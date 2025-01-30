يقول Ian Gillard، نائب الرئيس التنفيذي الأول لبنك بانكوك: "تواجه البنوك اضطرابات من كل زاوية. ففي الواقع، شهدت صناعة البنوك خلال السنوات القليلة الماضية اضطرابات كبيرة بسبب التقدم التكنولوجي وتغير تفضيلات المستهلكين والتطورات التنظيمية. تواجه البنوك ثلاثة تحديات في الوقت نفسه، كما يقول شريك IBM Consulting® ، Shanker Ramamurthy: كيفية النمو وتحقيق التمايز وكيفية خفض نسبة التكلفة إلى الدخل المرتفعة بعناد وكيفية إدارة المخاطر والتعرض التنظيمي.
إن مواجهة هذه التحديات يتطلب التحديث على عدة مستويات. قدم كل من Gillard وRamamurthy، وكلاهما عضوان في مجلس إدارة BIAN، حلولاً في قمة شبكة بنية الصناعة المصرفية لعام 2024 (BIAN).
إن أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع المصرفي هو مقدار الوقت والمال الذي يتم إنفاقه على اختبار التقنية. يقول Steve Van Wyk، رئيس مجلس إدارة BIAN والمدير التنفيذي للمعلومات السابق لـ HSBC: إن أحد الأسباب الجذرية لذلك هو أن البنوك "تختبر قاعدة التعليمات البرمجية المتجانسة بدلاً من القدرة على التعامل معها على أساس عنصر أو خدمة يتم تقييمها".
قد يكون تحديث جوهر عمليات مؤسسة مالية هو المفتاح لإطلاق العنان للابتكار، حيث يُمكّن التحول الرقمي للمكاتب الوسطى والخلفية من تحويل التركيز إلى تطوير حلول جديدة ومبتكرة ومبادرات تعزيز الواجهة الأمامية. واستجابة لذلك، يساعد مستشارو IBM العملاء على تطبيق الرقمنة المتطرفة في تلك المساحات للقضاء على التعقيد والازدواجية وإعادة تخصيص الاستثمارات نحو العملاء والمنصات والأنظمة البنائية المصممة لتقديم قيمة فائقة. فهل يمكن لهذه الخطوة أن ترفع العائد على الاستثمار لبرامج التحديث المصرفي من الأرقام الفردية المنخفضة إلى ما يقرب من 20%؟
يحدث التحديث المصرفي في أسواق النمو على نطاق غير مسبوق في الأسواق الناضجة، حيث يتم إجراء نسبة مذهلة من المعاملات عبر الهاتف المحمول. وقد عملت IBM مع عملاء مثل State Bank of India وDBS في سنغافورة وBradesco في أمريكا اللاتينية لمساعدتهم على الاستفادة من هذه القدرات، من خلال عمليات تكامل متعددة القنوات مثل الخدمات المصرفية المفتوحة والتمويل المدمج والمنصات التي تتجاوز الخدمات المصرفية
أدى استخدام إطار العمل القياسي لـ BIAN إلى تسريع التحول، ما سهّل اختبار التقنية وتقسيمها إلى عناصر. وكما يصف Van Wyk، فإن هذا يشبه تفكيك بناء معقد إلى عناصر فردية من "قطع الليغو" التي يسهل دمجها في أنظمة أخرى ليس فقط عبر البنك ولكن أيضًا عبر الصناعات المختلفة.
وبالمثل، يعتقد Paolo Sironi، رئيس البحث العالمي في الأسواق المصرفية والمالية في IBM Institute for Business Value أن التحول المصرفي يتطلب "منصات تطوير قوية ولكن تتميز بالمرونة" لفك تعقيدات التقنيات المصرفية "الشبيهة بالسباغيتي" وهو يرى أن الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة (SME) هي المجال الذي ستتنافس فيه العديد من المؤسسات المالية والوافدين الجدد أكثر من غيرهم في السنوات الخمس المقبلة. ستستخدم هذه المؤسسات مزيجًا من الحلول الرقمية والتعاون بين شركاء النظام البنائي والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء نماذج أعمال جديدة تخدم بشكل أفضل شريحة العملاء الواسعة هذه ذات الأهمية للاقتصاد العالمي.
في تايلاند، تمكّن بنك بانكوك من تجاوز عصر الكمبيوتر الشخصي واستخدام الأجهزة الشخصية بدلاً من ذلك. يتم تنفيذ سبعٍ وتسعين بالمائة من العمليات المصرفية عبر الهاتف المحمول، ولم يكن لدى العملاء شيكات أبدًا، وكثير منهم لا يملكون بطاقات مصرفية. أجهزة الصراف الآلي لا تستخدم البطاقات، ويستخدمها الناس عن طريق مسح رموز QR بهواتفهم. ونتيجة لذلك، أصبحت استقرارية مراكز الاتصالات الخاصة بهم أكثر أهمية؛ إذ لا يمكن أن تتعطل الخدمات الرقمية لأكثر من ثماني ساعات إجمالاً طوال العام. ويكون هذا الأمر أكثر إثارة للإعجاب عندما تدرك أنه يجب عليهم التعامل مع زيادة الطلب بمقدار 10 أضعاف في أيام الذروة، مع زيادة النشاط بنسبة تصل إلى 300% في يوم الدفع.
إن الانتقال إلى المدفوعات في الوقت الفعلي لا يخلو من التحديات. فهو يدمج توقيت عمليتين منفصلتين لتأكيد المعاملة والتسوية، ما يجعلهما تحدثان في وقت واحد وفي الوقت الفعلي. وهذا يعني أن الأموال يمكن أن تتحرك في وقت أقل لتحديد الاحتيال ومنع وقوع الأموال في الأيدي الخطأ.
سيشمل مستقبل الحوسبة مزيجًا من البتات بالإضافة إلى الخلايا العصبية والكيوبتات، وسيستخدم القطاع المصرفي هذه التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي وحوسبة quantum لإعادة ابتكار نفسه للمستقبل، وذلك وفقًا لعرض تقديمي في مؤتمر BIAN قدمه الدكتور Darío Gil، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم البحث في IBM.
وقد شهدت شركة IBM نفسها مكاسب في الإنتاجية تزيد على 3 مليارات دولار أمريكي وتوفيرًا بنسبة 40% في ميزانية الموارد البشرية. يمكن للموظفين الرد على 80% من أهم استفسارات الموظفين في الموارد البشرية باستخدام منصة الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات، ™watsonx. هذا المثال ذو صلة بصناعة الخدمات المالية نظرًا إلى كمية المعرفة الواسعة التي يجب أن تكون لدى القوى العاملة فيها. بالنسبة إلى العملاء، يشمل الأثر التجاري للعمل مع مستشاري IBM وتقنيتها معدل دقة بنسبة 90% في استفسارات العملاء وتوفير 1200 ساعة من العمل وانخفاض التكلفة بنسبة 80% للصياغة الأولية للوثائق القانونية.
مع تسارع دورات حياة تطوير البرمجيات، تعمل IBM مع العملاء، بما في ذلك معظم المؤسسات المالية الكبرى في جميع أنحاء العالم، حول كيفية استخدام تقنيات IBM مثل watsonx و™Granite ومختبرات الاستدلال والقدرات الأخرى المتوفرة في السوق. يتم دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات لجعلها أكثر فعالية وكفاءة. وفي الوقت نفسه، مع تسريع الذكاء الاصطناعي التوليدي لمعدل إنشاء التعليمات البرمجية وتنفيذها، يزداد سطح الهجوم (مع زيادة عدد البرامج التي تحتاج إلى الحماية في الوقت الفعلي) ويمكن أن يزداد تعقيدها بسرعة كلما زاد عدد التعليمات البرمجية في المؤسسة.
وبالنظر إلى المستقبل، يتعين على الشركات مواجهة التحدي المتمثل في كيفية التوسع بنجاح في اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي. هناك العديد من الاعتبارات، بما في ذلك الحوكمة وخصوصية البيانات والثقة والمصداقية ونموذج التشغيل والعائد على الاستثمار. أوضح Saket Sinha -الشريك الأول في قسم استشارات البنوك والأسواق المالية العالمية في IBM- أن IBM تعمل مع العملاء للمساعدة في هذه الاعتبارات وإيجاد إجابات لأصعب الأسئلة. بالإضافة إلى العمل بشكل تعاوني لإزالة العقبات التشغيلية وتمهيد الطريق لزيادة الكفاءة والابتكار.
إن الخبرة والتعاون أمران ضروريان لخوض هذه الرحلة، خاصة وأن المرحلة التالية من التقدم التي كانت تستغرق 15 عامًا في السابق مضغوطة في خمس سنوات. كما يقول Ramamurthy: “خلال 30 عامًا من الاستشارات لقطاع الخدمات المالية، لم أتحمس لتقنية مثلما تحمست لإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي”. ومن الصعب عدم الاتفاق معه.
Gemma Godfrey هي رئيسة مجلس إدارة ومديرة غير تنفيذية وشريكة لـ IBM
