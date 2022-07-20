كيف تدفع التقنية تحول الأعمال؟

في سباق لا هوادة فيه للابتكار والنمو المستدام، تتطلع المؤسسات دائمًا إلى التقنية لتكون حافزًا لتحقيق النتائج. سواء كان الهدف يركز على الحصول على البيانات كمصدر واحد للحقيقة لتحديد القدرات التحليلية لصناعة القرار، أو تقليل التكاليف من خلال تحسين العمليات، أو دفع استمرارية الأعمال من أجل البقاء الاقتصادي في بيئة تنافسية، فقد عززت التقنية خلق القيمة من خلال تحول الأعمال.
دعونا نلقي نظرة على التعريف الأوسع لتحول الأعمال. يدور تحول الأعمال حول إجراء تغييرات جوهرية في العمليات والنماذج، وإنشاء نماذج أعمال رقمية لتحقيق مكاسب كبيرة فيما يتعلق بالقيمة. يتعلق الأمر بمواءمة صناعة القرار والعمليات والبيانات لتوقع الاضطرابات واحتياجات العملاء المتغيرة وفرص السوق الجديدة والاستجابة لها. تشمل أدوات تحول الأعمال في العصر الرقمي استراتيجية واضحة للتحول الرقمي، وبنية سحابية هجينة، وتحليلات عميقة، ومجموعة من التقنيات المتقدمة: الذكاء الاصطناعي، سلسلة الكتل، الأتمتة، حوسبة الحافة، وإنترنت الأشياء (IOT).
لقد أدى العامان الماضيان إلى تسريع معدل التغيير الذي يشهده عملاء التحول الرقمي وينفذونه. نشهد أنماطاً من التحولات التقنية، أو "التحول الرقمي"، في ثلاثة مجالات أساسية. التحول الرقمي هو اعتماد تجارب العملاء وشركاء الأعمال وتجارب الموظفين التي تعطي الأولوية للتوجه الرقمي. بعبارة أخرى، ظهرت هذه الأنماط كمحركات استراتيجية لتحول الأعمال، وتتوافق هذه الأنماط بناء على:
هيا بنا نتعمق في كل من هذه العوامل:
سيحدد نوع الصناعة التي ينخرط بها النشاط التجاري مدى ونوع الحاجة إلى التحول والتكنولوجيا المطلوبة لدفع عجلة تحقيق القيمة. تعتمد حاجة المؤسسة إلى أنواع مختلفة من مجموعات البيانات التي ترغب في جمعها وتنسيقها وتنظيمها وتوجيهها في أنواع نماذج الذكاء الاصطناعي/التحليلات اعتمادًا كبيرًا على الصناعة التي تعمل فيها.
على سبيل المثال، الجائحة قلبت مجالات الصناعات التصنيعية رأساً على عقب. شهدت سلاسل التوريد، وتوفر القوى العاملة، وأهداف الاستدامة تغييرات كبيرة. تعمل الشركات على إعادة التفكير في سلاسل التوريد والعمليات الخاصة بها لتسريع عملية التحول الرقمي.
إحدى هذه الشركات هي شركة Reckitt، تُعد واحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية شهرة وموثوقية في العالم في مجال النظافة والسلامة والتغذية من خلال علاماتها التجارية Lysol وAir Wick وCalgon وغيرها. تعاونت Reckitt مع شركة IBM لنشر التقنيات المتقدمة لربط ورقمنة مصانعها من أجل معايير Industry 4.0. كان الهدف هو تزويد العاملين لديهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها لتوقع فعالية المعدات الإجمالية (OEE) وكفاءة الطاقة وصيانة المصنع والتنبؤ بها وتحسينها. وتساعد هذه الجهود، المدفوعة إلى حد كبير باتجاهات الصناعة، شركة Reckitt على بناء المرونة والرشاقة لدعم متطلبات السوق المتطورة لمنتجاتها.
لا يكون التحول دائمًا مدفوعًا بقوى خارجية. تنظر العديد من الشركات إلى وظائف مثل عمليات العملاء، أو المواهب، أو عمليات التمويل وسلسلة التوريد، وتعيد تصورها من أجل تحقيق الكفاءة وتحسين العمليات وإدارة التكاليف. تشير دراسة حديثة أجرتها مؤسسة Gartner (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) إلى أن 82% من المديرين الماليين يسرعون تحولهم الرقمي لجعل أعمالهم أكثر تنافسية.
يتمحور الاتجاه المتنامي حول نشر مهام سير العمل الذكية، التي يتم تحقيقها من خلال رقمنة وأتمتة مهام سير العمل التي تغذيها البيانات. لتسريع مهام سير العمل هذه ونتائجها، ستحتاج الشركات إلى تضمين تقنيات مثل الأتمتة، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والحافة في جميع أنحاء المؤسسة، مع الاعتماد على البيانات كعمود فقري لها. تُعدّ فوائد تنشيط مهام سير العمل الذكية كبيرة جدًا. في تقرير حديث صادر عن IBV حول المؤسسة الافتراضية، يقول قادة الأعمال إن مهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة تحسن تجربة العملاء والكفاءة وصناعة القرار.
تعمل شركة IBM على نشر مهام سير العمل الذكية لتحويل عملياتها الداخلية. تمكنت شركة IBM من توفير 4 مليون ساعة عمل من خلال دمج الأتمتة والذكاء الاصطناعي في 65% من مهام سير العمل. وقد أدى ذلك إلى تحسين الكفاءة وصناعة القرار عبر عمليات التمويل وسلسلة التوريد والعملاء.
نحن نشهد تحولاً كبيراً في القوة الشرائية للتقنية من تكنولوجيا المعلومات إلى مجالات الأعمال. في الواقع، وفقا لتقرير IDC (الرابط خارج ibm.com)، فإن الإنفاق التكنولوجي الممول من الشركات سيتجاوز الإنفاق التكنولوجي الممول من قبل قادة تكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2023. مع انخراط قادة مجالات الأعمال بشكل أكبر في صناعة القرار، والتحول، والعمليات، نشهد أن قادة مجالات الأعمال يحتاجون إلى بيانات منسقة لدعم التحليلات والرؤى لديهم. وهذا يزيد من أهمية تضمين تقنيات مثل التحليلات والذكاء الاصطناعي في استراتيجية الأعمال الشاملة التي تدعمها البيانات. مع مشاركة كل من الأطراف المعنية بمجالات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من البداية، ستوفر الشركات الوقت والمال عند تصميم استراتيجية النمو.
تُعدّ CaixaBank مجموعة مصرفية رئيسية في إسبانيا والبرتغال وتخدم قاعدة عملاء رقمية بنسبة 70.6%. ركزت الشركة على التحول الرقمي للتحول إلى بنك رقمي. تعاونت Caixa مع IBM لنشر منصة Salesforce التي ساعدت في إدارة مركز الاتصال بكفاءة، وتوحيد قنوات خدمة العملاء، وتوحيد منصة التقنية الخاصة بهم — كل ذلك مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم لكل من العملاء والوكلاء. مع تحول العالم إلى العالم الرقمي بشكل مفرط، أصبحت مثل هذه التحولات في التعامل مع العملاء مملوكة بشكل متزايد لقادة مجالات الأعمال.
إن التقنية المتطورة بسرعة تجعل من الصعب على الشركات تحديد من أين تبدأ وما هو الدور الذي يجب أن تلعبه هذه التقنية في استراتيجية نموها. في سباق الابتكار ودفع النمو المستدام، يجب على المؤسسات التركيز على الاستفادة من التقنية ضمن سياق الصناعة والمجال والدور.
يجب عليها التحول من نهج نشر التقنية من أجل التقنية فقط، إلى جعل التقنية جزءًا من الاستراتيجية الشاملة للأعمال ضمن هذه السياقات الثلاث. يجب على الشركات هيكلة تكنولوجيا المعلومات لديها للانتقال من التركيز على خفض التكاليف إلى استراتيجية تدور حول النمو وخلق القيمة. في هذا العالم الجديد، ستعتمد الشركات ليس فقط على أقسام تكنولوجيا المعلومات لديها، بل على جيل جديد من شركاء التقنية الاستراتيجية في النظام البنائي لمساعدتها على تجربة مبادرات جديدة. يمكن لهؤلاء الشركاء الاستراتيجيين دعم دمج الاستراتيجية التي تمكنها التحليلات والبيانات ودمج التكنولوجيا المعقدة وقدرات تحول الأعمال لدفع التجارب الإنسانية التي تؤدي إلى التحول الصناعي.
تخطَّ الحواجز وانطلق إلى الأمام بشجاعة وثقة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.
من خلال فهم العوامل التي تؤثِّر في تكاليف الحوسبة للذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن للمديرين التنفيذيين اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة بشكل أفضل، ما يساعد على تحديد الأولويات الاستراتيجية التي تجعل الابتكار والتحول أكثر كفاءة من حيث التكلفة.
إعادة ابتكار كيفية إنجاز العمل من خلال تقاطع تحويل الأعمال والتقنيات لإطلاق العنان لمرونة المؤسسة.
إعادة تصور الموارد البشرية وتحديثها باستخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره عنصرًا أساسيًا فيها لتحقيق نتائج أعمال أفضل واكتشاف الإمكانات الكاملة التي يتمتع بها الموظفين.
أطلق العنان للأداء المالي وقيمة الأعمال من خلال الخدمات الشاملة التي تعمل على دمج تحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة في العمليات الأساسية.
تنمية أعمالك وتحويلها من خلال إعادة تصور الإستراتيجية التي تتبعها شركتك والطريقة التي تؤدي بها عملك.