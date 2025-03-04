يُعَد الإنجاز الذي حققته DeepSeek فوزًا في مجال الابتكار وتوسيع نطاق الوصول.

إذا قرأت العناوين الرئيسية في 20 يناير 2025، لربما ظننت أن الوضع كارثي. ذلك لأن DeepSeek، ومقرّها الصين، أصدرت نموذج R1، النموذج اللغوي الكبير (LLM)، الذي أصبح سريعًا أحد أكثر النماذج تنزيلًا ونشاطًا بعد وقت قصير من إصداره.

وما أثار هذا الحماس هو أنّ مختبر أبحاث الذكاء الاصطناعي في هانغتشو، الصين، الذي يطرح نماذجه باسمه، بنى نموذجًا بتكلفة أقل بكثير بلغت 5.6 مليون دولار أمريكي، وباستخدام موارد حوسبة أقل كثيرًا وإمكانية وصول أقل إلى شرائح NVIDIA مقارنةً بالنماذج الأمريكية الرائدة.

كالعادة، عبّر الناس علنًا عن قلقهم من أن بعض شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية ذات التمويل الكبير على وشك أن تتخلّف عن الركب. ونتيجة لاستخدام DeepSeek عددًا أقل من شرائح NVIDIA مقارنة بتلك الشركات الأخرى، تراجع سعر سهم شركة تصنيع الشرائح. ومع ذلك، كان ذلك ردّ فعل متسرّعًا على الأخبار أكثر منه أمرًا مثيرًا للقلق جوهريًا بشأن ثروات شركة تصنيع الرقائق.

اعتبر صحفيو التقنية والأعمال هذه الأخبار بمثابة صدمة للنظام. ومع ذلك، بالنسبة إليَّ وإلى خبراء الذكاء الاصطناعي الآخرين، كانت المفاجأة الوحيدة في إعلان DeepSeek عن R1 هي مدى دهشة الجميع.

وعلى الرغم من أن النموذج كان جديدًا، فإن DeepSeek ليست وافدًا جديدًا إلى السوق. فالشركة لديها سجلّ طويل في تطوير نماذج مفتوحة المصدر قيّمة في السوق الصينية، ولا سيّما نموذج V3 الذي طُرح في ديسمبر. وفي الواقع، أصدرت ورقة تقنية مرافقة تُشكّل مرجعًا تعليميًا لكل من يرغب في التعمّق في كيفية إنشاء هذه المختبرات. كان نموذج V3 مفاجئًا إلى حدّ كبير، لكنّه على ما يبدو مرّ من دون أن يلفت الانتباه بالقدر الكافي.

ويُعَد نموذج R1 من DeepSeek، بطبيعة الحال، مثالًا آخر على أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن تصبح أساسًا لمستقبل الذكاء الاصطناعي الوكيل، حيث لا تكتفي أدوات الذكاء الاصطناعي بالاستجابة لطلبات المستخدمين، بل تعمل أيضًا باستقلالية لتقديم الخدمات لهم.

ومع أنّ IBM، بحكم نهجها، تعقد شراكات حول هذه النماذج وتستخدمها، فإنّنا أيضًا من أبرز الداعمين والمهندسين لحركة المصدر المفتوح. ومن الإيجابي لقطاع التقنية أن نرى نموذجًا مفتوح المصدر مثل R1 يحظى بما يستحقه من إشادة.

ومن المفهوم أنّه كان من المربك بعض الشيء للشركات الكبرى أن ترى DeepSeek تطوّر نموذجًا يماثل نماذجها أو يتفوّق عليها، ومع ذلك جرى تطويره بتكلفة لا تمثّل إلا جزءًا يسيرًا من تكلفة النماذج الأكثر شهرة. ولكن هذا تحديدًا هو الدور الذي وُجد من أجله مجتمع المصدر المفتوح.

ويجسّد إعلان DeepSeek R1 مفارقة بين عالمين: ففي الوقت الذي توقّعت فيه الأسواق المالية حالة من الاضطراب، كان خبراء الذكاء الاصطناعي متحمسين لهذا الاختراق التكنولوجي وللكيفية التي يمكن أن يساهم بها في توجيه تطوير نماذج أحدث أكثر كفاءة وقوة.