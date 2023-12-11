جهِّز فريق تكنولوجيا المعلومات لديك لتلبية المتطلبات المتزايدة خلال موسم العطلات

شهد يوم الجمعة البيضاء الماضي إقبالًا هائلًا، فقد بلغ عدد المتسوقين عبر الإنترنت نحو 200 مليون متسوق، بإنفاق تجاوز 9 مليارات دولار. وفي موسم العطلات هذا، يستعد المتسوقون للتسوق مرة أخرى، وهم مستعدون للإنفاق بشكل أكبر.

هل أنظمة تكنولوجيا المعلومات لديك جاهزة لتلبية الاحتياجات المتزايدة خلال فترات الذروة، مع ضمان تجربة مستخدم سلسة للجميع؟ أم أنك قلق من أن الحوادث—مثل تعطل التطبيقات، أو بطء استجابة المواقع، أو حتى فترة التعطل—قد تؤثر سلبًا في العطلة وتؤثر على أرباحك؟

مرارًا وتكرارًا، نرى فرق تكنولوجيا المعلومات تكافح للتعامل مع الزيادات الموسمية في الطلب والانقطاعات. لم تكن تخفيضات هذا العام ليوم الجمعة البيضاء استثناءً، فقد أفاد موقع مراقبة الانقطاعات "Downdetector" بزيادة بنسبة 80٪ في تقارير المستخدمين عن مشكلات في الدفع ببطاقات الائتمان، والسبب: تعطل بعض من أكبر أنظمة معالجة الدفع في العالم (Chase وVisa وBolt). وقد نتج عن ذلك رفض العديد من المعاملات، وهو ما تسبَّب في إحباط الملايين من المتسوقين في الأمريكتَين وخارجها؛ فمثل هذه الكوارث تكون كابوسًا لفريق تكنولوجيا المعلومات— فلا أحد يرغب في أن يكون الشخص الذي يتسبب في تعطل الأنظمة في يوم الجمعة البيضاء أو الاثنين الإلكتروني.

إن تقديم تجربة عميل استثنائية أمر بالغ الأهمية لضمان رضا المتسوقين في جميع مراحل رحلة التسوق، فقد يبدو اللجوء إلى نهج "تجميد الكود"—أي تثبيت بنية موقعك الإلكتروني وبنيتك التحتية قبل أيام أو أسابيع من يوم الجمعة البيضاء—خيارًا جذابًا للحفاظ على الاستقرار. ولكن، ما الثمن الذي ندفعه مقابل هذا الاستقرار؟ إن هذه الممارسة التقليدية لم تَعُد تتناسب مع متطلبات التجارة الإلكترونية الحديثة، وهو ما يضع مؤسستك في وضع تنافسي أقل بمرور الوقت. وعلاوةً على ذلك، فإن تجميد الكود قد يؤدي إلى تفويت فرص قيِّمة لتحسين معدل التحويل، كما يزيد من خطر تراكم الديون التقنية.

لا تدع الحوادث تعطِّل أعمالك خلال العطلات، فكِّر في اتخاذ موقف أكثر استباقيةً لتشخيص الحوادث، وتوقُّعها، والتعامل معها، والاستجابة لها خلال فترات الذروة هذه (وفي جميع الأوقات، حقًا) باستخدام نهج معتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة الحوادث؛ فحَلّ "AIOps"، وهو حل يطبق الذكاء الاصطناعي على عمليات تكنولوجيا المعلومات، يساعدك كذلك على التحول من نموذج الإصلاح التقليدي "الإصلاح بعد العطل" في إدارة الحوادث إلى اتباع نموذج استباقي فعال والحفاظ على أنظمتك تعمل بسلاسة مهما كان الأمر.

واحدة من أفضل حالات استخدام حل "AIOps" هي تعزيز المرونة الشاملة للنظام من خلال دمج البيانات من مصادر متعددة وربط الأحداث بالحوادث، وهو ما يمنحك رؤية واضحة للبيئة الكاملة لتكنولوجيا المعلومات من خلال تصورات البنية التحتية الديناميكية، ويفتح الباب للذكاء الاصطناعي لاقتراح إجراءات التصحيح. ومن خلال هذا التحليل في الوقت الفعلي لأسباب الحوادث المرجحة تتمكن فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات من تحديد الأسباب الجذرية للحوادث بسرعة واتخاذ الإجراءات الفورية. والنتيجة هي تقليل متوسط وقت الاكتشاف (MTTD) ومتوسط وقت الحل (MTTR).

لمساعدتك في الحفاظ على جاهزية أنظمتك، ليس فقط لمواجهة الازدحام خلال موسم العطلات القادم، ولكن في جميع الأوقات، فكِّر في حل IBM Cloud Pak® for AIOps، وهو حل لإدارة الحوادث والأحداث من IBM®، فهذا الحل القوي لإدارة الأحداث والحوادث يمنحك رؤية شاملة لبيئة تكنولوجيا المعلومات الكاملة الخاصة بك—منصة الأوساط السحابية الخاصة بك، ونظام التشغيل، والبنية التحتية الأساسية. وبدلًا من أن تُفاجَأ عندما يبدأ متجرك عبر الإنترنت أو نظام معالجة الدفع في مواجهة المشكلات، يمنحك حل IBM Cloud Pak® for AIOps القدرة على اكتشاف المشكلات بشكل استباقي، مثل الانقطاعات، وهو ما يتيح لك معالجتها قبل أن تعطِّل تجربة التسوق لعملائك.

مع حل IBM Cloud Pak® for AIOps، ستكون مجهزًا لما يلي: