البيانات في الأبراج المحصنة: استخدام IBM Granite في ألعاب تقمص الأدوار الجماعية 

في ممرات حجرية ذات إضاءة خافتة، يسير ثلاثة مغامرين بحذر. يلقي ضوء الشعلة المرتعش بظلاله المتلألئة على الجدران العتيقة. وفي قلب الخراب، تظهر غرفة واسعة.

وفجأة—تحدث حركة.

على منصة مرتفعة تقف ساحرة متسترة في الظلام، ويداها تلوح في الهواء، بينما تتطاير طاقة سحرية من أطراف أصابعها. يمسك مجموعة من المنفذين بأسلحتهم مع اقتراب تعويذتها من الاكتمال.

وبدون تردد، يرفع الفارس درعه ويتقدم إلى الأمام.

ويصدح قائلاً، وهو يستعد للالتحام: "سأهاجم الساحرة قبل أن تنتهي من إلقاء تعويذتها!".

ثم—يتوقف كل شيء فجأة.

الغرفة المضاءة بالشعلة، والخصوم المكشرون عن أنيابهم، واحتدام المعركة—كل ذلك يختفي تحت وهج أضواء الفلورسنت. البرج المحصن الكبير هو قاعة مؤتمرات. المغامرون هم لاعبون متجمعون حول طاولة. تتناثر قطع النرد على خريطة مرسومة باليد ومجسمات صغيرة ثابتة.

على رأس الطاولة، عقدت منظمة اللعبة حاجبيها، وأخذت تقلب في مجموعة من كتب القواعد الضخمة.

ثم همست قائلة وهي تقلب في الصفحات: "ثانية واحدة". "أريد أن أتأكد من قواعد المعركة."

يغير اللاعبون وضعيات جلوسهم. وتزول أجواء الحماس من الغرفة. تمضي اللحظات تلو اللحظات. يا للملل. لنأخذ استراحة لتناول وجبة خفيفة.

إذا كان هذا السيناريو يبدو مألوفًا بالنسبة لك، فأنت لست وحدك. يعتمد استمرار الروايات في ألعاب تقمص الأدوار الجماعية على الحماس ويعرف كل منظمي الألعاب صعوبة توقف اللعب مؤقتًا للبحث عن قاعدة حاسمة أو التحقق مرة أخرى من الأساليب أو الارتجال تحت الضغط.

ألعاب تقمص الأدوار الجماعية (TTRPGs) هي تجربة جماعية لسرد القصص حيث يتقمص اللاعبون الأدوار في عالم مشترك، بتوجيه من منظم اللعبة الذي ينظم المشهد ويطلب رمي النرد عندما تصبح الأمور غير محسومة.

الآن، تخيل عالمًا يمكنك فيه التحقق من القواعد على الفور. لا تقليب محموم للصفحات. لا فتور في الحماس. سرد قصص سلس ليس إلا.

هل تتذكرون عندما شارك IBM Watson في برنامج Jeopardy!؟ كان ذلك أكثر من مجرد لعبة، لقد كان لمحة عن المستقبل. عرض لإمكانات الذكاء الاصطناعيالتي تعالج المعلومات المعقدة وتسترجعها في الوقت الفعلي. والآن، مع تطور النماذج اللغوية الكبرى مثل IBM Granite، أصبحت تلك الإمكانات نفسها في متناول منظم اللعبة.