التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (API) يجعل سلسلة التوريد منطقية

لقد كان "التحول" هو الشعار لعام 2020. وتأتي معه آثار التحول 180 درجة - التحرك في اتجاه مختلف تمامًا وترك المألوف الذي خدمنا جيدًا وراءنا. على ما يبدو بين عشية وضحاها:

تحولت المتاجر إلى مراكز تنفيذ وقرر العملاء الاستلام من الرصيف أو اختاروا التوصيل إلى أماكنهم.

تم استبدال تجربة الفصل الدراسي بالتعلم عبر الإنترنت.

تحولت وظائف المكتب إلى ساعات من الاجتماعات عبر الإنترنت وتسجيلات الوصول عبر الدردشة.

كان تذوق النبيذ الافتراضي والحفلات الغنائية وحفلات العشاء من بين أشكال الترفيه الجديدة.

كما تأثرت سلاسل التوريد أيضًا. وقد شهدت بعض الشركات ارتفاعًا هائلاً في الطلب، بينما شهدت شركات أخرى ركودًا حادًا. كان على البنية التحتية بين الشركات التي تعمل خلف الكواليس التكيف مع أحمال التشغيل المتغيرة بسرعة، وأصبحت المرونة هي العنصر الأساسي. في حين أن 85% من معاملات سلسلة التوريد لا تزال تدار من خلال التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)، وهي تقنية بالغة الأهمية، تحتاج الشركات إلى أساليب تداول أكثر مرونة مع الشركاء للمساعدة في مرونة سلسلة التوريد.

للاستمرار في تمكين المعاملات بين الشركات التي تتمتع بالسلاسة والتكامل مع الشركاء والعملاء للمحافظة على استمرار تقدم سلسلة التوريد، من الواضح أن التحول ليس الحل، بل التعزيز هو الحل. أشير إلى تعزيز قوة تكامل التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) من خلال قدرات واجهة برمجة التطبيقات (API) لتقليل المخاطر و اغتنام الفرص الجديدة. على مدى عقود، سهل التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) تجارة خالية من الانقطاع، وساعدت في القضاء على العمليات الورقية اليدوية، وقدمت كفاءات واسعة وكبيرة في سلسلة التوريد من خلال الأتمتة. ظهرت واجهات برمجة التطبيقات كطريقة أخرى لتمكين المعاملات بين الشركات، وكان النهج مناسبًا بشكل مثالي لمواقف معينة.

تسهل واجهات برمجة التطبيقات الاتصال مباشرة بالتطبيقات بدلاً من خادم نقل الملفات. إن استخدام واجهات برمجة التطبيقات للاتصال مباشرة بنظام معاملات، مثل نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، يجعل مسار نقل البيانات أبسط حيث يتم التخلص من خادم نقل الملفات الوسيط والعمليات المرتبطة به. تتطلب المعاملات المدعومة بواجهات برمجة التطبيقات أيضاً موارد أقل (تخزين، ذاكرة، حوسبة) لإدارة تبادل البيانات، ويمكن تأمينها باستخدام مجموعة متنوعة من آليات التشفير والمصادقة، كما أنها أسرع في التنفيذ وأقرب ما تكون للوقت الفعلي. أخيراً، تلعب واجهات برمجة التطبيقات دوراً بارزا في كل مشروعات تحديث تقنية المعلومات تقريباً، وهي رحلة دائمة لكل مؤسسة.

إليك ثلاثة أمور يجب معرفتها أثناء مراجعة استراتيجية التكامل لتحقيق مرونة سلسلة التوريد باستخدام واجهات برمجة التطبيقات: