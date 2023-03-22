أحد أنواع الهدر هو المياه غير المحسوبة أو غير المُدرّة للإيرادات (NRW)، وهي المياه التي تم إنتاجها لكنها "تضيع" قبل وصولها إلى المستهلك. يقدِّر البنك الدولي أن نحو 45 مليون متر مكعب من المياه يتم فقدها يوميًا بسبب مشكلات مثل التسرّبات وانفجار الأنابيب، ما يعادل قيمة تتجاوز 3 مليارات دولار أمريكي سنويًا. إن خفض كمية المياه غير المُدرّة للإيرادات في الدول النامية إلى النصف فقط كفيل بتوفير ما يكفي من المياه العذبة لخدمة نحو 90 مليون شخص.

الخطوة الأولى لتقليل المياه غير المُدرّة للإيرادات هي تحديد أماكن حدوثها، وهنا تأتي قدرة حلول الاستدامة من IBM على المساعدة. على سبيل المثال، تضم IBM® Maximo Application Suite مصادر مختلفة من المعلومات، مثل أجهزة استشعار إنترنت الأشياء، وأنظمة التحكم والمراقبة وجمع البيانات (SCADA)، وبيانات الفحص البصري، وتوظِّف الذكاء الاصطناعي لاكتشاف أي حالات خلل في الأنابيب أو المضخات. إذا انخفض ضغط النظام وارتفعت مستويات التدفق، فسيتلقى المشغِّلون تنبيهًا في الوقت الفعلي يفيد بحدوث انفجار في أنبوب. يُعَد Maximo فعَّالًا أيضًا في رصد التغيّرات الصغيرة التي قد تُشير إلى تسرّبات طفيفة أو أعطال في معدات الضخ.

هناك طريقة أخرى لتقليل المياه غير المُدرّة للإيرادات، وهي تحسين إدارة السلامة العامة لأنظمة توزيع المياه. تُدير العديد من البلديات والشركات بنية تحتية تحتوي على عناصر قديمة. حتى في الدول المتقدمة، يمكن أن تبقى أنابيب المياه والصرف الصحي قيد الاستخدام لأكثر من قرن كامل. للحفاظ على هذه الأنظمة، غالبًا ما تقوم المؤسسات بجدولة أعمال الصيانة الدورية بناءً على عمر العناصر. ومع ذلك، قد لا تكون أقدم الأنابيب في النظام هي بالضرورة الأكثر تدهورًا في حالتها.

يمكن لنظام Maximo وIBM® TRIRIGA Application Suite المساعدة على مراقبة وإدارة البنية التحتية للمياه، وتوفير رؤًى تنبؤية تمكِّن من اتخاذ قرارات أكثر استنارة. يحتوي Maximo على أدوات جاهزة مصممة خصيصًا لقطاع المياه للتنبؤ بالمشكلات المحتملة استنادًا إلى تحليل مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs). من خلال مجموعة من أدوات التحليلات التنبؤية المخصصة، يمكن للمهندسين والمشغِّلين الحصول على رؤية أفضل لسلامة البنية التحتية لديهم وتقليل حالات المياه غير المُدرّة للإيرادات (NRW). يمكن لشركات المرافق أيضًا تجنُّب التكاليف المرتبطة بأعمال الصيانة غير الضرورية على البنية التحتية التي تعمل بكفاءة كاملة.

لمساعدة الجميع في الحصول على مياه شرب آمنة، تلتزم IBM بالاستمرار في تقديم تقنياتها لدعم هذا الهدف. هذا العام، ستطبِّق الدفعة الجديدة من IBM® Sustainability Accelerator، برنامجنا العالمي للتأثير الاجتماعي التطوعي، وتقنيات IBM وخبراتها لتوسيع نطاق حلول مبتكرة لإدارة المياه. ستسعى IBM إلى دعم المشاريع التي تساعد على تحسين الوصول العادل إلى مياه شرب آمنة للجميع، وتحسين جودة المياه عبر تقليل التلوث، وزيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات، وحماية الأنظمة البيئية المتعلقة بالمياه واستعادتها، وتعزيز إدارة الصرف الصحي، وتقليل عدد الأشخاص الذين يعانون من ندرة المياه - إلى جانب العديد من الأهداف الأخرى.