المكالمات توقعات أعلى في المكالمة التالية، كما أن الضغط لتقليل أوقات الانتظار قد يدفع الوكلاء لإنهاء المكالمات بسرعة، مما قد يؤثر سلبًا على جودة الخدمة.
ارتفعت توقعات العملاء بشكل كبير، وذلك بفضل تجربة رقمية سلسة في مجالات أخرى من حياتهم. واليوم، يقول معظم محترفي الخدمة، %82، أن توقعات العملاء أعلى مما كانت عليه في السابق. حيث يتوقع معظم العملاء ردودًا فورية وخدمات مخصصة بناءً على تفضيلاتهم. ويتطلب تحقيق هذه التوقعات تكاملاً متطورًا بين الأنظمة التي تكافح العديد من مراكز الاتصالات لتحقيقها.
وفقًا للبحث من فريق المبيعات، أفاد 77% من موظفي مركز الاتصالات البشريين بزيادة أو تعقيدات أحمال التشغيل، بينما أفاد أكثر من نصفهم بأنهم يعانون من الإرهاق. ويواجه هؤلاء الموظفين ضغوطًا لا هوادة فيها من كثرة المكالمات التي لا تترك سوى القليل من الوقت للتعافي بين التفاعلات، وقد يتفاعلون بانتظام مع العملاء المحبطين أو المنكوبين. وعندما تزداد الضغوط بشكل غير متوقع، يواجه الوكلاء ضغطًا شديدًا، مما يقلل من قدرتهم على تقديم خدمة مدروسة ومُرضية.
ومع اعتماد مراكز الاتصالات لتقنيات مختلفة لزيادة سرعة تفاعل العملاء، فإنه غالبًا ما يتم تخزين المعلومات الحيوية في أنظمة متعددة يصعب التنقل فيها. ويمكن أن تتوزع المعرفة عبر مستودعات متباينة أو تتأخر عن تغييرات المنتج. وعندما تعتمد فرق وكلاء مركز الاتصالات على معلومات بطيئة الوصول إليها أو غير صحيحة أو قديمة، فإن ذلك يقوض ثقة العملاء، مما يجبر الوكلاء على إضاعة الوقت في التراجع أو تصحيح المعلومات.
يمكن التخفيف من حدة العديد من المشكلات السابقة التي تؤثر على الكفاءة التشغيلية والاحتفاظ بالعملاء من خلال الاستثمار الاستراتيجي والأدوات التي تمكّن الوكلاء من تقديم خدمة عملاء استثنائية.
يمكن لتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي المختارة التي تدعم الوكلاء البشريين أثناء التفاعلات المباشرة أن يحسن الأداء بشكل كبير. وإذا تم تصميم هذه الأدوات بعناية مع وضع النتائج الواقعية في الاعتبار، ستكون الفائدة واضحة. وقد يقترح مساعدو الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي ردودًا أو يعرضون مقالات ذات صلة قائمة على المعرفة.
وفي إحدى الحالات الناجحة، استخدم بنك بارز معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لاقتراح “أفضل سؤال ممكن” فورًا لوكيل. قللت هذه العملية من أوقات تفاعل العملاء بنسبة 6% وقللت بشكل كبير من متطلبات التدريب.
في مكان آخر، نجحت شركة Avid Solutions، وهي الشركة الأولى في مجال البحث والتطوير، في تقليل الوقت المستغرق لدمج العملاء الجُدُد بنسبة 25% باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل. ويمكن للأتمتة الذكية أيضًا إنشاء ملخصات للمكالمات وتفعيل إجراءات المتابعة، مما يقلل العبء الإداري على الموظفين البشريين ويسمح لهم بالتركيز على المهام القائمة على العلاقات.
والأهم من ذلك، أن هذه التقنيات تولد رؤى حاسمة تحول مراكز الخلايا إلى أصول استراتيجية. يقول Manish Goyal من IBM Consulting، “مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنك مراجعة نصوص كل مكالمة تم إجراؤها وجمع رؤى مستمرة حول كيفية وسبب استغراق الوكلاء وقتًا طويلاً للتعامل مع أنواع معينة من المكالمات”.”أو فهم التصنيفات الدقيقة للشكاوى المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات”.
“تقدم هذه الرؤية التي يوفرها تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي لقادة العمليات اكتشاف السبب الجذري للمشكلة بسرعة أكبر، وحلها إذا كانت في وظيفة الخدمة. أو تنبيه فرق المنتج أو التسويق إذا كانوا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية”.
يجب على المؤسسات موازنة عدد الوكلاء البشريين بعناية مقابل الطلب المتوقع، والتأكد من أن وكلاء خدمة العملاء يمتلكون المزيج المناسب من المهارات المتخصصة. ومع توسع قدرات الذكاء الاصطناعي، تواجه المجموعات قرارات استراتيجية بشأن النسبة المثلى بين الدعم الآلي والإنساني. ولا ينبغي أن يكون الهدف هو القضاء على الوكلاء البشريين، بل إعادة تصور الأدوار التي يحققون فيها أكبر قيمة، على سبيل المثال، حل المشكلات المعقدة أو العملاء ذوي القيمة العالية أو المواقف الحساسة عاطفيًا.
قالت Jeanie Walters، متحدثة ومدربة في تجربة العملاء، "عندما نتحدث عن رحلة العميل، فإننا نتحدث عن الاختيار،" مؤخرًا لـ Albert Lawrence من IBM. "إذا كنت في السيارة، فقد أرغب في الاتصال بشخص والتحدث إليه. لذلك، حتى لو كان استخدام وكيل افتراضي أكثر كفاءة من جانبنا، فإننا قادرون على تقديم هذه الخيارات للعملاء أيضًا."
في حين أن برامج التدريب الشاملة ضرورية للموظفين الجدد، يجب ألا ينتهي هذا التدريب بعد الانضمام. يجب أن تركز التدريبات المنتظمة ومبادرات رفع مستوى المهارات على المنتجات الجديدة أو التغييرات في السياسات، وأن تؤكد على "المهارات الشخصية" مثل الاستماع الفعال والتواصل الفعال.
وعلى نحو متزايد، مع تفاعل موظفي مركز الاتصالات مع تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، يجب أن يتضمن التدريب تعاونًا فعالاً بين الإنسان والآلة. قد تتضمّن هذه العملية تحديد الوقت المناسب للاعتماد على اقتراحات الذكاء الاصطناعي، أو كيفية التدخّل بسلاسة وتولّي المهمة من الأنظمة الذكية عند الحاجة إلى التصعيد.
في عالم خدمة العملاء سريع الوتيرة، تُعدّ إدارة المعرفة المركزية عنصرًا أساسيًا للنجاح. يجب على المجموعات توحيد معلوماتها ضمن قاعدة معرفية واحدة وموثوقة، تكون المرجع الأساسي للحقيقة، مع الحرص على تحديثها وصيانتها باستمرار.
يجب تنظيم المعلومات بطريقة بديهية وسهلة البحث؛ فعلى سبيل المثال، تساعد وظائف البحث المتقدمة المدعومة بمعالجة اللغة الطبيعية على تمكين الموظفين من الوصول بسرعة إلى المعلومات ذات الصلة. ويمكن لبرامج مراكز الاتصال المتقدمة عرض البيانات ذات الصلة فورًا بناءً على معلومات حساب العميل أو الكلمات المفتاحية التي تم اكتشافها أثناء المحادثة.
يقول Morgan Carroll، كبير مهندسي الذكاء الاصطناعي في شركة IBM: "من الواضح أن الموظفين البشر غارقون في سيلٍ من رسائل البريد الإلكتروني، وهناك الكثير مما يمكن للمساعدين الافتراضيين الردّ عليه تلقائيًا"، وذلك في حديثٍ أدلى به مؤخرًا لبودكاست Smart Talks
"لكن إذا كان لديهم شيء صعب جدًا، ويتلقون الكثير من رسائل البريد الإلكتروني هذه يوميًا، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يساعد فعليًا. لكنه لن يستجيب نيابةً عنهم، رغم أنه قد يكون كذلك. وفي هذه الحالة، نفكر في كيفية تسهيل عمل وكلاء خدمة العملاء. ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يساعدهم في صياغة رسالة بريد إلكتروني أو البحث عن معلومات."
من الناحية المثالية، تأخذ أنظمة توجيه المكالمات الحديثة في الاعتبار عوامل متعددة بما في ذلك تعقيد المشكلة أو بيانات التفاعل التاريخية أو مهارة الوكيل. ويؤدي وضع العميل المناسب مع العضو المناسب في فريق خدمة العملاء إلى تحسين حل المكالمة الأولى وتقليل التحويلات.
كذلك، يجب أن تظل معايير وسياسات التصعيد واضحة لمشاكل العملاء أولوية لمراكز الاتصالات، سواء كان الاتصال الأول للعميل مع وكيل بشري أو أداة خدمة ذاتية. وعند الحاجة إلى هذا النوع من التصعيد، ينبغي أن تحتفظ عمليات التحويل بكامل سجلّ التفاعلات والسياق، لتقليل إحباط العملاء.
توفر منصات بيانات العملاء الموحدة عمودًا حيويًا لعمليات مراكز الاتصالات. يعمل دمج معلومات العملاء من جميع الأنظمة ذات الصلة، بما في ذلك برامج إدارة علاقات العملاء (CRM)، والفوترة، وإدارة الطلبات، وتاريخ الدعم، وتحليلات الويب في نظام موحد على منح وكلاء مراكز الاتصالات سياقًا كاملاً لكل تفاعل.
ستشمل الأنظمة الناجحة مزامنة البيانات في الوقت الحقيقي وتكامل التحليلات. ومن خلال ربط البيانات التشغيلية من مركز الاتصالات مع منصات ذكية أوسع للأعمال التجارية، تحصل المجموعات على تحليلات حساسة حول كيفية تأثير خدمة العملاء على الاحتفاظ بالإيرادات.
اعتمدت مراكز الاتصالات التقليدية بشكل أساسي على موزعي المكالمات التلقائيين، حيث كانت تستخدم معلومات المتصل، مثل الرقم الذي تم الاتصال به أو مدخلات الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، لتوجيه المكالمات الواردة ومع انتشار تقنيات الأتمتة المبكرة في مراكز الاتصالات، استمرت التقنيات في التركيز على التطبيقات الضيقة.
قد تقوم أنظمة التعرف على الكلام بنسخ المكالمات لمراقبة الجودة. تعاملت روبوتات المحادثة الأساسية مع التفاعلات النصية البسيطة مثل إعادة تعيين كلمة المرور أو الردود على الأسئلة الشائعة. وقد أدت هذه التطبيقات إلى خفض التكاليف بالنسبة للعديد من الشركات، ولكنها أدت إلى استجابة متفاوتة من العملاء.
وفقًا لموقع ZenDesk، ارتفع طلب العملاء على الشفافية في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 63%، حتى مع تزايد تعامل الذكاء الاصطناعي مع احتياجات العملاء. وكما توقعت Forrester مؤخرًا، في عام 2026 ستضر ثلث الشركات بعلاماتها التجارية من خلال خدمة الذكاء الاصطناعي الذاتية المحبطة. وغالبًا ما تؤدي روبوتات الدردشة الصارمة التي تتبع أشجار قرارات محددة إلى تفاعلات محبطة، مما دفع المتصلين للإصرار على تجاوز الأتمتة.
واليوم، يستعد الذكاء الاصطناعي الوكيل إلى قلب عمليات مركز الاتصالات، مما يحول العمليات التجارية بأكملها بدلاً من أتمتتها. وبالإضافة إلى الانخراط في محادثات طبيعية ودقيقة، يمكن لهذه الأنظمة الوصول بشكل استباقي إلى مصادر بيانات متعددة وتجميع المعلومات. ويمكنها أيضًا الاحتفاظ بالذاكرة بمرور الوقت، مما يزيد من دقة اقتراحاتها والأداء.
وبالنظر إلى مجموعة من الأهداف والمعايير، فإن هذا يجعل الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء مفيدًا لكل من العملاء وموظفي مركز الاتصالات: حيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي بسرعة توليف بيانات العملاء ومعلومات الطرف الثالث ومواصفات المنتج لاقتراح حلول للاستفسارات الصعبة.
ويمكنهم أيضًا مراقبة أداء موظفي مركز الاتصالات بشكل استباقي، واقتراح فرص تدريب محتملة، أو تنظيم مهام البحث وإدخال البيانات بشكل مستقل. وتسمح هذه القدرة على حل القضايا الأكثر تعقيدًا والتعامل مع الإجراءات عبر الأنظمة في النهاية بخدمة ذاتية أفضل، وتصعيدات أقل، ومتابعة أكثر تخصيصًا. وبالمقابل، تساعد هذه المزايا موظفي مركز الاتصالات على التركيز على قدراتهم الفريدة في التعاطف.
تتوقع شركة Gartner أنه بحلول عام 2029، سيحل الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء بشكل مستقل ما يصل إلى 80% من مشاكل خدمة العملاء الشائعةدون تدخل بشري. ولكن للاستفادة من فائدة الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، خاصةً في بيئات معقدة وغنية بالبيانات مثل مراكز الاتصالات، فإن تدريب الوكلاء المعزولين ونشرهم ليس أمرًا كافيًا.
تعمل منصات تنسيق وكلاء الذكاء الاصطناعي على تنسق العديد من وكلاء ذكاء الاصطناعي المتخصصين بذكاء. ويتم تصميم كل منها للتفوق في مهام محددة أو التعامل مع أنواع معينة من استفسارات العملاء. وبدلاً من الاعتماد على نظام ذكاء الاصطناعي واحد، يسمح التنسيق للمجموعات بنشر مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المصممين خصيصًا للعمل معًا بسلاسة.
يؤدي هذا التخصص إلى إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مُحسنين بدرجة عالية، ويمتلكون معرفة واسعة ومتعمّقة في مجال محدّد، سواء كان ذلك في توصيات المنتجات، أو استفسارات الفوترة، أو استكشاف الأعطال وإصلاحها، أو دعم الموظفين البشريين. وعندما يتطلب التفاعل خبرة تتجاوز نطاق وكيل واحد، يمكن التنسيق انتقالات سلسة بين هذه الشبكة من الوكلاء؛ كما يسمح للعديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي بالتعاون في نفس الوقت في مشكلات معقدة.
تُعد البيانات جوهر جهود أتمتة وتنسيق الذكاء الاصطناعي، فهي توفر السياق الذي يتدرب عليه الذكاء الاصطناعي المصمّم خصيصًا، بالإضافة إلى الأدوات الخارجية التي يمكن لكل وكيل استدعاؤها عند الحاجة. وقد يتضمن ذلك بيانات شاملة للعملاء لتمكين خدمة مخصصة وبيانات تفاعل مجمعة لتحليلها على نطاق واسع. ويمكن أن يشمل أيضًا بيانات تشغيلية لدفع بيانات إدارة القوى العاملة أو تحليل المشاعر لتحسين عمليات مركز الاتصالات بشكل عام.
ومن خلال توحيد البيانات الموثوقة والنظيفة والدقيقة، تعمل المجموعات على إنشاء حلقة تعليقات تتحوّل فيها البيانات الإضافية إلى أداء أفضل للذكاء الاصطناعي، كما تقلّل الاحتكاك والمشكلات في عمليات مركز الاتصالات.
يتطلب تقييم خدمة عملاء مركز الاتصالات موازنة بين مقاييس الكفاءة والمعايير الأكثر ليونة. وعندما تفرط المجموعة بالأتمتة على حساب الدعم المتعاطف، فإن ذلك ينعكس سلبًا على أدائها. وعلى العكس، عندما تزداد أوقات التعامل المتوسطة، يجد العملاء أنفسهم في الانتظار لفترة طويلة جدًا وتتعثر المؤسسات في تحقيق العائد الاستثمار (ROI) المتوقع في مركز الاتصالات.
يجب أن يتتبع أي تحول تقني في تجربة العملاء مؤشرات مراكز الاتصالات المتنوعة المختلفة، ويفضل أن يكون ذلك باستخدام لوحات معلومات وتحليلات في الوقت الحقيقي. وقد يكون لقياس تعليقات العملاء ونتائج صوت العميل (مثل نقاط المروّج الصافية، ونقاط رضا العملاء، ونقاط جهود العملاء) تأثير كبير على أرقام المؤسسة بشكل عام.
على سبيل المثال، عندما تناول أحد الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصالات شكاوى العملاء مباشرة وارتفعت درجته في CSAT إلى قمة الصناعة، رأى أن معدلات الفقدان انخفضت بنسبة 75%. وفي غضون ثلاث سنوات، تضاعفت إيرادات الشركة تقريبًا.
وخاصةً، عند تطبيق تقنيات جديدة، يجب على قادة الأعمال اعتماد نظرة شاملة لأداء مركز الاتصالات: هل ترتفع مؤشرات الأداء الرئيسية (KPI) مثل متوسط زمن التعامل مع المكالمات أو عدد المكالمات التي تم حلها، في حين تتراجع مؤشرات ولاء العملاء أو مستوى الدعم بعد المكالمة؟ ولتبسيط مراكز الاتصالات وضمان النجاح طويل الأمد، يجب تحليل عمليل سير العمل والمبادرات الجديدة باستمرار عبر محاور متعددة.
