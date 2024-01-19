يبدأ التخطيط للتعافي من الكوارث بإجراء تحليل متعمق لعمليات الأعمال الأكثر أهمية، ويُعرف هذا التحليل باسم تحليل تأثير الأعمال (BIA) وتقييم المخاطر (RA). ورغم أن الأعمال تختلف عن بعضها ولكل منها متطلبات فريدة، إلا أن هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها بغض النظر عن حجم مؤسستك أو القطاع الذي تعمل فيه، وستساعدك هذه الخطوات على ضمان التخطيط الفعال للتعافي من الكوارث.

الخطوة 1: إجراء تحليل تأثير الأعمال

يُعَد تحليل تأثير الأعمال تقييمًا دقيقًا لكل تهديد تواجهه شركتك، بالإضافة إلى النتائج المحتملة. والتحليل الفعال لتأثير الأعمال يدرس كيف يمكن للتهديدات أن تؤثر في العمليات اليومية، وقنوات الاتصال، وسلامة العاملين، وغيرها من الأجزاء الحيوية في عملك. وتشمل الأمثلة على بعض العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند إجراء تحليل تأثير الأعمال ما يلي: فقدان الإيرادات، وفترة التعطل والتكاليف المرتبطة بها، وتكلفة إصلاح السمعة (العلاقات العامة)، وفقدان ثقة العملاء أو المستثمرين (على المدى القصير والطويل)، وأي غرامات قد تواجهها بسبب انتهاكات الامتثال الناتجة عن الانقطاع.

الخطوة 2: إجراء تحليل للمخاطر

تختلف التهديدات بشكل كبير حسب مجال عملك ونوع العمل الذي تديره. ويُعَد إجراء تحليل سليم للمخاطر (RA) خطوة حاسمة في صياغة استراتيجيتك. يمكنك تقييم كل تهديد محتمل على حدة من خلال النظر في أمرين: احتمالية حدوثه وتأثيره المحتمل على عمليات الأعمال. وهناك طريقتان مستخدمتان على نطاق واسع لهذا: تحليل المخاطر النوعي والكمي. يعتمد التحليل النوعي للمخاطر على المخاطر المتصورة، أما التحليل الكمي فيتم إجراؤه باستخدام بيانات يمكن التحقق منها.

الخطوة 3: إجراء جرد للأصول الخاصة بك

يعتمد التعافي من الكوارث على الحصول على صورة كاملة لكل أصل تمتلكه مؤسستك. يتضمن ذلك الأجهزة والبرامج والبنية التحتية لتقنية المعلومات والبيانات وأي شيء آخر مهم لعمليات عملك. وفيما يلي ثلاثة تصنيفات مستخدمة على نطاق واسع لتصنيف أصولك:

بالغة الأهمية: صنّف الأصل باعتباره بالغ الأهمية فقط إذا كان ضروريًا لتنفيذ عمليات الأعمال المعتادة.

صنّف الأصل باعتباره بالغ الأهمية فقط إذا كان ضروريًا لتنفيذ عمليات الأعمال المعتادة. مهمة: يُمنح هذا التصنيف للأصول التي تستخدمها الشركة مرّة واحدة يوميًا على الأقل وإذا تعطلت فسيكون لها تأثير في عمليات الأعمال (ولكن لن تؤدي إلى إيقافها نهائيًا).

يُمنح هذا التصنيف للأصول التي تستخدمها الشركة مرّة واحدة يوميًا على الأقل وإذا تعطلت فسيكون لها تأثير في عمليات الأعمال (ولكن لن تؤدي إلى إيقافها نهائيًا). غير مهمة: هي الأصول التي تستخدمها الشركة بشكل غير متكرر وغير ضرورية لتنفيذ عمليات الأعمال المعتادة.

الخطوة 4: تحديد الأدوار والمسؤوليات

يمكن القول إن الإسناد الواضح للأدوار والمسؤوليات هو أهم جزء من استراتيجية التعافي من الكوارث. ودون ذلك، لن يعرف أحد دوره المنوط به في حال وقوع كارثة. ورغم أن الأدوار والمسؤوليات الفعلية تختلف اختلافًا كبيرًا حسب حجم الشركة والقطاع ونوع العمل، فهناك بعض الأدوار والمسؤوليات التي يجب أن تتضمنها جميع استراتيجيات التعافي:

مراسل الحوادث: فرد مسؤول عن التواصل مع الأطراف والسلطات المعنية عند وقوع أحداث معطِّلة والحفاظ على تحديث معلومات التواصل مع جميع الأطراف ذات الصلة.

فرد مسؤول عن التواصل مع الأطراف والسلطات المعنية عند وقوع أحداث معطِّلة والحفاظ على تحديث معلومات التواصل مع جميع الأطراف ذات الصلة. مدير خطة التعافي من الكوارث: يضمن مدير خطة التعافي من الكوارث أن يؤدي أعضاء فريق التعافي من الكوارث المهام التي تم تعيينها لهم وأن الاستراتيجية التي وضعتها تعمل بشكل جيد.

يضمن مدير خطة التعافي من الكوارث أن يؤدي أعضاء فريق التعافي من الكوارث المهام التي تم تعيينها لهم وأن الاستراتيجية التي وضعتها تعمل بشكل جيد. مدير الأصول: يجب عليك تكليف أحد الأشخاص بدور تأمين الأصول بالغة الأهمية وحمايتها عند وقوع كارثة، وإعداد تقارير عن حالتها طوال فترة الحادث.

الخطوة 5: الاختبار والتحسين

للتأكد من فاعلية استراتيجية التعافي من الكوارث الخاصة بك، ستحتاج إلى ممارستها باستمرار وتحديثها بانتظام وفقًا لأي تغييرات مهمة. على سبيل المثال، إذا استحوذت شركتك على أصول جديدة بعد وضع استراتيجية خطة التعافي من الكوارث الخاصة بك، فستحتاج إلى تضمينها في خطتك لضمان حمايتها في المستقبل. يمكن تقسيم عملية اختبار استراتيجية التعافي من الكوارث وتحسينها إلى ثلاث خطوات بسيطة: