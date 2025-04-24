MF: لقد ذكرت Terraform. ما هي بعض مفاهيم البنية التحتية الأخرى التي يحتاج المطورون إلى تعلمها؟

MK: كثيرًا ما يفتقر المطورون إلى الفهم الدقيق لكيفية عمل البنية التحتية الكامنة وما الذي يمكن اعتباره دائمًا وما الذي يمكن أن يكون مؤقتًا.

إذا قمت، على سبيل المثال، بإجراء بعض التغييرات على المكون المضيف أو الحاوية أو المكون الخالي من الخادم الذي يقوم بتشغيل شيء ما، فهل ستستمر هذه التغييرات عندما ينتقل هذا المكون، تلك الآلة الافتراضية، إلى مكان آخر؟ إذًا، مفهوم الأنظمة التي تخزّن حالتها في مكان آخر، أي الأنظمة عديمة الحالة، هو أحد المفاهيم الأولية التي يمكن للمطورين البدء في فهمها. كيف تجعلها قابلة للتوسع بلا حدود؟ كيف تصنع أنظمة متينة ومرنة للغاية؟ تُطبق كل تلك المفاهيم البنيوية في البرمجيات، لكنها تستند في الواقع إلى أنماط البنية التحتية.

بالإضافة إلى ذلك، من الجدير فهم جميع أنماط الأمان لكيفية إنشاء الحد الأدنى من مساحة السطح في التعليمات البرمجية التي لديها أقل إمكانية للهجوم. وكيفية التواصل بشكل صحيح مع بعض الخدمات البعيدة. هل ستكتب خدمة دردشة ترسل مائة سؤال دردشة صغير عبر الشبكة كل ثانية؟ أو هل تريد تجميع كل الطلبات وإرسالها على دفعات أكبر بوتيرة أقل؟

هذه قرارات بالغة الأهمية يحتاج كل مطور برمجيات لاتخاذها، لكنهم لن يفهموا سبب اتخاذهم لها إن لم يفهموا ما يحدث خلف الكواليس—كيف تعمل الأنظمة الفعلية. ويُعد فهم النظام من الأسفل إلى الأعلى أمرًا بالغ الأهمية. يحتاج المطور إلى كتابة تعليمات برمجية جيدة ونظيفة لا تخنق النظام، ولا تقفل قاعدة البيانات، ولا تفعل أشياء سيئة.

إذا عدت 20 أو 30 عامًا إلى الوراء، كان لدينا مهنة متخصصة تعمل على تحسين استعلامات قواعد البيانات لأقل عدد ممكن من الدورات التي تتطلبها وحدة المعالجة المركزية، وأقل قدر ممكن من تأمين البيانات. الكثير من تلك المعرفة الغامضة فُقد. لكن يظل من المهم جدًا فهم كيفية إنشاء نظام عالي الأداء وكيفية إنشاء نظام مُحسّن التكلفة. لا ينبغي نسيان كل هذه الدروس.

أنت تفكر، "أوه، مرحباً، هذا عام 2025، أيها العجوز، اجلس! العالم الحديث مختلف تمامًا. ليس لديك أي فكرة!" حسنًا، لقد بنينا هذا العالم الحديث، ونحن هنا لمساعدة المطورين الجدد والقائمين على البنية التحتية الجديدة على استخدامه بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.

MF: هل يمكنك وصف بعض الطرق التي يمكن للمطورين من خلالها استخدام أدوات البنية التحتية كتعليمات برمجية لتحسين سير عملهم؟

MK: نعم. خير مثال على ذلك هو كيف يمكن للمطور إنشاء سير عمل مناسب لتعليماته البرمجية ليتم اختبارها تلقائيًا ثم تجميعها وتغليفها كلما قام بإنشاء جزء من التعليمات البرمجية وقام بتسليمه إلى مستودع. لا ينبغي أن يحتاج المطورون إلى شخص ما في البنية التحتية للقيام بذلك نيابة عنهم. إنشاء نص YAML جيد على GitHub هو مهمة "البنية التحتية كرمز" يمكن لكل مطور تحسينها لجعل هذه العملية فعالة قدر الإمكان.

إذًا، على سبيل المثال، لا يحتاج المطور إلى القيام بالتغليف الكامل والتحقق الكامل والاختبار الكامل إذا كان يعمل فقط على فرع التطوير. سيقول هذا المطور: "مرحبًا، أنا على فرع التطوير، يمكنني تجاهل جميع هذه المهام العشرين المخصصة لفرع الإنتاج فقط."

ولكن إذا كنت في مرحلة الإنتاج، فأنت بحاجة إلى القيام بالكثير من الأتمتة، وتشغيل الجهاز الذي سيقوم بالفحص الأمني الكامل والتحقق من صحة التعليمات البرمجية وما إلى ذلك. كل تلك القرارات الصغيرة التي ستؤثر على مدى سرعة الانتهاء من التحويل البرمجي ومدى سرعة رؤية النتائج بعد تثبيت التعليمات البرمجية—يجب أن يكون كل مطور قادرًا على تغيير نصوص البنية التحتية كتعليمات برمجية وتكييفها مع سير عمله الخاص.

إنها مثل كيفية قيام نفس المطورين بضبط بيئة التطوير المتكاملة الخاصة بهم. إنهم يفضلون الخطوط والألوان واختصارات لوحة المفاتيح الخاصة بهم وكل ذلك. ويجب أن يكونوا قادرين أيضًا على تهيئة مسارات عملهم الخاصة—ماذا يحدث بعد الالتزام بالتعليمات البرمجية. كل هذه المعرفة تأتي من IaC، البنية التحتية كرمز.