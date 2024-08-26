خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية، كثفت الجهات التنظيمية تركيزها، حيث أصدرت توجيهات مفصلة والعديد من أوامر الموافقة بشأن إدارة مخاطر الجهات الخارجية.

في يونيو 2023، أصدر مكتب مراقب العملة (OCC)، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) إرشادات مشتركة بين الوكالات بشأن إدارة المخاطر الخاصة بالجهات الخارجية للمؤسسات المالية. وتستخدم هذه الإرشادات كخارطة طريق تضع أساس التوقعات التنظيمية. وتهدف إلى إدارة المخاطر المرتبطة بعلاقاتها مع الجهات الخارجية بفعالية وتبعًا لأفضل الممارسات.

وبعد أقل من عام ، أصدر مكتب مراقبة العملة (OCC) أمر موافقة ضد بنك إقليمي في جنوب المحيط الأطلسي بعد تحديد نقاط ضعف في برنامج إدارة مخاطر الجهات الخارجية.

حددت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) أن شركة تكنولوجيا مالية في شمال شرق البلاد تشارك في ممارسات مصرفية غير آمنة وغير سليمة. وقد أصدرت أمر موافقة يتعلق، من بين أمور أخرى، بفشل البنك في وضع ضوابط داخلية وأنظمة معلومات مناسبة لحجمه. كما تناول الأمر طبيعة العلاقات مع الجهات الخارجية ونطاقها وتعقيدها ومخاطرها.

كما أصدرت مؤسسة التأمين الفيدرالية للتأمين على الودائع الفيدرالية (FDIC) أيضًا أمر موافقة يوجه أحد البنوك الإقليمية في الغرب الأوسط لوضع سياسات وإجراءات مناسبة لإدارة مخاطر الجهات الخارجية. كما دعا إلى تحسين العناية الواجبة ومراقبة الجهات الخارجية الذين يكملون مسؤوليات مكافحة غسيل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب (CFT).