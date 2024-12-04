يشكل موسم العطلات الشتوية الفترة الأقوى لمبيعات التجزئة، إذ يمثل في العادة خُمس إجمالي المبيعات السنوية. قد تصل مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة هذا العام إلى رقم قياسي يبلغ 75 مليار دولار أمريكي خلال الفترة الممتدة من الجمعة البيضاء (Black Friday) إلى الإثنين الإلكتروني (Cyber Monday). يخطط 183.4 مليون شخص للتسوّق داخل المتاجر وعبر الإنترنت خلال عطلة نهاية الأسبوع المطوّلة لعيد الشكر، وهو رقم غير مسبوق.

خلال موسم العطلات، يتوقع العملاء الحصول على توصيل مجاني وسريع للغاية وتجربة سلسة وموثوقة. وتُعد تلبية هذه التوقعات أمرًا جوهريًا للحفاظ على ولاء العملاء ورضاهم.

كيف يمكن لشركتك التأكد من جاهزيتها للتعامل مع هذا الارتفاع المفاجئ في الطلب مع الاستمرار في تقديم تجربة تسوّق سلسة تعزز ولاء العملاء؟