غالبًا ما تمر الشركات برحلة تتكون من عدة مراحل من التطور عند إنشاء بنية قائمة على الأحداث.

المرحلة الأولى—التكتيكية والاستناد إلى المشاريع

في البداية، تتجلى الإمكانات في المشاريع التكتيكية التي ينفذها كل فريق على حدة. وغالبًا ما يستخدمون Apache Kafka كتقنية مفتوحة والمعيار الفعلي للوصول إلى الأحداث من أنظمة وتطبيقات أساسية متنوعة. يُمكّنهم هذا النهج من تطوير تطبيقات جديدة سريعة الاستجابة.

المرحلة الثانية—التبني على نطاق أوسع

تؤدي زيادة الوعي عبر مؤسسات تكنولوجيا المعلومات إلى التحول إلى طرق موحدة لإنشاء ركيزة أساسية للأحداث تلبي احتياجات المشاريع القائمة على الأحداث سواء الجارية والجديدة عبر فرق متعددة. يوفر هذا النهج كفاءة تشغيلية وإمكانية إنشاء حل مرن وقابل للتوسع بما يكفي لدعم العمليات الحرجة.

المرحلة الثالثة—التفاعل الاجتماعي والإدارة

تؤدي الزيادة في معدل التبني إلى الحاجة إلى إدارة أفضل للتفاعل الاجتماعي بشأن الأحداث ونشرها. تريد الفرق تعزيز الرؤية وإمكانية الوصول إلى الأحداث حتى يتمكنوا من إعادة استخدام أعمال الآخرين والابتكار فيها. تزداد أهمية الأحداث لتكون بمستوى أهمية واجهة برمجة التطبيقات (API)، مع توفير إمكانات لوصف لأحداث والإعلان عنها واكتشافها. تتوفر إمكانية الوصول بالخدمة الذاتية لتجنب عوائق الحصول على الموافقة، إلى جانب توفير إمكانات لفرض ضوابط مناسبة على الاستخدام.

المرحلة الرابعة – إستراتيجية الأعمال التحويلية

يمكن لمجموعة أكبر من المستخدمين الوصول إلى تدفقات الأحداث ومعالجتها لفهم مدى أهميتها في سياق الأعمال. ويمكنهم الجمع بين مواضيع الأحداث لتحديد الأنماط أو المجمعات لتحليل الاتجاهات واكتشاف الحالات الشاذة. تُستخدم عوامل تشغيل الأحداث لأتمتة مهام سير العمل أو اتخاذ القرارات، ما يسمح للشركات بإنشاء إشعارات بحيث يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة بأسرع ما يمكن بمجرد اكتشاف المواقف.

أنشأت شركة IBM® مجموعة إمكانات قابلة للدمج لدعمك في أي مرحلة من مراحل رحلة التبني القائم على الأحداث. جميع الإمكانات مبنية على أفضل التقنيات مفتوحة المصدر، وتهتم بقابلية التوسع، وهي مصممة للمرونة والتوافق مع النظام البنائي للاتصال والتحليلات والمعالجة وغير ذلك بأكمله. سواء كنت تبدأ من الصفر أو تتطلع إلى اتخاذ الخطوة التالية، يمكن لشركة IBM أن تساعد على توسيع وإضافة قيمة لما لديك بالفعل.