كيف تمنح الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الأشخاص قدرات خارقة

ج: لنلقِ نظرة على الرعاية الصحية. لدي بودكاست جديد بعنوان "فن الأتمتة"، وقد أجريت للتو مقابلة مع رئيس مركز Memorial Sloan Kettering للسرطان. لقد ناقشنا مقدار الوقت الذي يقضيه الأطباء والممرضون الممارسون في المهام الكتابية بدلاً من الأمور الهامة مثل تحديد التشخيصات الدقيقة. لا يمكن للذكاء الاصطناعي الحديث التعامل مع مهامهم الكتابية فحسب، بل يمكنه أيضًا تحسين قدراتهم التشخيصية بشكل كبير - من خلال المساعدة، على سبيل المثال، في تحديد ما إذا كانت البقعة الباهتة في الفحص هي السرطان أم لا. هذا المزيج قوي للغاية. إنه يمنحهم حرفياً قدرات خارقة.

والأمر نفسه في مجال تقنية المعلومات. يرغب مديرو تكنولوجيا المعلومات في قضاء وقت أقل في المشكلات البسيطة، وحل المواقف الحساسة بشكل أسرع. كما أنهم يرغبون في التنبؤ بتأثير التغيير قبل إجرائه، وذلك لمنع حدوث مشاكل في المراحل النهائية. ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدهم في تحقيق كل هذه الأهداف.

لذلك عندما أتحدث عن أن تصبح إنساناً خارقاً، فإن ذلك ينبع من هذه الرقصة المكونة من خطوتين: أن تصبح أكثر كفاءة - من خلال السماح للذكاء الاصطناعي بالقيام بالأعمال البسيطة لتحرير موظفيك، ثم تمكينهم من خلال الذكاء الاصطناعي لاكتساب قدرات جديدة غير عادية.

بعد عام 2020، تدرك الشركات أنها بحاجة إلى اتخاذ الخطوة الأولى. لقد أدى الوباء إلى تسريع الحاجة إلى الكفاءة بشكل كبير. لكن التوقف عند هذا الحد يفوت فرصة عظيمة. عندما تأخذ تلك الخطوة الثانية وتمنح موظفيك المحررين قوة الذكاء الاصطناعي للقيام بأعمال ذات قيمة أعلى بكثير، تحصل على قيمة من الأتمتة التي تفوق ذلك بمراتب كبيرة.