يهيمن الأمن السيبراني على المخاوف بين الإدارة العليا والأنشطة التجارية الصغيرة والأمة بأكملها

منذ فترة ليست ببعيدة، كان يُنظر إلى الأمن السيبراني على أنه مصدر قلق هامشي - وهو عبارة عن حماية تقنية يتم تنفيذها للتخفيف من التهديدات صغيرة النطاق. والآن، أدى الارتفاع الهائل في حجم الهجمات وتطورها وتأثيرها إلى تحويل الأمن السيبراني إلى مسألة حساسة. ارتفعت الهجمات الإلكترونية مثل برامج الفدية الخبيثة، واختراقات أمن البيانات، وحملات التصيّد الاحتيالي بشكل كبير في السنوات الأخيرة. في عام 2023 ، تأثرت بهجمات برامج الفدية الضارة أكثر من 72% من الشركات في جميع أنحاء العالم.

إن التكاليف المالية المرتبطة بالجريمة الإلكترونية مذهلة. من المتوقع أن تصل أضرار الجريمة الإلكترونية العالمية إلى 10.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025. بلغ متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات، وفقا لبيانات IBM لعام 2024، مبلغ 4.88 مليون دولار — بزيادة قدرها 10% عن العام الماضي وأعلى إجمالي على الإطلاق. وبالنظر إلى هذه الإحصائيات، يتضح لنا السبب في أن أصبح الأمن السيبراني مصدر القلق الأول للمديرين التنفيذيين في جميع أنحاء العالم.

يدرك قادة الإدارة العليا بشكل متزايد أن الأمن السيبراني ليس مجرد تحدٍ تقني فحسب، بل هو مسألة حساسة للأعمال. وفقاً لاستطلاع KPMG لعام 2024، أفاد 40% من قادة الإدارة العليا بأنهم تعرضوا لهجوم إلكتروني مؤخرًا. كما يشعر 76% من قادة الأمن بالقلق بشأن التطور المتزايد للتهديدات الإلكترونية الجديدة، خاصةً أولئك الذين تعرضوا لهجوم إلكتروني في العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، يسلط تقرير عام 2024 حول وضع الأمن السيبراني للولايات المتحدة الضوء على أن الحكومة الأمريكية تمر "بتحول جذري" في نهجها تجاه الأمن السيبراني. تؤكد استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية للبيت الأبيض على أن الدفاع عن البنية التحتية الحيوية الحساسة مثل الرعاية الصحية والطاقة والأنظمة المالية أمر حيوي للأمن القومي.