تُعد مهارات التواصل عاملاً مهمًا في اتخاذ قرارات الأعمال ومحركًا لنتائج الأعمال الناجحة. لذا، فليس من الغريب أن يكون التواصل الجيد في أغلب الأحيان على رأس قائمة المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل، بغض النظر عن الوظيفة أو الصناعة. تؤثر مدى جودة تواصلك في كل شيء، بدءًا من التفاعلات الصغيرة مع زملاء العمل وحتى إتمام الصفقات الكبيرة. وهو مجال مهارات حيوي للقادة.
في مجال التكنولوجيا، عندما نفكر في تطوير المهارات، قد لا يكون تحسين التواصل أول ما يتبادر إلى الذهن، ولكنه في الواقع أمر بالغ الأهمية لكل ما نقوم به في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في IBM لمساعدة العملاء على التغلب على أحمال التشغيل الصعبة وتحقيق النجاح في مجالاتهم. شركة IBM مبنية على قيم أساسية تتمثل في الالتزام بنجاح كل عميل وتعزيز الابتكار المهم — لشركتنا وللعالم وضمان الثقة والمسؤولية الشخصية في جميع العلاقات. ويعد التواصل الجيد هو جوهر هذه القيم، وهو مطلوب في كل مستوى من مستويات أعمالنا.
تتمحور القيادة حول التفاعل الإنساني، ولهذا يُعَدّ التواصل عاملًا حاسمًا. ننجح عندما نحسن الاستماع، ونقدّم رؤى قيّمة، ونُفسِح المجال لسماع جميع الأصوات. وفي التفاعلات المهنية اليومية - من الاجتماعات إلى فرص المبيعات إلى الارتباطات الفنية مع العملاء - يجتمع الأطراف المعنية ولديهم أولويات واحتياجات واهتمامات مختلفة. ويساعدنا التواصل الفعّال على استيعاب كل هذه الاهتمامات المتباينة واتخاذ قرارات تخدم أهدافنا المشتركة بأفضل صورة. نحن ننجح عندما نستمع جيداً، ونقدم رؤى قيمة ونفسح المجال لجميع الأصوات كي تُسمع.
كن محل ثقة. عندما يتواصل القائد مع فريق، من المهم بناء شروط الثقة. يمكن لبناء الثقة أن يوحِّد المؤسسة معًا ويساعد الفرق على المضي قدمًا مع بعضهم بعضًا. ترتكز شروط الثقة على التواصل — كن محترمًا ونزيهًا ومتعاطفًا وواضحًا. وفِّر شعورًا بالهدف وحارب من أجل موظفيك، وقم بذلك مع التحلي بمعايير أخلاقية عالية.
استمع أكثر مما تتحدث. الاستماع مهارة قيّمة يجب ممارستها مع الزملاء وشركاء العمل وكذلك في العلاقات الشخصية. يشير الاستماع التأملي إلى القدرة على الاستماع إلى شخص ما ثم التفكير في وجهة نظر هذا الشخص. فهو يساعد على تأكيد ما قيل وتصحيح أي سوء فهم. في أي موقف تحاول فيه تحقيق أهداف مشتركة، يمكن لهذا النوع من الاستماع الهادف أن يُسهِّل الفهم المتبادل ويحقق نتائج أفضل.
تحدث بهدف وأضف قيمة للمحادثات. عندما يحين دورك للتحدث، قدِّم اتصالات شفهية مدروسة ومُعدة جيدًا وموجزة. لقد حضرنا جميعًا اجتماعات تحدث فيها بعض الأفراد كثيرًا أو تحدثوا دون إضافة قيمة حقيقية. يمكن للجميع الإسهام في تبادل الآراء بشكل أكثر عمقًا عن طريق التفكير المسبق والحضور إلى الاجتماعات مستعدين والتحدث فقط عندما تكون لدينا إضافة ذات قيمة.
أفسح المجال للأصوات المتنوعة. من المعروف جيدًا أن التنوع يعزز الابتكار والنتائج المالية. لقد التزمت شركة IBM طوال تاريخها بإشراك أصوات متنوعة على طاولة النقاش، فعلى سبيل المثال، تم الاعتراف بريادتها في تسريع تقدم النساء في مكان العمل. (كما أن الفريق الذي أقوده ملتزم أيضًا بتعزيز المساواة بين الجنسين.) يتطلب التواصل الفعال في الأعمال إفساح المجال لسماع جميع الأصوات — وليس فقط أصحاب النفوذ الأكبر.
يسهم التواصل الأفضل في توليد رؤى أعمق وأكثر تروّيًا حول التحديات الملحّة التي نواجهها، مما يقود بدوره إلى هندسة أفضل للمنتجات، وارتباطات تقنية أقوى، وعملاء أكثر رضا. عندما نُطبِّق هذه المهارات التواصلية في تعاملاتنا مع العملاء، لا نعود مضطرين إلى الاعتماد على البيانات وحدها، بل نتمكّن من إحداث قيمة مشتركة تعود بالفائدة على الجميع.
تشكّل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات من IBM الأساس للعديد من أكبر الشركات في العالم، من كبرى البنوك العالمية إلى مراكز الحوسبة الفائقة المخصّصة للأبحاث. تمّ تصميم خوادم IBM وحلول التخزين والبرمجيات لديها لمساعدة هذه المؤسسات على التغلّب على أحمال التشغيل الصعبة وتعظيم قيمة استثماراتها الحالية. نُمكِّن العملاء من خلال فهم احتياجاتهم والاضطلاع بدور المستشار الموثوق، وهذا يبدأ وينتهي بالتواصل الفعّال. هذه هي طريقتنا في القيادة.
