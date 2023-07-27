ستة توجهات في إدارة أصول المؤسسة (EAM) تدفع صناعات النفط والغاز إلى الأمام

مع استمرار تقنية إدارة أصول المؤسسة (EAM) في التطور، تظهر توجهات جديدة تعد بتحويل طريقة تعامل شركات النفط والغاز مع إدارة أداء الأصول. ولكن ما أبرز الابتكارات الواعدة؟ لنناقشها معًا (من دون ترتيب معين).

التوجه الأول: دمج إدارة أصول المؤسسة (EAM) والتوائم الرقمية

التوائم الرقمية—هي نسخ افتراضية من الأصول والعمليات و/أو الأنظمة—تكتسب زخمًا كبيرًا في قطاع النفط والغاز. عند دمجها مع إدارة أصول المؤسسة (EAM)، توفر التوائم الرقمية القدرة على محاكاة سيناريوهات تشغيلية مختلفة وتوقع اضطرابات في الأصول. يمكن الوصول إلى محاكاة الأصول والأنظمة أن يتيح تخطيطًا أكثر استباقية للصيانة، وتحسين اتخاذ القرارات، وإدارة أفضل للمخاطر. ويمكنه أيضًا أن يؤدي إلى زيادة ملحوظة في مدة التشغيل وعمر الخدمة.

التوجه الثاني: استخدام سلسلة الكتل في أنظمة إدارة أصول المؤسسة (EAM)

يمكن لتقنية سلسلة الكتل توفير الشفافية والأمان وقابلية التتبع في إدارة أصول المؤسسة (EAM). توفر سلسلة الكتل سجلاً آمنًا ولامركزيًا لجميع المعاملات المتعلقة بالأصول، ما يعزز قابلية التدقيق ويقلل من مخاطر الاحتيال والأخطاء. على الرغم من أن استخدام سلسلة الكتل في إدارة أصول المؤسسة (EAM) لا يزال في مراحله الأولى، فإنه توجه يستحق المتابعة.

التوجه الثالث: إدارة أصول المؤسسة (EAM) مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي

يعزز الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي أنظمة إدارة أصول المؤسسة (EAM) بصورة ملحوظة، ما يرفع القدرة التنبئية لإدارة أصول المؤسسة (EAM) إلى المستوى التالي. من خلال جمع كميات هائلة من البيانات من أجهزة استشعار الأصول وتحليلها، يمكن لهذه التقنيات التنبؤ بأعطال المعدات بدقة أكبر وتحسين موثوقية الأصل بوجه عام.

التوجه الرابع: الجمع بين ميزات الواقع المعزز وقدرات إدارة أصول المؤسسة

من خلال دمج الواقع المعزز (AR) مع إدارة أصول المؤسسة (EAM)، يمكن لشركات النفط والغاز تعزيز كفاءة وفعالية عمليات الصيانة الخاصة بها. تدمج تقنية الواقع المعزز المعلومات الرقمية في العالم المادي، ما يساعد الفنيين على تصور الإجراءات المعقدة وتشخيص مشكلات المعدات. في حال حدوث عطل، يمكن لأفراد الصيانة استخدام نظارات الواقع المعزز لعرض بيانات الأصل في الوقت الفعلي، ومراجعة تعليمات الإصلاح خطوة بخطوة، وحتى الحصول على مساعدة عن بعد من الخبراء.

التوجه الخامس: ظهور حلول إدارة أصول المؤسسة عبر الأجهزة المحمولة

تعمل التقنية المحمولة على جعل الوصول إلى إدارة أصول المؤسسة (EAM) أكثر سهولة من أي وقت مضى. يمكن للفنيين الآن الوصول إلى معلومات الأصل، والمقاييس، وجداول الصيانة، وتعليمات العمل التفصيلية من أجهزتهم المحمولة، بغض النظر عن موقعهم. ولا يؤدي ذلك إلى تحسين الإنتاجية فحسب، بل يضمن أيضًا أن تكون المعلومات الأكثر دقةً وحداثة في متناول الفريق.

التوجه السادس: تعزيز الاستدامة باستخدام حلول إدارة أصول المؤسسة

تُعد الاستدامة مصدر قلق ملحًا في صناعة النفط والغاز، وتتطور أنظمة إدارة أصول المؤسسة (EAM) لدعم هذه المبادرات. يمكن لأنظمة إدارة أصول المؤسسة (EAM) الحديثة مساعدة الشركات على مراقبة تأثيرها البيئي وتقليله، وتتبع بصمتها الكربونية، وضمان الامتثال للوائح البيئية. تمكن هذه الميزات الجديدة الشركات من معالجة الممارسات التي تضر بالبيئة مع تحقيق أقصى قدر من الربح.