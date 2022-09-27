من المبادئ إلى الإجراءات: بناء نهج شامل لحوكمة الذكاء الاصطناعي

اليوم، يتغلغل الذكاء الاصطناعي كل جانب من جوانب وظائف الأعمال. سواء كان ذلك في الخدمات المالية أو توظيف الموظفين أو خدمة العملاء أو إدارة الرعاية الصحية، فإن الذكاء الاصطناعي يدعم بشكل متزايد سير العمل الحساس عبر جميع الصناعات.
لكن مع ازدياد اعتماد الذكاء الاصطناعي تأتي تحديات أكبر. وفي السوق شهدنا العديد من الأخطاء التي شملت نتائج غير دقيقة، وتوصيات غير عادلة، وعواقب أخرى غير مرغوب فيها. وقد أثار ذلك مخاوف بين المؤسسات الخاصة والعامة حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يستخدم بمسؤولية. أضف إلى ذلك التعامل مع اللوائح والمعايير المعقدة المتعلقة بالامتثال، وستتضح الحاجة إلى وضع إستراتيجية قوية وجديرة بالثقة في مجال الذكاء الاصطناعي.
يتطلب توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة حوكمة الذكاء الاصطناعي، وعملية تحديد السياسات وتحديد المساءلة طوال دورة حياة الذكاء الاصطناعي. وهذا بدوره يتطلب سياسة أخلاقية للذكاء الاصطناعي، حيث إننا لا نستطيع بناء أنظمة تستند إلى الثقة إلا من خلال تضمين المبادئ الأخلاقية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعملياته.
يعمل بحث IBM على تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة منذ عام 2012. فعندما أطلقت IBM مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في 2018، لم تكن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي موضوعًا بالغ الأهمية في الصحافة، ولم يكن في مقدمة أولويات شركات الأعمال الرائدة. ولكن مع ازدياد أهمية الذكاء الاصطناعي وتأثيره في العديد من جوانب الحياة اليومية، ازداد الاهتمام بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير.
في دراسة أجريت عام 2021 أجراها معهد IBM لقيمة الأعمال، صنف ما يقرب من 75% من التنفيذيين أخلاقيات الذكاء الاصطناعي كأهمية، بزيادة أقل من 50% في 2018. والأهم من ذلك، تشير الدراسة أن تلك المؤسسات التي تنفذ إستراتيجية شاملة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، متداخلة عبر وحدات الأعمال، قد تمتلك ميزة تنافسية في المستقبل.
في IBM، نؤمن أن بناء الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة يتطلب نهجًا متعدد التخصصات ومتعدد الأبعاد يستند إلى المبادئ الأخلاقية الثلاثة التالية:
عند التفكير فيما يتطلبه الأمر لكسب الثقة الحقيقية في القرارات التي يتخذها الذكاء الاصطناعي، ينبغي للقادة أن يسألوا أنفسهم خمسة أسئلة تتمحور حول الإنسان: هل من السهل فهمه؟ هل هو منصف؟ هل عبث به أحد؟ هل هو خاضع للمساءلة؟ هل يحمي البيانات؟ تُترجم هذه الأسئلة إلى خمسة مبادئ أساسية للذكاء الاصطناعي، وهي: الإنصاف والقوة والخصوصية وقابلية الشرح والشفافية.
عند مناقشة حوكمة الذكاء الاصطناعي، من المهم أن نعي جانبين مختلفين يجتمعان معًا:
تشمل حوكمة الذكاء الاصطناعي المؤسسي اتخاذ القرار وتعزيز إستراتيجية الذكاء الاصطناعي للمؤسسة. ويشمل ذلك وضع سياسات الذكاء الاصطناعي للمؤسسة بناء على مبادئ الذكاء الاصطناعي ولوائحه وقوانينه.
تقدم حوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي التقنية لتنفيذ سبل الحماية في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي. ويشمل ذلك جمع البيانات وعمليات التجهيز وإعداد التقارير الشفافة لإتاحة المعلومات اللازمة لجميع الأطراف المعنية.
غالبًا ما تحتاج المؤسسات التي تبحث عن حلول جديرة بالثقة في شكل حوكمة الذكاء الاصطناعي إلى توجيهات بشأن أحد هذين الجانبين أو كليهما.
لجأت مؤسسة مالية أمريكية متعددة الجنسيات مؤخرًا إلى شركة IBM لتواجهها بعدة تحديات، منها نشر مئات من نماذج التعلم الآلي التي تم إنشاؤها باستخدام مجموعات متعددة من علوم البيانات تتألف من أدوات مفتوحة المصدر وأدوات تابعة لجهات خارجية. ورأى رئيس قسم البيانات أنه من الضروري أن يكون لدى الشركة إطار عمل شامل، يعمل مع النماذج التي تم إنشاؤها في جميع أنحاء الشركة، باستخدام جميع هذه الأدوات المتنوعة.
في هذه الحالة، تعاون خبير مختبرات IBM مع المؤسسة المالية لإنشاء حل تقني باستخدام IBM Cloud Pak for Data. كانت النتائج عبارة عن مركز حوكمة للذكاء الاصطناعي تم إنشاؤه على مستوى المؤسسة، ما يسمح لكبير مسؤولي البيانات بتتبع مئات نماذج الذكاء الاصطناعي للامتثال عبر البنك وإدارتها، بغض النظر عن أدوات التعلم المستخدمة.
تكون احتياجات المؤسسة أحيانًا أكثر ارتباطًا بحوكمة الذكاء الاصطناعي المؤسسي. فعلى سبيل المثال، أرادت مجموعة رعاية صحية متعددة الجنسيات توسيع نطاق نماذج الذكاء الاصطناعي التي تم استخدامها لاستنتاج المهارات التقنية لاستنتاج المهارات الأساسية/الأساسية. واستعانت الشركة بأعضاء من IBM Consulting لتدريب فريق علماء البيانات في المؤسسة على كيفية استخدام إطار العمل للتعاطف المنهجي، قبل كتابة التعليمات البرمجية، للنظر في النوايا وحماية السكك الحديدية للنماذج.
بعد نجاح هذه الجلسة، أدرك العميل الحاجة إلى حوكمة أوسع نطاقًا للذكاء الاصطناعي. وبمساعدة من IBM Consulting، أنشأت الشركة أول مجلس أخلاقيات للذكاء الاصطناعي ومركزًا للتميز وبرنامجًا لتعليم الذكاء الاصطناعي.
في كثير من الحالات، تحتاج الشركات على مستوى المؤسسات إلى نهج هجين في حوكمة الذكاء الاصطناعي. وقد واجهت مجموعة مصرفية فرنسية في الآونة الأخيرة تدابير امتثال جديدة. لم تكن لدى الشركة عمليات تنظيمية كافية ولا مراقبة آلية مؤتمتة لنماذج الذكاء الاصطناعي لمعالجة حوكمة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. كما أراد الفريق تأسيس ثقافة لإدارة الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول. وكانوا بحاجة إلى حل لكل من حوكمة الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة وحوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي.
تعاونت IBM Consulting مع العميل لوضع مجموعة من مبادئ الذكاء الاصطناعي ومجلس أخلاقيات لمعالجة العديد من اللوائح القادمة. وتزامن هذا الجهد مع خدمات مختبرات الخبراء في IBM التي نفذت مكونات الحل التقني، مثل سير عمل الذكاء الاصطناعي المؤسسي وأدوات مراقبة التحيز والأداء والانحراف وإعداد أوراق الحقائق لنماذج الذكاء الاصطناعي لتعزيز الشفافية في جميع أنحاء المؤسسة
يتطلب تأسيس كل من حوكمة المؤسسة ونماذج الذكاء الاصطناعي لتطبيق أخلاقيات الذكاء الاصطناعي نهجًا شاملاً. وتوفر شركة IBM قدرات فريدة ورائدة في الصناعة لمسار حوكمة الذكاء الاصطناعي الخاص بك:
