كيف تمنح الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الأشخاص قدرات خارقة

Jerry Cuomo هو زميل في IBM والمدير التنفيذي للتكنولوجيا المسؤول عن الأتمتة في IBM. وهو معروف كمساهم غزير الإنتاج في أعمال البرمجيات الخاصة بشركة IBM، حيث أنتج منتجات وتقنيات أثرت بشكل كبير على كيفية إدارة الصناعة للتجارة عبر شبكة الإنترنت العالمية. يحمل Jerry أكثر من 100 براءة اختراع في الولايات المتحدة في مجالات تشمل السحابة الهجينة وسلسلة الكتل ومعالجة المعاملات والذكاء الاصطناعي. Jerry حالياً هو مقدم بودكاست 'The Art of Automation (فن الأتمتة)'، وهو بودكاست يستكشف تطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة في المؤسسات.
أ: استخدام التقنية لتحسين حياة الناس. إن القدرة على رد الجميل للمجتمع أمر مهم. إن استخدام التقنية من أجل التقنية يصبح مملًا، بصراحة. عندما تتمكن من تغيير الحياة اليومية لشخص ما في العمل والمنزل، فهذا ما يثير حماسي.
ج: الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تغير حياتنا العملية من خلال تحرير الناس بشكل متزايد لتطبيق مواهبهم وجهدهم في أعمال ذات قيمة عالية. لا تزال الشركات تنفق مليارات الساعات كل عام على الأعمال الدنيوية المتكررة، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يزيل هذا العبء حتى يتمكن موظفوها من التركيز على الأشياء المهمة حقًا. نحن نسميها تخصيص وقت للتألق. يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل الأشخاص إلى بشر خارقين.
ج: لنلقِ نظرة على الرعاية الصحية. لدي بودكاست جديد بعنوان "فن الأتمتة"، وقد أجريت للتو مقابلة مع رئيس مركز Memorial Sloan Kettering للسرطان. لقد ناقشنا مقدار الوقت الذي يقضيه الأطباء والممرضون الممارسون في المهام الكتابية بدلاً من الأمور الهامة مثل تحديد التشخيصات الدقيقة. لا يمكن للذكاء الاصطناعي الحديث التعامل مع مهامهم الكتابية فحسب، بل يمكنه أيضًا تحسين قدراتهم التشخيصية بشكل كبير - من خلال المساعدة، على سبيل المثال، في تحديد ما إذا كانت البقعة الباهتة في الفحص هي السرطان أم لا. هذا المزيج قوي للغاية. إنه يمنحهم حرفياً قدرات خارقة.
والأمر نفسه في مجال تقنية المعلومات. يرغب مديرو تكنولوجيا المعلومات في قضاء وقت أقل في المشكلات البسيطة، وحل المواقف الحساسة بشكل أسرع. كما أنهم يرغبون في التنبؤ بتأثير التغيير قبل إجرائه، وذلك لمنع حدوث مشاكل في المراحل النهائية. ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدهم في تحقيق كل هذه الأهداف.
لذلك عندما أتحدث عن أن تصبح إنساناً خارقاً، فإن ذلك ينبع من هذه الرقصة المكونة من خطوتين: أن تصبح أكثر كفاءة - من خلال السماح للذكاء الاصطناعي بالقيام بالأعمال البسيطة لتحرير موظفيك، ثم تمكينهم من خلال الذكاء الاصطناعي لاكتساب قدرات جديدة غير عادية.
بعد عام 2020، تدرك الشركات أنها بحاجة إلى اتخاذ الخطوة الأولى. لقد أدى الوباء إلى تسريع الحاجة إلى الكفاءة بشكل كبير. لكن التوقف عند هذا الحد يفوت فرصة عظيمة. عندما تأخذ تلك الخطوة الثانية وتمنح موظفيك المحررين قوة الذكاء الاصطناعي للقيام بأعمال ذات قيمة أعلى بكثير، تحصل على قيمة من الأتمتة التي تفوق ذلك بمراتب كبيرة.
ج: نعم. على جانب تكنولوجيا المعلومات وجانب الأعمال على حد سواء، فإن أكبر اعتقاد خاطئ هو أن الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مخصصة لعالم البيانات فقط. الأمر ليس كذلك. وجهة نظرنا هي أنها للجميع. يتيح الذكاء الاصطناعي إمكانية الوصول إلى الأتمتة المتقدمة لمستخدمي الأعمال عمومًا.
ج: تقدم شركة IBM أربع نقاط قوة أعتقد أنها ضرورية.
أولاً، نحن نحتضن البيانات غير المنظمة. بدون الذكاء الاصطناعي المتقدم، تقتصر الأتمتة عادة على العمليات المنظمة والبيانات المهيكلة. لكن الشركات لديها الكثير من البيانات غير المنظمة التي تكون صاخبة وفوضوية. باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات مثل تضمين الشبكات العصبية، يمكننا اكتشاف أنماط لفهم تلك البيانات غير المنظمة. لدي IBM براءات اختراع في محفظتنا خصيصاً لهذا ونحن خبراء في مزج البيانات المنظمة والبيانات غير المنظمة. وهذا يعني أنه يمكننا أتمتة العديد من العمليات في مؤسستك أكثر من البائعين الذين يفتقرون إلى هذه الإمكانيات المتقدمة.
ثانيا، نقدم منصة واحدة لأتمتة الأعمال وتقنية المعلومات، بينما معظم السوق يعزل هذين المجالين. تحتاج إلى أتمتة كليهما لتكون فعالة. تستخدم منصتنا Watson Machine Learning مشتركة وإطار عمل لمعالجة اللغة الطبيعية، يتم نشره عبر المؤسسة باستخدام تقنية سحابة هجينة. باختصار، هذا يسمح بتعاون قوي وتبادل رؤى بين الناس والشبكات لتحسين الأتمتة باستمرار.
ثالثا، تسحب أنظمتنا البيانات من النظام البنائي الفريد الواسع والمتنوع، مما يمكن الشركات من الانتقال إلى الأتمتة الذكية التنبؤية القادرة على منع المشكلات. نقوم بسحب سجلات الحوادث، وسجلات التغييرات التاريخية، ونماذج التعلم الآلي من مصادر مثل Red Hat وServiceNow وPagerDuty وGitHub والعديد غيرها. هذا يغير إدارة المخاطر. لا يمكنك تحقيق هذه القدرة الاستباقية بدون نظام بياني متنوع.
وأخيرًا ، لن نجعلك تغير المنصات السحابية. العديد من المؤسسات تستخدم خمس أو ست سحابات مختلفة ولا ترغب في التغيير. سنقوم بتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة كلياً أو جزئياً أينما كانت بيانات عملائنا، سواءً كان ذلك على IBM Cloud أو Google Cloud أو Amazon. وهذا عامل تمايز رئيسي لشركة IBM.
ج: نساعد المؤسسات بشكل متكرر على تقليل أوقات المعالجة بنسبة 90%. بنك Banco Popular مثال جيد؛ يستخدمون IBM Robotic Process Automation للتعامل مع أكثر من 100 عملية يدوية، العديد منها معقد. المهام التي كانت تستغرق 10 دقائق تكتمل الآن في غضون 10 ثوانٍ. وسرعان ما فهم موظفو البنك أنهم لا يحتاجون لأن يصبحوا خبراء في التقنية، بل فقط بحاجة لتعلم الأدوات.
ج: لا، هذا مفهوم خاطئ آخر لا ينطبق على الأتمتة الذكية. إن هذه العملية المكونة من خطوتين - استخدام الذكاء الاصطناعي لتحرير الموظفين من المهام ذات المستوى المنخفض وإعادة تدريبهم للقيام بأعمال ذات مستوى أعلى بكثير - تمكن الشركات من الاحتفاظ بالموظفين مع زيادة الفعالية والأرباح. من الضروري إيصال هذا الأمر بحساسية وبشكل منفتح للموظفين طوال رحلة الأتمتة.
تضع شركة IBM التأثير البشري للأتمتة في صميم كل استراتيجية. والهدف دائمًا هو مساعدة العاملين البشريين على أن يكونوا أكثر فعاليةً وتوفير وقت للتألق —لأنهم المصدر الوحيد للتألق. يمكن للذكاء الاصطناعي اليوم أن يحقق نتائج جيدة في حد ذاته. لكن تجربتنا أثبتت أنك لا تحصل إلا على نتائج رائعة—من النوع الذي تحتاجه لتتجاوز منافسيك—عندما تكون مع إنسان. لا أعتقد أن ذلك سيتغير.
ج: نعم ، توصلت إلى استخدام النقاط الثلاث في الرسائل النصية للإشارة إلى أن الشخص الذي تتواصل معه يكتب الآن. لقد كان ذلك منذ سنوات عديدة وما زلت أتلقى رسائل كراهية بسبب ذلك.
