نهج حديث لتقييم مخاطر العملاء باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة

في بنك عالمي، تُعَد عملية تقييم المخاطر جزءًا أساسيًا لتحديد إذا ما كان العميل مؤهلًا للحصول على منتج مالي معين.



تتضمن هذه العملية تقييم عدة عوامل، بما في ذلك الجدارة الائتمانية للعميل، وسلوكه المالي، والمخاطر المحتملة المرتبطة بتقديم المنتج. تقليديًا، يعتمد هذا التقييم على البيانات المنظمة، مثل درجات الائتمان بما في ذلك درجات FICO، والتحقق من الدخل، وتاريخ المعاملات، والتزامات الديون الحالية.

ومع ذلك، يتطور مجال تقييم المخاطر بسرعة، مدفوعًا بالحاجة إلى تقييمات أكثر شمولية ودقة في سوق شديد التنافسية.