وعلى صعيد أوروبا، انتقل توجيه NIS2 من مرحلة المواعيد النهائية إلى مرحلة الإنفاذ. ولا تزال الدول الأعضاء تستكمل مواءمته ضمن تشريعاتها الوطنية. وهو يرفع سقف المتطلبات المفروضة على الكيانات الأساسية والمهمة في مجالات إدارة المخاطر، والإبلاغ عن الحوادث، ومساءلة الإدارة. ومن المتوقع أن تتشدد الرقابة في مطلع عام 2026 مع دخول القوانين الوطنية حيز النفاذ، ومع دفع إجراءات المخالفة الجهات المتأخرة إلى الامتثال.

ومع اقتران ذلك بقانون المرونة التشغيلية الرقمية للاتحاد الأوروبي (DORA) الخاص بالخدمات المالية، وبمنظور أمن المنتجات في قانون المرونة الإلكترونية (Cyber Resilience Act)، أصبحت المنظومة التنظيمية الأوروبية تربط الحوكمة مباشرة بالاعتماد على الموردين. كما يعزز مسارات الاختبار والأدلة، ويحوّل البرامج الشكلية إلى برامج مرونة قابلة للتدقيق.

ولم يعد بُعد الذكاء الاصطناعي مجرد طرح نظري. وقد دخلت الالتزامات المرحلية في قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بالفعل. فهي تفرض متطلبات للشفافية على الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة (GPAI) ونماذج الأساس منذ أغسطس 2025، مع محطة رئيسية في أغسطس 2026 لأنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر. ويتعين على المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية أو الائتمان أو التشخيص الطبي أو البنية التحتية الحيوية أن تجهز أطرًا لإدارة المخاطر، وآليات للإشراف البشري، ووثائق قادرة على الصمود أمام مراجعة الجهات التنظيمية.

وفي الولايات المتحدة، وحَّدت قواعد الإفصاح السيبراني الصادرة عن لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) متطلبات الإبلاغ عن الحوادث خلال 4 أيام عمل، إلى جانب الإفصاحات السنوية المتعلقة بالحوكمة. وهذا يدفع نحو مواءمة العمل بين فرق الأمن والشؤون المالية والشؤون القانونية. وأصبحت استثناءات الأهمية النسبية وتأخير الإبلاغ تخضع للاختبار العملي الآن. ويجب أن تكون لدى مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين لأمن المعلومات أطر جاهزة لصناعة القرار.

وتواجه كندا حالة من عدم اليقين عقب تعثر مشروع القانون Bill C-27. ومع ذلك، فإن الأطر التنظيمية على مستوى المقاطعات، بقيادة قانون Québec’s Law 25 وتوجيهات الجهات التنظيمية، ترفع سقف التوقعات على المستوى الوطني، لا سيما في ما يتعلق بالعقوبات وبيانات الأطفال وشفافية القرارات الآلية. وينبغي للشركات متعددة الجنسيات أن تضع استراتيجية للتعامل مع مشهد تنظيمي متباين، على نحو يضمن المواءمة مع أكثر المعايير صرامة.

وفي آسيا، يجري تقنين نهج عملي للتعامل عبر الحدود، إذ توضح الصين مسارات نقل البيانات إلى الخارج، مثل تقييمات الأمان والعقود القياسية والشهادات، وتخفف بعض الحدود التنظيمية، مع الإبقاء على متطلبات صارمة لحوكمة البيانات. وتحافظ سنغافورة على نموذجها السريع في الإخطار بحوادث الاختراق، بمهلة 3 أيام إلى PDPC بمجرد تحديد أن الحادثة قابلة للإبلاغ، كما تواصل إنفاذًا واضحًا مرتبطًا بحوادث برامج الفدية من خلال التعهدات.

أقرت أستراليا أهم إصلاح تشريعي في مجال الخصوصية منذ عقود. وتشمل هذه التعديلات أسبابًا قانونية جديدة للمطالبة بالتعويض، وجرائم لمكافحة نشر البيانات الشخصية بقصد الإضرار، وتعزيز صلاحيات OAIC، وتدابير أمنية تقنية وتنظيمية، وشفافية في القرارات المؤتمتة، ومدونة لخصوصية الأطفال على الإنترنت ضمن مهلة تنفيذ تمتد 24 شهرًا. وقد دخل عدد من هذه الأحكام حيز التنفيذ بالفعل. ومع دخول بعض المتطلبات حيز التنفيذ بالفعل، واستمرار تطبيق متطلبات أخرى على مراحل حتى December 2026 وما بعده، بما في ذلك قانون خصوصية الأطفال على الإنترنت (Children’s Online Privacy Code)، يتعين على فرق الحوكمة إدارة هذا التطبيق المرحلي بفاعلية.

وفي أمريكا اللاتينية، نشرت السلطة الوطنية لحماية البيانات في البرازيل (ANPD) خريطة إنفاذ للفترة 2026–2027 تعطي الأولوية لحقوق أصحاب البيانات، وحوكمة القطاع العام، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وبيانات الأطفال في إطار Digital ECA الجديد. وتنسق خريطة الإنفاذ هذه أعمال الرقابة والعقوبات بعد جولات الإرشاد التنظيمي.

وخلاصة الأمر أن عام 2026 هو العام الذي ستحدد فيه مجالات الأمن والحوكمة والمخاطر (SGR) أهليتك التشغيلية عبر تصميم المنتجات، ونشر الذكاء الاصطناعي، والإفصاح في أسواق رأس المال، والبيانات العابرة للحدود.