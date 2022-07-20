كيف تدفع التقنية تحول الأعمال؟

في سباق لا هوادة فيه للابتكار والنمو المستدام، تتطلع المؤسسات دائمًا إلى التقنية لتكون حافزًا لتحقيق النتائج. سواء كان الهدف يركز على الحصول على البيانات كمصدر واحد للحقيقة لتحديد القدرات التحليلية لصناعة القرار، أو تقليل التكاليف من خلال تحسين العمليات، أو دفع استمرارية الأعمال من أجل البقاء الاقتصادي في بيئة تنافسية، فقد عززت التقنية خلق القيمة من خلال تحول الأعمال.

دعونا نلقي نظرة على التعريف الأوسع لتحول الأعمال. يدور تحول الأعمال حول إجراء تغييرات جوهرية في العمليات والنماذج، وإنشاء نماذج أعمال رقمية لتحقيق مكاسب كبيرة فيما يتعلق بالقيمة. يتعلق الأمر بمواءمة صناعة القرار والعمليات والبيانات لتوقع الاضطرابات واحتياجات العملاء المتغيرة وفرص السوق الجديدة والاستجابة لها. تشمل أدوات تحول الأعمال في العصر الرقمي استراتيجية واضحة للتحول الرقمي، وبنية سحابية هجينة، وتحليلات عميقة، ومجموعة من التقنيات المتقدمة: الذكاء الاصطناعي، سلسلة الكتل، الأتمتة، حوسبة الحافة، وإنترنت الأشياء (IOT).

لقد أدى العامان الماضيان إلى تسريع معدل التغيير الذي يشهده عملاء التحول الرقمي وينفذونه. نشهد أنماطاً من التحولات التقنية، أو "التحول الرقمي"، في ثلاثة مجالات أساسية. التحول الرقمي هو اعتماد تجارب العملاء وشركاء الأعمال وتجارب الموظفين التي تعطي الأولوية للتوجه الرقمي. بعبارة أخرى، ظهرت هذه الأنماط كمحركات استراتيجية لتحول الأعمال، وتتوافق هذه الأنماط بناء على:

احتياجات الصناعة

احتياجات المجال أو الوظيفية

الاحتياجات القائمة على الأدوار

هيا بنا نتعمق في كل من هذه العوامل: