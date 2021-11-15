نسيج البيانات والبحث عن مصدر واحد للحقيقة

حوالي مرة واحدة في السنة، عادةً في هذا الوقت ولأسباب غير معروفة، أجد نفسي أشاهد فيلم National Treasure. أعتقد أن هناك شيئًا ما حول مشاهدة Nicolas Cage وهو يربط النقاط للعثور على كنز مخفي لا يمكنني تفويته عندما أراه على التلفزيون. وأعلم أنني لست وحدي في هذا الأمر؛ سواء أكان Nic يسرق إعلان الاستقلال أو Indiana Jones يبحث عن الكأس المقدَّسة، فإن جمع القرائن لإكمال مهمة يظل قصة مشهورة عبر الزمن. ولعقود من الزمان، كانت الشركات وكبار مسؤولي البيانات، وتحديدًا بمجرد استحداث المنصب، يسعون لتحقيق ما يشبه الكأس المقدسة الخاص بهم. أي أنهم يريدون مصدرًا واحدًا للحقيقة للبيانات، مصدرًا يسهل الوصول إليه ويخضع للحوكمة المسؤولة، ويعمل مع الأنظمة الحالية، ويتكامل عبر مجموعة بيانات متباينة، ولا يكون مكلفًا للغاية. وكلما تعرفوا على المزيد في فهم نسيج البيانات، يبدو وكأنه البطل المثالي لهذه القصة. وليس من المستغرب أن يؤدي ربط البيانات دورًا حاسمًا في الحصول على الكنز المنشود.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
أعلنت شركة IBM، خلال مؤتمر Think 2021، عن إطلاق نسيج بيانات قابل للتجزئة والتركيب، يتيح تنسيقًا ديناميكيًا وذكيًا للبيانات عبر مشهد موزّع، ليخلق شبكة من المعلومات المتاحة على الفور لمستخدمي البيانات." وتتيح قدرات الاستهلاك ذاتية الخدمة للمستخدمين الحصول على رؤية كاملة لبياناتهم، موصّلين إياها كوحدة واحدة بغض النظر عن مكان وجود البيانات أو مدى انعزالها سابقًا. ويعني هذا الوصول المحسّن للبيانات أن الشركات يمكنها تقليل حجم تكرار البيانات وعمليات النقل المطلوبة على الفور. وعلاوة على ذلك، يمكن الاستعلام عن البيانات أينما وجدت. وبالتالي، يمكن للشركات تسريع النتائج، والوصول إلى بيانات أكثر حداثة. وتوفر إضافة Watson Query (المعروفة سابقًا باسم AutoSQL) الوصول إلى قواعد البيانات ومستودعات البيانات وبحيرات البيانات والبيانات المتدفقة، مع إمكانية تنفيذ الاستعلامات دون الحاجة إلى تغييرات يدوية إضافية أو نقل البيانات. ونظرًا لأن جميع البيانات مرئية ويمكن الوصول إليها من نقطة واحدة، فإن فهرسة البيانات الآلية وإنفاذ سياسات إدارة البيانات أسهل بكثير. ولم تعد الشركات بحاجة لتطبيق هذه العناصر الحيوية عبر العديد من الصوامع الفردية.
اليوم، بعد أكثر من ستة أشهر بقليل من الإعلان الأولي، تكشف IBM عن قدرات جديدة لنسيج البيانات تربط البيانات بشكل أكبر وتجعلها متاحة للاستخدام بسهولة حتى في أكثر البيئات التنظيمية صرامة. وقبل كل شيء، إدراج معالجة البيانات الموزعة. ويمكن للعملاء الآن تنفيذ أوقات تشغيل السحابة عن بُعد باستخدام IBM Cloud Satellite، مما يعني أنه يمكن تنفيذ أحمال التشغيل أينما توجد البيانات[1]. وبفضل هذه القدرة على تنفيذ أوقات التشغيل مباشرةً، تقل الحاجة لحركة البيانات بشكل أكبر، مما يساعد على توفير ما يصل إلى %47[2] من خلال تقليل تكاليف خروج البيانات، والقضاء على الحاجة لاستخدام أدوات مختلفة على أحمال تشغيل مختلفة، والحفاظ على سيادة البيانات من خلال السماح للبيانات بالبقاء في المنطقة الجغرافية التي تم إنشاؤها فيها. تحسّن الأداء بنسبة 195%[3] عند وضع أحمال التشغيل مع البيانات.
ويتم أيضًا تقديم ميزات خصوصية البيانات المتقدمة في نسيج البيانات. ومن خلال هذه القدرة، بالإضافة إلى إخفاء البيانات المنظمة بشكل ديناميكي، يمكن الآن تطبيق إخفاء البيانات غير المنظمة تلقائيًا وبطريقة متسقة، بدلاً من العملية اليدوية المعتادة. ويمكن إرسال نسخ بيانات ثابتة مخفية أو منظمة أو غير منظمة إلى مصادر بيانات مستهدفة للعملاء. وهذه القدرة مهمة بشكل خاص لتسهيل بيانات التدريب مجهولة المصدر وإنشاء مجموعات اختبار البيانات. وبعبارة أخرى، يوفر ذلك وسيلة إضافية تمكّن نسيج البيانات الشركات من الاستفادة الكاملة من البيانات مع احترام خصوصية العملاء واللوائح المحلية.
بينما نؤمن بقيمة وجود بنية بيانات قوية لكل شركة، نؤمن أيضًا أن لكل منظمة تحديات فريدة تجعل طريقة تنفيذها مختلفة عن أي شركة أخرى. وبينما تفكر في كيفية مساعدة نسيج البيانات في الوصول إلى الطموح المستند إلى البيانات الذي تسعى إليه، دعنا نساعدك بمشاركة خبرتنا. يمكنك تحديد موعد مكالمة مع أحد خبرائنا مجانًا أو تعرف على المزيد عن نسيج البيانات حسب وتيرتك الخاصة من خلال هذه الورقة الذكية المفيدة.
احصل على رؤى فريدة حول تطور مشهد الحلول في مجال التحليلات وذكاء الأعمال (ABI)، مع تسليط الضوء على النتائج الرئيسية، والافتراضات، والتوصيات لقادة البيانات والتحليلات.
تمكَّن من تبسيط الوصول إلى البيانات وأتمتة إدارة البيانات. اكتشف قوة دمج استراتيجية مستودع بحيرة البيانات في بنية بياناتك، بما في ذلك تحسين التكاليف لأعباء العمل وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لديك، باستخدام جميع بياناتك وفي أي مكان.
تعرَّف على كيفية مساهمة نهج مستودع بحيرة البيانات المفتوحة في تقديم بيانات موثوق بها وتنفيذ مشاريع التحليلات والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.
تمكَّن من ربط استراتيجية البيانات والتحليلات بأهداف العمل من خلال هذه الخطوات الأربع الأساسية.
إنشاء أنظمة تدفق البيانات الذكية وإدارتها من خلال واجهة رسومية سهلة الاستخدام، ما يسهِّل تكامل البيانات بسلاسة عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابة.
صَمِّم بنية بيانات تساعد على تسريع جاهزية البيانات للذكاء الاصطناعي التوليدي وتُطلِق العنان لإنتاجية لا مثيل لها لفِرَق البيانات.
استفِد من قيمة بيانات المؤسسة مع IBM Consulting لبناء مؤسسة تعتمد على الرؤى لتحقيق ميزة تنافسية في الأعمال.
لكي تزدهر الشركات، يجب عليها استخدام البيانات لتعزيز ولاء العملاء، وأتمتة عمليات الأعمال، والابتكار باستخدام الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.