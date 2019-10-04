الفشل السريع والإستراتيجية التقليدية وآلية تكاملها

تحمل فلسفة الفشل السريع، كما تحمل الإستراتيجيات والعمليات التخطيطية الأكثر تقليدية، ما يرتبط بها من أعباء فكرية وعاطفية حول "الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن يُنجز العمل بها".
هناك بعض الآراء الحادة من كلا الجانبين، فبعضهم يرى أن الفشل السريع هو مزيج مثالي من مبادئ Lean والمنهج العلمي، والبعض الآخر يراه مجرد كلام فارغ لن يحل محل العمل الجوهري لقادة الأعمال، وهو تحليل البيانات (غير الكاملة) والمجازفة المحسوبة.
كلما أمضيت وقتًا أطول في التفكير في هذه الآراء الحادة، كلما بدت لي أكثر سخافة. والحقيقة هي أن كلاهما (أي الفشل السريع والإستراتيجيات التقليدية) في الواقع نهجان متكاملان يمكنهما معًا تسريع الانتقال من المشكلة إلى الحل.
ربما يكون هذا "إجابة وسطية" مملة، ولكنها حقيقة شبه مؤكدة.
الفشل السريع هو فلسفة تتبنى نهجًا تكراريًا قائمًا على الفرضيات لتطوير أفكار جديدة وإطلاقها. وهو مرتبط ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) ويستند إلى الحصول على تعليقات مبكرة يمكن أن تؤكد صحة الفكرة أو تبطلها.
كما يوحي الاسم، فإن أحد المبادئ الأساسية لنهج الفشل السريع هو العمل من خلال دورة الفرضية، والحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق، وتحليل النتائج بأسرع ما يمكن، ما يزيد بشكل وظيفي من السرعة التي يمكن بها للمؤسسة التعلم والتكيف مع التغيير.
هذا النهج يجعل من الممكن توسيع نطاق الأفكار الجيدة بسرعة أكبر، وتعديل أو التخلي عن الأفكار التي لا تحقق النتائج المرجوة، ما يقلل من الوقت والتكلفة المرتبطة بالبرامج التي من غير المرجح أن تنجح.
والنتيجة النهائية هي أن المؤسسات يمكنها الاختبار والابتكار بشكل أكثر فعالية من حيث التكلفة وقضاء المزيد من الوقت في العمل على الأفكار التي تنجح وقضاء وقت أقل في الأفكار التي لا تنجح.
يبدو الوصف أعلاه، ظاهريًا، من الصعب الجدال فيه، وهو كذلك إلى حد ما. فهذا النهج له جانبه المنهجي والعلمي الواضح. ولكن المنتقدين سيقولون إن التحليل والمخاطرة المحسوبة هما جزء من روح أي مؤسسة ناجحة.
كتب Rob Thomas، المدير العام لأعمالنا في مجال التحليلات والذكاء الاصطناعي في IBM، قبل بضع سنوات أن "اقتراح مشروع تجريبي بدلاً من تنفيذه هو علامة على الضعف". (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com).
فما المغزى؟ هل تتعارض عقلية الفشل السريع مع النُهج الأكثر تقليدية للتخطيط الإستراتيجي والمخاطرة؟
تكمن إجابة هذا السؤال في مصدر بعض الردود الثنائية على الفشل السريع. لكن الحقيقة هي أن فلسفة الفشل السريع لا يمكن أن تتعايش فقط مع النُهج الأكثر تقليدية للإستراتيجية والتحليل والمخاطرة، بل يمكنها أن تعزز هذه النُهج وتساعد في الواقع على جعلها أكثر نجاحًا.
على سبيل المثال، بناءً على كل المعلومات المتاحة، قد تقرر أنه من الضروري لمؤسستك الدخول إلى سوق جغرافي جديد. وهناك ما يكفي من البيانات لاتخاذ هذا القرار بثقة والبدء في تنفيذه بسرعة والتزام. ولن يكون هناك "اختبار" لهذه الإستراتيجية فحسب، بل من المرجح أن تظل المؤسسة ملتزمة بها خلال أي انتكاسات أو عقبات أولية.
وهنا يمكن أن تبدأ عملية الإستراتيجية التقليدية وشعار الفشل السريع في تعزيز بعضهما بشكل أكبر. فيمكن أن يكمل نهج الفشل السريع القرار الإستراتيجي بدخول سوق ما من خلال قدرته على التحقق بسرعة من صحة "طريقة التنفيذ" أو عدم صحتها. وعلى الرغم من أن الوجهة النهائية المرجوة قد تكون واضحة، فإن الطريق إليها قد يكون أقل وضوحًا، لذا يمكن أن يساعد الاختبار والتكرار في إضاءة الطريق حتى تجد المؤسسة موطئ قدم لها.
في هذه الحالة، سيكون استخدام نهج الفشل السريع لتحديد ما إذا كان يجب الدخول إلى سوق معين أم لا هو نهج خاطئ. قد يشجعك عدم النجاح في البداية، عندما يقترن بتفكير الفشل السريع، على التخلي عن سوق إستراتيجي لأن محاولتك الأولى للتوسع قد فشلت. فبدلاً من ذلك، كان قرار الدخول إلى السوق نتاج تحليل وتخطيط إستراتيجي، ويؤدي الفشل السريع دور الوصول إلى "طريقة التنفيذ" بشكل أسرع.
لعل أفضل مثال على كيفية دمج فلسفة الفشل السريع بشكل مركزي في عملية إستراتيجية المؤسسة هو النهج الذي وصفه A.G. Lafley وRoger Martin في كتابهما "اللعب من أجل الفوز: كيف تعمل الإستراتيجية حقًا" (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com).
فيما يلي عملية الإستراتيجية المحددة في هذا العمل:
قد لا يبدو هذا النهج في ظاهره كما تتخيله عادةً عندما تسمع عبارة "الفشل السريع"، ولكنه يوضح كيف أن المفاضلة بين التخطيط الإستراتيجي ونُهج الفشل السريع هي في الواقع خيار خاطئ. يمكن أن يكون تصميم اختبارات مدروسة وإبداعية وإستراتيجية مكونًا مهمًا في عملية الإستراتيجية الأساسية للمؤسسة.
في بعض النواحي، يأخذ هذا النهج عقلية "الفشل السريع" إلى أبعد من ذلك من خلال تركيز الاختبارات الأولية على عناصر الإستراتيجية الأقل احتمالاً للنجاح. والسبب في ذلك هو أنه إذا كانت الإستراتيجية تستند إلى أربعة افتراضات، واختبرت الثلاثة الأسهل أولاً ونجحت كلها، ثم فشل الاختبار الأخير والأصعب، فإن الوقت الذي قضيته في الاختبارات الثلاثة الناجحة كان في الواقع مضيعة للوقت.
قد تدفعنا رغبتنا في رؤية الأفكار تنجح لاختيار البدء بالافتراضات الأكثر احتمالاً. ولكن الرغبة في الوصول إلى الإجابة الصحيحة بسرعة يجب أن تدفعنا إلى اختبار الأجزاء الأصعب أولاً.
يمكن تطبيق عقلية الفشل السريع على المشكلات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، لكن الحصول على نتائج باستخدام هذا النهج يعتمد على بعض الركائز المهمة التي يمكن أن تحدد نجاح البرنامج وتأثيره.
سألت زميلي (والمتخصص في النمو العام) Peter Ikladious عن رأيه في الفشل السريع، فقال: "أجد أن الفشل السريع مفهوم رائع، وعلى الرغم من إعلان العديد من المؤسسات عن تبنيه، فإنه من الصعب عليها تطبيقه بالفعل. يحتاج الفشل السريع إلى تأييد القيادة العليا. وعليهم أن يدركوا أنه لا توجد حلول سحرية وأن الأمور لن تسير كلها كما هو متوقع. من دون دعم القيادة، إما أن تخاف الفرق من تجربة أي شيء قد يفشل أو تنفذ الأمور في الخفاء، ما يحد من تأثيرات التعلم من الفشل السريع".
هناك فكرتان أساسيتان في تعليقات Peter تتوافقان مع تجربتي والنُهج المتبعة في كتاب "اللعب من أجل الفوز".
الأولى هي أن القيادة يجب أن تتبنى هذا النهج حقًا . فإذا أُتيحت للفرق الفرصة لاستكشاف أفكار جديدة والثقة في أن وظائفهم ومسيرتهم المهنية ومكافآتهم وترقياتهم لن تتعرض للخطر إذا لم تنجح الفكرة، فسيكون ذلك بيئة مواتية لازدهار الاختبار والابتكار.
من واقع خبرتي، من الأفضل إعادة صياغة مفهوم "الفشل" بالكامل. فعملية الاختبار تتعلق بالسرعة التي يمكن بها للشركة الوصول إلى الإجابة الصحيحة وبالدروس المستفادة خلال هذه العملية.
إذا وُثقت حالات الفشل المفترضة وانتشرت داخليًا بطريقة واضحة ومقنعة، فإن هذه التجربة يمكن أن تساعد الفرق الأخرى على تجنب اختبار الأفكار نفسها مرارًا وتكرارًا. وبهذا المعنى، فإن نتائج أي اختبار، بغض النظر عن نجاحه أو فشله، تمثل زيادة في المعرفة المؤسسية للمؤسسة إذا وُثقت وانتشرت بشكل مناسب. هذه المعرفة لها قيمة.
قد يكون الاختبار الناجح هو الاختبار الذي لا ينجح ولكن لا يضيع أحد في مؤسستك الوقت في محاولة إعادته.
يمهد هذا الفكر الطريق للفكرة الثانية، وهي أن التأثير الحقيقي للاختبارات لا يمكن تحقيقه إلا عندما يقترن بالشفافية. وهذه الشفافية ضرورية لتوليد القبول، ودفع التوسع، وحتى مشاركة الدروس المستفادة مما لا ينجح. من دون "آثار التعلم"، كما وصفها Peter، لن يتحقق جزء كبير من قيمة المعرفة المؤسسية أبدًا.
الفشل السريع ليس الحل لكل مشكلة تجارية موجودة في العالم، ولكنه منهجية مفيدة لإدارة عدم اليقين والمخاطر بطريقة ذكية وفعالة من حيث التكلفة. لا يخبرك هذا النهج بالمشكلة التي يجب حلها، ولكنه يمكن أن يساعدك على تقييم أفضل طريقة لحلها.
على الرغم من أن الأمر ليس صعبًا، فإن مفاتيح أي نهج جيد للفشل السريع تعتمد على ما يلي:
مثل أي أداة، يعمل الفشل السريع بشكل أفضل عندما يقترن بالعمل المناسب. الفشل السريع ليس بديلاً عن العمل الذي تؤديه المؤسسات في مجال التحليل والتخطيط الإستراتيجي، ولكنه يمكن أن يكون أداة مفيدة تُدمج في تلك العملية. يمكن أن يساعد على التحقق بسرعة من صحة الافتراضات الأساسية التي تستند إليها أي فكرة أو عدم صحتها. ويمكن أن يجعل الشركة أكثر صدقًا مع نفسها بسرعة أكبر. كما يمكن أن يزيد أيضًا من رغبة المؤسسة في المخاطرة والابتكار عن طريق تقليل الوقت والتكلفة اللازمين لتقييم الأفكار الجديدة.
يمكن في النهاية تطبيق فلسفة الفشل السريع على الاختبارات والبرامج الصغيرة من دون بذل الكثير من الجهد أو التفكير، ولكن قد يتطلب الأمر بعض التفكير الإبداعي لتطبيقها على المشكلات الأكبر التي تواجهها المؤسسة.
عند تطبيقها بشكل صحيح، يمكن استخدام نُهج الفشل السريع، من الناحية المثالية، لزيادة حجم الأفكار التي تختبرها المؤسسة مع تقليل تكلفتها. وأي مؤسسة يمكنها تحقيق هذا المزيج الصحيح وتوسيع نطاق التعلم والنتائج بشكل فعال ستكون قادرة على التحرك بشكل أسرع وبتأثير أكبر.
يجب أن يكون هذا هو الهدف الحقيقي والنهائي لأي تبني لفلسفة الفشل السريع. فلا يتعلق الأمر بزيادة حجم الاختبارات التي تجريها المؤسسة، بل بزيادة تأثيرها الصافي، مع استخدام الاختبارات كوسيلة لتحقيق هذه الغاية.
