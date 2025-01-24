كيف يمكن للهجمات الإلكترونية على محلات البقالة أن تهدد الأمن الغذائي

واجه المتسوقون في متاجر البقالة في العديد من السلاسل التجارية مؤخرًا مفاجأة غير مرحب بها: الرفوف الفارغة والوصفات المتأخرة. في أوائل نوفمبر، تعرضت Ahold Delhaize USA لهجوم إلكتروني عطل بشكل كبير العمليات في أكثر من 2000 متجر، بما في ذلك Hannaford وFood Lion و Stop and Shop. ولم يتم الكشف علناً حتى الآن عن تفاصيل محددة حول طبيعة الهجوم.
ونظراً لأن الهجوم أثر على العديد من الأنظمة الرقمية، لم تتمكن بعض المتاجر من قبول بطاقات الائتمان/الخصم، بينما اضطرت متاجر أخرى إلى إيقاف الطلب عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك ، كان موقع Hannaford الإلكتروني غير متصل لعدة أيام. استمرت مشاكل الإمدادات الغذائية لعدة أسابيع في بعض الحالات، خاصة في منطقة نيو إنجلاند، مما يوضح تأثير الهجمات الإلكترونية على حياة الناس اليومية.
تستمر أهمية الأمن السيبراني في سلسلة توريد الغذاء في الازدياد مع تزايد رقمنة صناعة الأغذية الزراعية. زيادة الزراعة الذكية تعني أن هجوماً سيبرانياً يمكن أن يؤثر حتى على الزراعة والحصاد. بالإضافة إلى عمليات الإنتاج والتوزيع، يمكن للهجوم السيبراني أن يؤثر حتى على سلامة الغذاء. على سبيل المثال، قد يتداخل هجوم إلكتروني مع التكنولوجيا التي تراقب درجة حرارة الطعام أثناء الإنتاج، مما قد يؤدي إلى التلوث.
الأمن السيبراني مهم بشكل خاص في هذه الصناعة لأن مشكلة واحدة في قطاع واحد قد تتراكم بسرعة عبر العالم. بسبب العملية المعقدة لجلب الغذاء من المزرعة إلى المائدة، يمكن أن يكون لثغرة أمنية واحدة في شركة صغيرة واحدة تأثير كبير على سلسلة توريد الغذاء بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد العديد من شركات الأغذية الزراعية بشكل كبير على البائعين الخارجيين.
"إن أحد التحديات التي تتعلق يهجمات برامج الفدية هو أنها قد تسبب عواقب وخيمة للموردين أو الشركاء للشركة الضحية، بالإضافة إلى التأثير المباشر على الشركة الضحية نفسها. "نظرًا للطبيعة المتكاملة والمترابطة لصناعة الأغذية والزراعة، فإن أي اضطراب في شركة واحدة من المرجح أن يكون له تأثير متتابع،" وفقًا لتقرير برامج الفدية من المزرعة إلى المائدة الصادر عن Food Ag ISAC.
على سبيل المثال، تستأجر العديد من سلاسل متاجر البقالة موردين خارجيين لنقل المنتجات من المستودعات إلى المتاجر. يمكن أن يؤدي الهجوم الإلكتروني على شركة النقل إلى إغلاق الأنظمة الحساسة، مما يعني عدم وصول الطعام في الموعد المحدد، مما يؤدي إلى الحصول على رفوف خالية.
"يمكن أن تؤدي الهجمات التي تستهدف الموردين أو الموزعين أو مقدمي الخدمات اللوجستية إلى تأخير في تسليم المنتجات أو نقص المنتجات أو ظهور منتجات مقلدة. "إن الاضطرابات في سلسلة التوريد يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى، حيث لا تؤثر فقط على ربحية الشركات ولكن أيضًا تؤثر على توافر الغذاء وزيادة الأسعار للمستهلكين"، وفقًا لمجلة سلامة الغذاء.
وفقًا لمجلة Forbes، قال العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي Gene Kowel، متحدثًا في ندوة مكتب التحقيقات الفيدرالي حول التهديدات الزراعية في أغسطس في نبراسكا: "تتزايد المخاطر الإلكترونية وتهديدات الأمن القومي للمزارع والحقول ومرافق تجهيز الأغذية بشكل كبير. وتتطور التهديدات، لتصبح أكثر تعقيدًا وخطورة ". كما ذكر أن التهديدات الأربعة الرئيسية التي تواجه قطاع الزراعة هي هجمات الفدية، والبرامج الضارة الأجنبية، وسرقة البيانات والملكية الفكرية، والإرهاب البيولوجي الذي يؤثر على إنتاج الغذاء وإمدادات المياه. بالإضافة إلى ذلك، حذر من أن الكيانات الأجنبية تحاول بنشاط زعزعة استقرار الصناعات الأمريكية.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيصلك محتوى الاشتراك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك من هنا. لمزيد من المعلومات، راجع بيان خصوصية IBM.
في حين هيمنت متاجر البقالة على العناوين الرئيسية في الآونة الأخيرة فيما يتعلق بالهجمات السيبرانية على الأغذية الزراعية، واجهت شركات أخرى هجمات إلكترونية في السنوات الأخيرة.
في أكتوبر 2021، وقعت شركة Schreiber Foods، وهي شركة لمعالجة الحليب، ضحية لهجوم برمجيات الفدية الخبيثة. وفقًا لشبكة ZDNET، أدى الهجوم إلى تعطيل إمدادات الحليب بالكامل بسبب تغيير في العمليات الرقمية لمعالجة الحليب. ذكرت مزارع ولاية ويسكونسن أن عمليات تسليم الحليب استؤنفت بعد خمسة أيام من الهجوم. بالإضافة إلى ذلك، لم تتمكن شركات نقل الحليب من الوصول إلى المبنى، وواجهت الشركة طلب فدية بقيمة 2.5 مليون دولار أمريكي.
كما حدث الهجوم الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة على شركة JBS، أكبر شركة لتعبئة اللحوم في العالم، في عام 2021. تعطلت الأعمال في 47 موقعًا في أستراليا وتسعة مواقع في الولايات المتحدة لمدة خمسة أيام بعد أن قامت مجموعة القراصنة الروسية Revil بتشفير أنظمة المؤسسة. أفادت التقارير أن شركة JBS دفعت 11 مليون دولار أمريكي كفدية عقب الهجوم. كما أدى الهجوم أيضًا إلى حدوث بعض النقص في اللحوم بالإضافة إلى ارتفاع أسعار اللحوم مؤقتًا.
ولتعزيز الأمن السيبراني في صناعة الأغذية الزراعية، فإن قانون الأمن السيبراني للمزارع والأغذية معروض حاليًا على اللجان في كل من مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي. أحد العناصر الرئيسية للقانون هو أن يقوم وزير الزراعة بإجراء دراسة كل عامين حول تهديدات الأمن السيبراني ونقاط الضعف في قطاعي الزراعة والأغذية.
بالإضافة إلى ذلك، سيعمل وزير الزراعة مع الوكالات الأخرى على إجراء تمرين سنوي لمحاكاة الأزمات عبر القطاعات لحالات الطوارئ أو الاضطرابات الإلكترونية المتعلقة بالأغذية.
"تقول النائبة Elissa Slotkin، ديمقراطية عن ولاية ميتشيجان: "الأمن الغذائي هو أمن قومي، لذا من المهم حماية الزراعة الأمريكية من التهديدات الإلكترونية. "لم تعُد الهجمات الإلكترونية تتعلق ببعض المشكلات التقنية فحسب، بل أصبحت لديها القدرة على قلب حياة الناس اليومية رأساً على عقب وتهديد إمداداتنا الغذائية، كما رأينا قبل عامين عندما تم إيقاف شركة JBS لتعبئة اللحوم بسبب هجوم من برامج الفدية. وسيتطلب هذا التشريع من وزارة الزراعة العمل عن كثب مع وكالات الأمن القومي لدينا لضمان عدم قدرة خصوم مثل الصين على تهديد قدرتنا على إطعام أنفسنا بأنفسنا ".
وبسبب الطبيعة الحرجة لخدماتها فيما يتعلق بالإمدادات الغذائية، يجب على جميع الشركات العاملة في صناعة الأغذية الزراعية أن تضع الأمن السيبراني على رأس أولوياتها. للمساعدة في تحسين الأمن السيبراني في الصناعة، أصدرت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) مؤخراً قائمة مراجعة للأمن السيبراني في الغذاء والزراعة.
تتضمن النصائح الموجودة في الورقة ما يلي:
في حين أن الرفوف الفارغة في متاجر البقالة في الآونة الأخيرة هي تذكير صارخ بأهمية الأمن السيبراني، يجب أن تظل صناعة الأغذية الزراعية استباقية في معالجة مخاطر الأمن الإلكتروني كل يوم من أيام السنة.