سواء أكان القطاع الذي تعمل فيه يواجه تحديات من الصراع الجيوسياسي أو تداعيات جائحة عالمية أو العدوان المتزايد في مجال الأمن السيبراني، فإن التهديدات التي تواجه الشركات الحديثة أصبحت قوية وخطيرة بشكل لا يمكن إنكاره. توفر استراتيجيات التعافي من الكوارث إطار عمل لأعضاء الفريق لإعادة سير الأعمال وتشغيلها بعد وقوع حدث غير مخطط له.
تزداد شعبية استراتيجيات التعافي من الكوارث بشكل مفهوم على الصعيد العالمي. ففي العام الماضي، أنفقت الشركات 219 مليار دولار أمريكي فقط على الأمن الإلكتروني والحلول، وشكّل هذا زيادة بنسبة 12% مقارنةً بعام 2022، وذلك وفقًا لتقرير حديث صادر عن المؤسسة الدولية للبيانات (IDC) (الرابط موجود خارج ibm.com).
تحدد استراتيجية التعافي من الكوارث كيفية استجابة أعمالك لعدد من الحوادث غير المخطط لها. وتتكون استراتيجيات التعافي من الكوارث القوية من خطط التعافي من الكوارث (DRP) وخطط استمرارية الأعمال (BCP) وخطط الاستجابة للحوادث (IRP). وتساعد هذه المستندات معًا على ضمان استعداد الشركات لمواجهة مجموعة متنوعة من التهديدات، بما في ذلك انقطاع التيار الكهربائي وهجمات برامج الفدية والبرامج الضارة، والكوارث الطبيعية وغير ذلك الكثير.
خطط التعافي من الكوارث هي وثائق تفصيلية تصف كيفية استجابة الشركات لأنواع مختلفة من الكوارث. عادةً ما تقوم الشركات بإعداد خطط التعافي من الكوارث بنفسها أو الاستعانة بمزود خارجي متخصص في التعافي من الكوارث لإعدادها نيابةً عنها. وإلى جانب خطط استمرارية الأعمال وخطط الاستجابة للحوادث، تؤدي خطط التعافي من الكوارث دورًا حاسمًا في فاعلية استراتيجية التعافي من الكوارث.
كما هو الحال بالنسبة إلى خطط التعافي من الكوارث، تُعَد خطط استمرارية الأعمال وخطط الاستجابة للحوادث جزءًا من استراتيجية أكبر للتعافي من الكوارث، ويمكن للشركة الاعتماد على هذه الخطة للمساعدة على استعادة سير العمليات المعتادة في حال وقوع كارثة. عادةً ما تُلقي خطط استمرارية الأعمال نظرة أوسع على التهديدات وخيارات الحل مقارنةً بخطط التعافي من الكوارث؛ وذلك لأنها تركِّز على ما تحتاجه الشركة لاستعادة الاتصال. تُعَد خطط الاستجابة للحوادث نوعًا من خطط التعافي من الكوارث، وتركِّز بشكل خاص على الهجمات الإلكترونية والتهديدات التي تتعرض لها أنظمة تكنولوجيا المعلومات. تحدد خطط الاستجابة للحوادث بوضوح كيفية استجابة المؤسسة لحالات الطوارئ في الوقت الفعلي بدءًا من لحظة اكتشاف التهديد وحتى مرحلة التعامل معه والتغلب عليه.
يمكن أن تؤثر الكوارث على الأعمال بطرق مختلفة، ويتسبب هذا في حدوث الكثير من المشكلات المعقدة بجميع أنواعها. وسواء وقع زلزال أثر على البنية التحتية المادية وسلامة العمال أو حدث انقطاع في الخدمات السحابية أدى إلى منع الوصول إلى تخزين البيانات الحساسة وخدمات العملاء، يساعد وجود استراتيجية سليمة للتعافي من الكوارث على ضمان تعافي الأعمال بسرعة. فيما يلي بعض من أعظم الفوائد لبناء استراتيجية قوية للتعافي من الكوارث:
تعمل أقوى استراتيجيات التعافي من الكوارث على تجهيز الشركات لمواجهة مجموعة متنوعة من التهديدات. ويمكن أن يساعد النموذج القوي لاستعادة العمليات العادية على بناء ثقة المستثمرين والعملاء وزيادة احتمالية تعافيك من أي تهديدات يواجهها عملك. وقبل أن ندخل في العناصر الفعلية لاستراتيجيات التعافي من الكوارث، دعونا نُلقِ نظرة على بعض المصطلحات الأساسية.
يبدأ التخطيط للتعافي من الكوارث بإجراء تحليل متعمق لعمليات الأعمال الأكثر أهمية، ويُعرف هذا التحليل باسم تحليل تأثير الأعمال (BIA) وتقييم المخاطر (RA). ورغم أن الأعمال تختلف عن بعضها ولكل منها متطلبات فريدة، إلا أن هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها بغض النظر عن حجم مؤسستك أو القطاع الذي تعمل فيه، وستساعدك هذه الخطوات على ضمان التخطيط الفعال للتعافي من الكوارث.
يُعَد تحليل تأثير الأعمال تقييمًا دقيقًا لكل تهديد تواجهه شركتك، بالإضافة إلى النتائج المحتملة. والتحليل الفعال لتأثير الأعمال يدرس كيف يمكن للتهديدات أن تؤثر في العمليات اليومية، وقنوات الاتصال، وسلامة العاملين، وغيرها من الأجزاء الحيوية في عملك. وتشمل الأمثلة على بعض العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند إجراء تحليل تأثير الأعمال ما يلي: فقدان الإيرادات، وفترة التعطل والتكاليف المرتبطة بها، وتكلفة إصلاح السمعة (العلاقات العامة)، وفقدان ثقة العملاء أو المستثمرين (على المدى القصير والطويل)، وأي غرامات قد تواجهها بسبب انتهاكات الامتثال الناتجة عن الانقطاع.
تختلف التهديدات بشكل كبير حسب مجال عملك ونوع العمل الذي تديره. ويُعَد إجراء تحليل سليم للمخاطر (RA) خطوة حاسمة في صياغة استراتيجيتك. يمكنك تقييم كل تهديد محتمل على حدة من خلال النظر في أمرين: احتمالية حدوثه وتأثيره المحتمل على عمليات الأعمال. وهناك طريقتان مستخدمتان على نطاق واسع لهذا: تحليل المخاطر النوعي والكمي. يعتمد التحليل النوعي للمخاطر على المخاطر المتصورة، أما التحليل الكمي فيتم إجراؤه باستخدام بيانات يمكن التحقق منها.
يعتمد التعافي من الكوارث على الحصول على صورة كاملة لكل أصل تمتلكه مؤسستك. يتضمن ذلك الأجهزة والبرامج والبنية التحتية لتقنية المعلومات والبيانات وأي شيء آخر مهم لعمليات عملك. وفيما يلي ثلاثة تصنيفات مستخدمة على نطاق واسع لتصنيف أصولك:
يمكن القول إن الإسناد الواضح للأدوار والمسؤوليات هو أهم جزء من استراتيجية التعافي من الكوارث. ودون ذلك، لن يعرف أحد دوره المنوط به في حال وقوع كارثة. ورغم أن الأدوار والمسؤوليات الفعلية تختلف اختلافًا كبيرًا حسب حجم الشركة والقطاع ونوع العمل، فهناك بعض الأدوار والمسؤوليات التي يجب أن تتضمنها جميع استراتيجيات التعافي:
للتأكد من فاعلية استراتيجية التعافي من الكوارث الخاصة بك، ستحتاج إلى ممارستها باستمرار وتحديثها بانتظام وفقًا لأي تغييرات مهمة. على سبيل المثال، إذا استحوذت شركتك على أصول جديدة بعد وضع استراتيجية خطة التعافي من الكوارث الخاصة بك، فستحتاج إلى تضمينها في خطتك لضمان حمايتها في المستقبل. يمكن تقسيم عملية اختبار استراتيجية التعافي من الكوارث وتحسينها إلى ثلاث خطوات بسيطة:
تعتمد الشركات الحديثة على التكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى لخدمة عملائها. حتى الانقطاعات البسيطة يمكن أن تسبب فترات تعطل حرجة وتؤثر في ثقة العملاء والمستثمرين. تم تصميم ضمان IBM FlashSystem Cyber Recovery Guarantee لأي شخص يشتري مصفوفة IBM FlashSystem جديدة مع IBM Storage Expert Care وIBM Storage Insights Pro.