فريقك المالي لا يعاني بسبب الموهبة أو الجهد المبذول. إنه يكافح لأن دورة الطلب إلى النقد (O2C) تعمل ضدك بهدوء. تخلق الأنظمة المجزأة والتسويات اليدوية ومهام سير العمل غير المترابطة أوجه قصور لا يلاحظها أحد في كثير من الأحيان - إلى أن تبدأ في استنزاف التدفق النقدي وتقويض الثقة في أرقامك.

في كثير من الأحيان ، تظهر نقاط التوقف في نهاية الشهر، وهو أعلى اختبارات تحمل الضغط. تتراكم النزاعات، وتتوقف الفواتير، وتبقى البيانات في صوامع منفصلة عبر أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وإدارة علاقات العملاء (CRM)، والفوترة، والأنظمة المصرفية. هذه النقاط العمياء لا تبطئك فقط، بل تقوض دقة التنبؤ وصناعة القرار.

تشمل العوامل الشائعة التي تؤدي إلى نقاط التوقف ما يلي:

الأنظمة المجزأة والنقاط العمياء: لا يثق ما يقرب من 40% من المديرين الماليين (CFOs) بشكل كامل في بياناتهم المالية لأن المنصات غير المتصلة تجعل الدقة بعيدة المنال.

لا يثق ما يقرب من 40% من المديرين الماليين (CFOs) بشكل كامل في بياناتهم المالية لأن المنصات غير المتصلة تجعل الدقة بعيدة المنال. أوجه القصور اليدوية: تقضي فرق الشؤون المالية ما يصل إلى 40% من وقتها في التسويات اليدوية ، مما يزيد من الأخطاء ويؤخر تحقيق النقد.

تقضي فرق الشؤون المالية ما يصل إلى 40% من وقتها في التسويات اليدوية ، مما يزيد من الأخطاء ويؤخر تحقيق النقد. تسرّب الإيرادات: تؤدي عمليات التسليم المعطلة والنزاعات عبر دورة من الطلب إلى النقد (O2C) إلى تآكل هوامش الربح بهدوء - أبلغت شركة Clari عن خسارة الإيرادات العالمية بنسبة 26% بسبب التسرب.

تؤدي عمليات التسليم المعطلة والنزاعات عبر دورة من الطلب إلى النقد (O2C) إلى تآكل هوامش الربح بهدوء - أبلغت شركة Clari عن خسارة الإيرادات العالمية بنسبة 26% بسبب التسرب. مخاطر الامتثال: لا تستطيع الضوابط اليدوية مواكبة اللوائح المتغيرة، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الامتثال وتعريض عملك للغرامات.

في حين أنه قد يكون من المغري إلقاء المزيد من الأدوات أو عدد الموظفين في المشكلة، إلا أنه لا يحل مشكلة التجزئة. الحلول الجزئية تزيد من التعقيد، لا من الوضوح. ما يحتاجه قادة القطاع المالي هو رؤية موحدة، وعمليات تحقق مؤتمتة، ومهام سير عمل متصلة—وليس جدول بيانات آخر أو تطبيقًا معزولاً.



تحول نحو دورة من الطلب إلى النقد (O2C) موحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي



يعمل التكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي على إعادة تعريف ما يمكن وصفه بالأمر الجيد في مجال التمويل. من خلال ربط أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM) والفوترة والخدمات المصرفية في تدفق واحد موثوق به، يكتسب القادة ما يلي:

رؤية في الوقت الفعلي عبر دورة من الطلب إلى النقد (O2C) بأكملها

خلافات أقل وتحصيل أسرع

تدفق نقدي يمكن التنبؤ به وامتثال أقوى

مصدر واحد للحقيقة عبر أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وإدارة علاقات العملاء (CRM)، والفوترة، والأنظمة المصرفية من أجل رؤية أفضل وصناعة قرار موثوق بها

تخيَّل الوصول إلى نهاية الشهر دون الحاجة إلى مصارعة المشكلات المالية. تشير عمليات التسوية المؤتمتة إلى الأخطاء مبكرًا. تعمل مهام سير العمل المتكاملة على تسريع إعداد الفواتير والتحصيلات. الحوكمة مدمجة في كل عملية، مما يقلل من مخاطر الامتثال ويحرر فريقك للتركيز على الاستراتيجية وليس على جدول البيانات. وقد بدأت المؤسسات المالية الرائدة بالفعل في إحداث هذا التحول. قامت إحدى الشركات العالمية التي تعمل في 170 دولة بتقليل الأخطاء وتسريع التدفق النقدي من خلال أتمتة التسويات وتوحيد تدفق البيانات، مما أدى إلى تحويل الشؤون المالية من الرقابة التفاعلية إلى القيادة الاستباقية.

هل ترغب في التعرف على المزيد حول ما يمكن وصفه بالنجاح والأمر الجيد بالنسبة إلى مؤسستك؟ يوضح دليلنا المرئي القابل للفحص أين يضيع وقت فريق الشؤون المالية لديك، وكيف تبدو دورة الطلب إلى النقد O2C الموحدة وكيف يرتقي تكامل الذكاء الاصطناعي بالشؤون المالية بثلاث طرق أساسية.