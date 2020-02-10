كيف تعمل تقنية سلسلة الكتل على تحسين الألعاب الرقمية؟

لقد كانت سلسلة الكتل تُعَد نعمة للعديد من الصناعات التي كانت تفتقر إلى المساءلة. في صميم هذه التقنية تكمن القدرة على إنشاء بيئة لا تتطلب الثقة، تسهِّل إجراء معاملات غير قابلة للتغيير بين شخصين غريبين عبر الإنترنت.

توفِّر سلسلة الكتل في الأساس دفتر أستاذ شفافًا لامركزيًّا يتم تخزينه تشفيريًا على عدة عُقد موزعة حول العالم. لا يوجد كيان واحد يتحكم في الشبكة، ولا توجد قاعدة بيانات واحدة للهجوم أو الاختراق، ولا توجد إمكانية لعكس المعاملات التي تم إجراؤها بعد ذلك. إن انخفاض تكلفة المعاملات يجعل من السهل تحويل الأموال أو أي أصل آخر مرمَّز حول العالم. لا تمر هذه المعاملات من خلال أي وسيط، وبالتالي فإن المعاملات تتم في الوقت الفعلي تقريبًا.

تعمل تقنية سلسلة الكتل على حل بعض المشكلات الرئيسية في مجال الألعاب اليوم. دعنا نلقِ نظرة على بعض المشكلات وكيف يمكن لتقنية سلسلة الكتل حلها:

إمكانية التحقق والشفافية

أحد التطورات في الألعاب الحديثة هو استخدام الأصل لإكمال المهام. أنت بحاجة إلى بنادق ودعائم وبيئات وسيارات وطائرات وشخصيات وفن. تعتمد الألعاب الحديثة على هذه الأصول النادرة، التي يمكن شراؤها بأموال حقيقية كشراء داخل اللعبة أو كسبها مع تقدُّم اللاعب في اللعبة.

يجب أن تكون الألعاب محايدة حتى يعمل اللاعب بجد أو ينفق أمواله للحصول على هذه الأصول. ومع ذلك، حاليًا لا توجد مساءلة أو شفافية. نظرًا لأن هذه الأصول افتراضية، يمكن لمطوري الألعاب إنتاج كمية غير محدودة أو التلاعب بالسوق من خلال توفير الأصل للاعبين معينين. يجب أن تكون هناك شفافية وقابلية للتحقق.

تمكِّن سلسلة الكتل من تحويل هذه الأصول إلى رموز وإنشاء أسواق لامركزية للأصول داخل الألعاب. ونظرًا لأن السجل مفتوح للجميع للتحقق منه، فإن هذا يزيد من عامل الثقة. أيضًا، يمكن للاعبين زيارة الأسواق اللامركزية لشراء الأصل الافتراضي بسعر عادل استنادًا إلى دفتر أوامر مفتوح.

ندرة قابلة للتحقق

ما يجعل هذه الأصول ذات قيمة هو ندرتها. ومع ذلك، بالنظام الحالي، من المستحيل على اللاعب معرفة مدى ندرة درع Kevlar المحدد. إذا تم إصدار هذه الأصول على سلسلة الكتل، يمكن للاعبين بسهولة التحقق من إجمالي الكمية الموجودة في سلسلة الكتل. وهذا يزيد من الثقة وبالتالي من قيمة السوق نفسها.

الأمان

تتم استضافة منصات الألعاب على خوادم مركزية وغالبًا ما تتم المعاملات على الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر المكتبية دون اتخاذ تدابير أمنية كافية. كما أن الأصول الموجودة في حسابات الألعاب معرضة للسرقة. فهي ليست آمنة مثل حساباتنا المصرفية، مهما كانت قيمة حساب الألعاب.

تُعرَف سلسلة الكتل بأنها الطريقة الأكثر أمانًا لتخزين القيمة. وهي مصممة بحيث لا يمكن اختراقها. ويؤدي تخزين الأصول الرقمية للألعاب على سلسلة الكتل إلى تعزيز الأمان للّاعب الذي عمل بجد لجمعها.

العناصر القابلة للتحصيل

يمكن لسلاسل الكتل أيضًا تخزين القيمة على شكل رموز غير قابلة للاستبدال (الرابط موجود خارج موقع ibm.com) أو NFTs. وهذه رموز تمثِّل قيمة فريدة من نوعها. تحتوي الألعاب على أصول فريدة وقابلة للتحصيل. هذه الأصول ذات قيمة عالية. يمكن استخدام NFTs لتمثيل هذه العناصر وجعلها سهلة التخزين في المحفظة، وأقل تكلفة للبيع والتداول في السوق المفتوحة.

تبادل الأصول الرقمية

حاليًا، يتم تداول الأصول الرقمية داخل اللعبة أو في البورصات مثل Wax وOpenSea وRareBits. يمكن أن تكون هذه التبادلات أكثر شفافية عند تنفيذها على بورصة لامركزية وبصيغة رمزية. يشكِّل الدفع مقابل مثل هذه التبادلات دائمًا مخاطر مثل التعرّض للاحتيال أو شراء أصول مزيفة. والتبادلات اللامركزية على سلسلة الكتل تُعَد حلًا لهذه المشكلة.

وقت المعاملة وتكلفتها

الألعاب هي عالم عالمي. يلعب اللاعبون من الدول المختلفة ألعابًا مثل Counter-Strike بشكل روتيني مع بعضهم. كيف يمكنهم نقل أصولهم دون الانتظار لأيام لمعالجة الدفعات وتجاوز التعقيدات القانونية؟

ستُتيح تقنية سلسلة الكتل إمكانية الدفع الفوري في جميع أنحاء العالم. هذا يعني أنه لن تكون هناك قيود.