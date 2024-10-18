كيف تحوِّل الشراكات الاستراتيجية الطريقة التي تتبنّى بها الشركات الذكاء الاصطناعي وتوسِّع نطاقه

لقد أصبح الذكاء الاصطناعي أداة لا غنى عنها للشركات، لكن مفتاح الاستفادة القصوى منه يكمن في التعاون. بحسب Deloitte، يعتقد 94% من قادة الأعمال أن الذكاء الاصطناعي أساسي لنجاحهم المستقبلي. مع ذلك، لا يزال العديد من المؤسسات تواجه تحديات في توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك نقص الخبرات الداخلية وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي وضمان ممارسات أخلاقية.
بدلًا من الاعتماد فقط على الحلول الداخلية، تتجه الشركات بشكل متزايد للتعاون مع مبتكري الذكاء الاصطناعي الخارجيين، ومزوِّدي السحابة، والمؤسسات البحثية. تُتيح عمليات التعاون هذه للمؤسسات الوصول إلى أحدث التقنيات والخبرات مع خفض التكاليف والمخاطر.
من خلال التعاون مع مزوِّدي السحابة وقادة الصناعة ومبتكري الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات نشر حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع، ملتزمة بالأخلاقيات ومصممة خصيصًا لكل صناعة. فيما يلي خمس طرق تساعد بها الشراكات الاستراتيجية الشركات على نشر حلول الذكاء الاصطناعي وتحقيق قابلية التوسع ومواجهة تحديات كل صناعة.
تقليديًا، كانت الشركات الكبرى فقط القادرة ماليًا على بناء بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي. اليوم، تُسهم التعاونات الاستراتيجية في وصول الذكاء الاصطناعي إلى جميع الشركات، بغض النظر عن حجمها. فمن خلال الشراكة مع مزوِّدي الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات دمج الذكاء الاصطناعي في عملياتها بسهولة أكبر دون الحاجة إلى بناء أنظمة معقدة من الصفر.
على سبيل المثال، بدأت الشركات متوسطة الحجم تتجه بشكل متزايد نحو الشراكات لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بسرعة. على سبيل المثال، يمكن لشركة خدمات مالية متوسطة الحجم التعاون مع منصة تحليل بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات استثمارية في الوقت الفعلي استنادًا إلى مجموعات بيانات ضخمة. من خلال الاستفادة من خبرات مزوِّد خارجي، يمكن لهذه الشركة تحقيق توسُّع في الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى إنشاء أنظمة خاصة بها.
تُتيح هذه الشراكات للشركات تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي بسرعة، ما يساعد على تقليل تكاليف تطوير البنية التحتية وتسريع تحقيق القيمة.
أحد أكبر التحديات التي تواجه المؤسسات عند اعتماد الذكاء الاصطناعي هو إدارة المخاطر الأخلاقية المرتبطة باستخدامه، مثل التحيّز ونقص الشفافية والمخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات. وفقًا لشركة McKinsey، الشركات التي تطبِّق ممارسات أخلاقية قوية في مجال الذكاء الاصطناعي تميل إلى كسب ثقة العملاء وتحقيق نجاح طويل الأمد. مع ذلك، يفتقر العديد من الشركات إلى القدرات الداخلية لضمان حوكمة الذكاء الاصطناعي.
يمكن للشراكات الاستراتيجية مع المتخصصين في حوكمة الذكاء الاصطناعي سد هذه الفجوة. فمن خلال التعاون، يمكن للشركات تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتسم بالشفافية والعدالة والامتثال للمعايير الأخلاقية. على سبيل المثال، يمكن للمؤسسات المالية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في قرارات الإقراض التعاون مع خبراء الحوكمة لضمان تقليل التحيّز في أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها وامتثالها للمعايير التنظيمية، ما يؤدي إلى تعزيز الثقة وتقليل المخاطر المحتملة.
هذه الشراكات تساعد الشركات على نشر حلول الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، ما يحميها من المخاطر المتعلقة بالسمعة والقانونية مع تعزيز ثقة المستهلكين.
يمكن أن يكون التطوير الداخلي لأنظمة الذكاء الاصطناعي بطيئًا ومكلفًا، ما يَحُدّ من الابتكار. تسمح الشراكات الاستراتيجية، وخاصةً تلك التي تنطوي على منصات التعاون المفتوحة، للشركات بالابتكار بشكل أسرع من خلال مشاركة البيانات والأبحاث وأدوات الذكاء الاصطناعي مع المؤسسات الأخرى.
على سبيل المثال، قد تتعاون شركة تصنيع تسعى إلى تحسين سلسلة التوريد مع مؤسسة بحثية تركِّز على الخدمات اللوجستية القائمة على الذكاء الاصطناعي. من خلال تجميع الموارد والبيانات، يمكن للطرفين إنشاء نموذج تعلم آلي يتنبأ بتقلبات الطلب بدقة أكبر. يعمل هذا النوع من التعاون على تسريع عملية التطوير، ما يُتيح للشركة المصنِّعة تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع مما يمكنها تنفيذه بمفردها.
تُتيح مبادرات التعاون المفتوح للشركات أيضًا الاستفادة من منظومة أوسع للابتكار في الذكاء الاصطناعي، ما يقلل الحواجز أمام تبنّي التقنيات المتقدمة.
يتصدَّر التخصيص استراتيجيات التفاعل مع العملاء، والذكاء الاصطناعي هو القوة الدافعة وراءه. يواجه العديد من الشركات صعوبةً في تطبيق التخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع بسبب تعقيد التكنولوجيا. ومع ذلك، يمكن للشراكات مع مزوِّدي الذكاء الاصطناعي أن تساعد على حل هذا التحدي من خلال منح الشركات إمكانية الوصول إلى أدوات تحليلية قوية للعملاء.
على سبيل المثال، يمكن لتاجر البيع بالتجزئة التعاون مع شركة ذكاء اصطناعي لتطوير محركات توصية تحلِّل سلوك العملاء وتفضيلاتهم في الوقت الفعلي، ما يمكِّن من التسويق المخصص. وهذا من شأنه أن يحسِّن من رضا العملاء، ويزيد من المبيعات، ويبني ولاءهم على المدى الطويل. في قطاع البنوك، تساعد الشراكات مع شركات الذكاء الاصطناعي المؤسسات على نشر روبوتات محادثة تقدِّم نصائح مالية مخصصة، ما يؤدي إلى تحسين تجربة العملاء.
تعمل شراكات الذكاء الاصطناعي هذه على تمكين الشركات من بناء علاقات أقوى مع العملاء من خلال تقديم تجارب ذات صلة ومخصصة على نطاق واسع.
من أهم مزايا الشراكات الاستراتيجية في الذكاء الاصطناعي القدرة على تكييف الحلول لتتناسب مع كل صناعة. سواء أكان الأمر في الرعاية الصحية أم التصنيع أو الخدمات اللوجستية، تواجه كل صناعة تحديات فريدة قد لا تغطيها حلول الذكاء الاصطناعي الجاهزة بالكامل. من خلال الشراكة مع الشركات التي تركِّز على الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات نشر حلول مخصصة مصممة لتلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحًا.
على سبيل المثال، في مجال الرعاية الصحية، يستخدم المتخصصون الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بنتائج المرضى وتحسين خطط العلاج. ومع ذلك، يتطلب نشر هذه الحلول معرفة متخصصة بكلٍّ من البيانات الطبية والتعلم الآلي. من خلال الشراكات مع مطوري الذكاء الاصطناعي المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، يمكن للمستشفيات تنفيذ نماذج تنبؤية تعمل على تحسين التشخيص ورعاية المرضى.
وبالمثل، في مجال الخدمات اللوجستية، تتعاون الشركات مع شركات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب، وتحسين المسارات، وتحسين كفاءة سلسلة التوريد. تُتيح هذه الحلول المخصصة للشركات تحقيق كفاءة تشغيلية واكتساب ميزة تنافسية في صناعاتها.
ومن خلال التعاون مع مبتكري الذكاء الاصطناعي ومقدمي الخدمات السحابية وخبراء الصناعة، لا تعمل المؤسسات على تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تضمن أيضًا القيام بذلك بطريقة أخلاقية وقابلة للتطوير ومخصصة للصناعة. مع تزايد الضغط على الشركات للابتكار، توفِّر هذه الشراكات الخبرة والأدوات اللازمة لتحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي.
تعتمد IBM في نهجها تجاه الذكاء الاصطناعي على التعاون. من قطاع البيع بالتجزئة والمالية إلى الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، توفِّر حلول الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على الشراكات من IBM نتائج أعمال ملموسة، حيث تُحدِث تحولًا في الصناعات وتُعيد تشكيل طريقة استخدام المؤسسات للذكاء الاصطناعي.
هل أنت مستعد لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في عملك من خلال شراكات قوية؟ اكتشِف كيف يمكن لتحالفات IBM الاستراتيجية مع روّاد التكنولوجيا تسريع تحوُّل مؤسستك القائم على الذكاء الاصطناعي. استكشِف الحلول المصممة خصيصًا التي تدمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة، لتعزيز الابتكار والنمو. سواء أكنت تعمل على تحسين سير العمل الحالي أم بناء أنظمة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فقد حان الوقت للتحرك. استكشِف حالات استخدام فعلية وابدأ بفتح آفاق جديدة لمؤسستك.