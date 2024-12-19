تعزيز الامتثال التنظيمي في عصر الذكاء الاصطناعي من خلال تأسيس المستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

واحدة من أكثر الابتكارات تأثيراً في الذكاء الاصطناعي التوليدي هي القدرة على تمكين النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) من التفاعل الديناميكي مع المستندات. تعالج هذه الميزة تحدياً شائعاً في عمليات نشر الذكاء الاصطناعي: ظاهرة "الهلوسة"، حيث تولد النماذج إجابات تبدو معقولة لكنها غير صحيحة بسبب فجوات في بيانات التدريب الخاصة بها.

من خلال السماح للمستخدمين برفع الوثائق التنظيمية ذات الصلة مباشرة إلى واجهة الذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسة إنشاء قاعدة معرفية ديناميكية وواعية للسياق. وهذا يضمن أنه عندما يسأل أحد المتخصصين في الامتثال عن متطلبات تنظيمية محددة، تكون إجابة الذكاء الاصطناعي مستندة إلى وثائق فعلية ومصحوبة باقتباسات مما يتيح للمستخدمين تتبع المعلومات إلى مصدرها.