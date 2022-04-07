مستقبل إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG): نظرة مستقبلية شاملة

كما قال Larry Fink من BlackRock: "لقد أصبح تغيُّر المناخ عاملًا محددًا في الآفاق المستقبلية للشركات على المدى الطويل". أصبحت الشركات اليوم أكثر من أي وقت مضى مطالبة بالإفصاح عن أدائها في مجال ESG. قد يؤدي عدم التعامل الجاد مع مخاطر ESG إلى مجموعة من التأثيرات السلبية على الشركات، تتراوح بين إجراءات المساهمين في الاجتماعات العامة السنوية إلى الاستبعاد أو التصفية من قِبل مديري الأصول. لقد أدى الدمار الذي سببته جائحة كوفيد-19 إلى زيادة أهمية إدارة المخاطر بالنسبة للمستثمرين.

ليس من المستغرب أن يشهد إعداد تقارير ESG نموًا هائلًا، وتُشير كل المؤشرات إلى تزايد أهميته مع تصاعد الضغوط لتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون. يجب ألَّا تتحول تقارير ESG إلى مجرد نشاط شكلي؛ فالهدف النهائي، بعد كل شيء، هو تحسين الأداء في مجال ESG.

لإعداد نفسك لتحقيق النجاح، هناك مجموعة من أفضل الممارسات التي يمكنك اتباعها، ليس فقط لإعداد تقارير ESG، ولكن أيضًا لتحسين الأداء المستمر. على سبيل المثال، من المهم التأكد من وجود أساس بيانات قوي بصيغة مرنة لتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية لإعداد التقارير. الأمر الأساسي في هذا هو أن تكون عملية جمع البيانات وتخزينها قابلة للتدقيق مع إمكانية تتبُّعها وصولًا إلى مصدر البيانات.

ومن الأهمية بمكان أيضًا أن يُتيح ذلك إمكانية وضع الحدود بشكل مرن على المستوى العالمي. على وجه الخصوص، أن يكون من السهل تكوين مجموعات إعداد التقارير وتغيير المواقع والحسابات والعدادات التي تقوم عليها. تجب إعادة حساب الانبعاثات الأساسية عند حدوث تغييرات هيكلية في المؤسسة تؤثِّر في حدود المخزون، مثل عمليات الاستحواذ أو التصفية.

تحديد بنية البيانات في تسلسل هرمي تنظيمي مرن يمكن أن يبسِّط عملية إعادة حساب خطوط الأساس، ما يُتيح مزيدًا من المرونة في إعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. يمكنك قراءة المزيد عن هذه الممارسات لإدارة بيانات ESG في كتابنا الإلكتروني Carbon Accounting & ESG Data Management.

من المهم أيضًا الإشارة إلى أن البيانات اللازمة لتنفيذ استراتيجيات إزالة الكربون غالبًا ما تكون موزعة عبر أنظمة داخلية متعددة في المؤسسة، والكثير منها قد لا يكون متوافقًا. ومن الممكن أيضًا أن تكون البيانات بحوزة المورِّدين الذين لا يمتلكون أنظمة أو عمليات لإتاحتها للمشاركة.

لمواجهة تحديات التقاط البيانات، ينبغي للشركات التفكير في الاستعانة بمزوِّد خدمة متخصص في عملية التقاط البيانات. من الممارسات الجيدة الأخرى السعي إلى تحقيق أتمتة نقل البيانات قدر الإمكان؛ إذ إن الملفات التي يتعامل معها الأشخاص قبل جمع البيانات أكثر عرضة للفشل في التحميل وفقدان الدقة والارتباك في القياسات. من أفضل الممارسات استخدام منصة برمجيات مؤسسية قائمة على السحابة لتخزين البيانات وإدارتها بشكل مستمر؛ إذ تُعَد هذه الطريقة أفضل من الاعتماد على جداول البيانات.

رغم الاندماج بين أطر العمل وتزايد الوضوح حول الأطر المفضلة لكل صناعة، تظل تقارير ESG مجالًا معقدًا، وقد يمثِّل الإبلاغ وفق عدة أطر في الوقت نفسه عبئًا على الشركات. ولكن مع وجود أساس قوي للبيانات، يمكن للشركة أن تضع نفسها في وضع جيد للوفاء بمتطلبات التقارير، بغضّ النظر عما إذا تم اعتماد إطار عالمي أم لا.

