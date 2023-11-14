وفقا لـ McKinsey في Harvard Business Review (يوجد الرابط خارج ibm.com)، فإن منتج بيانات واحد في بنك وطني أمريكي يغذي 60 حالة استخدام في تطبيقات الأعمال، مما ألغى خسائر قدرها 40 مليون دولار أمريكي ويحقق إيرادات إضافية سنوية بقيمة 60 مليون دولار. في القطاع العام، توفر هيئة النقل في لندن (يوجد الرابط خارج ibm.com) بيانات مجانية ومفتوحة عبر 80 مصدرًا للبيانات تدعم أكثر من 600 تطبيق، وتساهم بما يصل إلى 130 مليون جنيه إسترليني في اقتصاد لندن.

إن تحقيق الدخل من البيانات لا يقتصر فقط على "بيع مجموعات البيانات"؛ (يوجد الرابط خارج ibm.com)، فالأمر يتعلق بتحسين العمل وتحسين أداء الأعمال من خلال استخدام البيانات بشكل أفضل. وتقيس مبادرات تحقيق الدخل من البيانات الداخلية التحسينات في تصميم العمليات وتعمل على توجيه المهام وتحسين البيانات المستخدمة في عروض المنتجات أو الخدمات التي تقدمها المجموعة. وتتيح فرص تحقيق الدخل الخارجي إمكانية تحويل أنواع مختلفة من البيانات بتنسيقات مختلفة إلى أصول معلومات يمكن بيعها أو تسجيل قيمتها عند استخدامها.

يتطلب إنشاء القيمة من البيانات اتخاذ بعض الإجراءات على البيانات. إن إدراك القيمة عبارة عن النشاط الذي يضمن وجود فائدة اقتصادية من القيمة التي تم إنشاؤها تساهم في أرباح المجموعة (يوجد الرابط خارج ibm.com).