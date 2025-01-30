يقول Ian Gillard، نائب الرئيس التنفيذي الأول لبنك بانكوك: "تواجه البنوك اضطرابات من كل زاوية. ففي الواقع، شهدت صناعة البنوك خلال السنوات القليلة الماضية اضطرابات كبيرة بسبب التقدم التكنولوجي وتغير تفضيلات المستهلكين والتطورات التنظيمية. تواجه البنوك ثلاثة تحديات في الوقت نفسه، كما يقول شريك IBM Consulting® ، Shanker Ramamurthy: كيفية النمو وتحقيق التمايز وكيفية خفض نسبة التكلفة إلى الدخل المرتفعة بعناد وكيفية إدارة المخاطر والتعرض التنظيمي.

إن مواجهة هذه التحديات يتطلب التحديث على عدة مستويات. قدم كل من Gillard وRamamurthy، وكلاهما عضوان في مجلس إدارة BIAN، حلولاً في قمة شبكة بنية الصناعة المصرفية لعام 2024 (BIAN).



إن أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع المصرفي هو مقدار الوقت والمال الذي يتم إنفاقه على اختبار التقنية. يقول Steve Van Wyk، رئيس مجلس إدارة BIAN والمدير التنفيذي للمعلومات السابق لـ HSBC: إن أحد الأسباب الجذرية لذلك هو أن البنوك "تختبر قاعدة التعليمات البرمجية المتجانسة بدلاً من القدرة على التعامل معها على أساس عنصر أو خدمة يتم تقييمها".

قد يكون تحديث جوهر عمليات مؤسسة مالية هو المفتاح لإطلاق العنان للابتكار، حيث يُمكّن التحول الرقمي للمكاتب الوسطى والخلفية من تحويل التركيز إلى تطوير حلول جديدة ومبتكرة ومبادرات تعزيز الواجهة الأمامية. واستجابة لذلك، يساعد مستشارو IBM العملاء على تطبيق الرقمنة المتطرفة في تلك المساحات للقضاء على التعقيد والازدواجية وإعادة تخصيص الاستثمارات نحو العملاء والمنصات والأنظمة البنائية المصممة لتقديم قيمة فائقة. فهل يمكن لهذه الخطوة أن ترفع العائد على الاستثمار لبرامج التحديث المصرفي من الأرقام الفردية المنخفضة إلى ما يقرب من 20%؟