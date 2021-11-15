نسيج البيانات والبحث عن مصدر واحد للحقيقة

اليوم، بعد أكثر من ستة أشهر بقليل من الإعلان الأولي، تكشف IBM عن قدرات جديدة لنسيج البيانات تربط البيانات بشكل أكبر وتجعلها متاحة للاستخدام بسهولة حتى في أكثر البيئات التنظيمية صرامة. وقبل كل شيء، إدراج معالجة البيانات الموزعة. ويمكن للعملاء الآن تنفيذ أوقات تشغيل السحابة عن بُعد باستخدام IBM Cloud Satellite، مما يعني أنه يمكن تنفيذ أحمال التشغيل أينما توجد البيانات[1]. وبفضل هذه القدرة على تنفيذ أوقات التشغيل مباشرةً، تقل الحاجة لحركة البيانات بشكل أكبر، مما يساعد على توفير ما يصل إلى %47[2] من خلال تقليل تكاليف خروج البيانات، والقضاء على الحاجة لاستخدام أدوات مختلفة على أحمال تشغيل مختلفة، والحفاظ على سيادة البيانات من خلال السماح للبيانات بالبقاء في المنطقة الجغرافية التي تم إنشاؤها فيها. تحسّن الأداء بنسبة 195%[3] عند وضع أحمال التشغيل مع البيانات.

ويتم أيضًا تقديم ميزات خصوصية البيانات المتقدمة في نسيج البيانات. ومن خلال هذه القدرة، بالإضافة إلى إخفاء البيانات المنظمة بشكل ديناميكي، يمكن الآن تطبيق إخفاء البيانات غير المنظمة تلقائيًا وبطريقة متسقة، بدلاً من العملية اليدوية المعتادة. ويمكن إرسال نسخ بيانات ثابتة مخفية أو منظمة أو غير منظمة إلى مصادر بيانات مستهدفة للعملاء. وهذه القدرة مهمة بشكل خاص لتسهيل بيانات التدريب مجهولة المصدر وإنشاء مجموعات اختبار البيانات. وبعبارة أخرى، يوفر ذلك وسيلة إضافية تمكّن نسيج البيانات الشركات من الاستفادة الكاملة من البيانات مع احترام خصوصية العملاء واللوائح المحلية.