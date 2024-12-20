يمكن للقراصنة استخدام الذكاء الاصطناعي لإظهار نقاط ضعف منتجات نقل الملفات المُدار (MFT) المختلفة وجعل الذكاء الاصطناعي يكتب رمزًا برمجيًا لاستغلال تلك الاختراقات. تتمثل إحدى أكبر نقاط الضعف في أنظمة نقل الملفات المُدار (MFT) القديمة في أنها تعتمد على قواعد محددة مسبقًا لتحديد المخاطر. إذا وجد المخترق طريقة للالتفاف حول تلك القواعد، فقد لا يلاحظ النظام ذلك إلا بعد فوات الأوان.

يتّبع الذكاء الاصطناعي نهجًا مختلفًا: يمكنه تحليل الأحداث في الوقت الفعلي ومعرفة ما يبدو عليه "السلوك العادي" في عمليات نقل الملفات الخاصة بك ووضع علامة على أي شيء غير مناسب. يمكنه أيضاً اكتشاف رموز الأحداث التي تم الإبلاغ عنها للاختراق، مثل عنوان IP من قائمة حظر تحاول تسجيل الدخول، أو شهادة ملغاة، أو هجوم موزع لحجب الخدمة (DoS). يمكن للذكاء الاصطناعي أيضًا اكتشاف التحميلات غير المقيدة للملفات، مثل ما حدث مؤخرًا لبرنامج نقل ملفات بعينه.

لاستخدام مثال آخر، لنفترض أن نظامك يقوم عادةً بعمليات نقل الملفات خلال ساعات العمل، ومع ذلك فهناك فجأةً كمية هائلة من البيانات تُنقل إلى موقع غير معروف في منتصف الليل. لن ينتظر نظام نقل الملفات المُدار (MFT) المعزز بالذكاء الاصطناعي حتى تلاحظ ذلك. سيوقف النقل، ويحقق في الشذوذ، ويتصل بفريق تقنية المعلومات لمنع احتمال اختراق البيانات. هذا النوع من الدفاع الاستباقي يغير قواعد اللعبة. وهذا يعني أنه يمكن للشركات الاستجابة للتهديدات على الفور بدلاً من الاستجابة لها بعد وقوع الضرر.