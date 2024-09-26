وفقًا لتقرير IBM لتكلفة خرق البيانات لعام 2024، بلغ متوسط التكلفة العالمية لخرق البيانات 4.88 مليون دولار أمريكي عام 2024، بزيادة قدرها 10% عن عام 2023.

بالنسبة لقطاع الرعاية الصحية، يقدم التقرير أخبارًا جيدة وأخرى سيئة. الخبر السار هو أن متوسط تكاليف خرق البيانات انخفض بنسبة 10.6% هذا العام. أما الخبر غير السار فهو أنه للسنة الرابعة عشرة على التوالي، تصدر قطاع الرعاية الصحية القائمة بأغلى عمليات استعادة لحالات خرق البيانات، حيث بلغ متوسط التكلفة 9.77 مليون دولار أمريكي.

تلعب برمجيات الفدية الخبيثة دورًا رئيسيًا في ظهور هذا الفارق في التكلفة. ووفقًا للبيانات الواردة من مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية، فقد تضاعف عدد هجمات برامج الفدية الضارة تقريبًا بين عامي 2022 و2023. وفي الوقت نفسه، أظهرت الهجمات الأخيرة واسعة النطاق كتلك التي تعرضت لها شركة Change Healthcare وشركة Ascension فاعلية هذه الهجمات في الحصول على ما يريده القراصنة.

ما النتيجة؟ ازدادت برامج الفدية الضارة. فيما يلي ما تحتاج مؤسسات الرعاية الصحية إلى معرفته حول سبب نجاح برامج الفدية، وما يريده المهاجمون وكيف تقود الاختراقات السابقة الاتجاهات المستقبلية.